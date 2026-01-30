|
«Теплее, чем кажется»: минчанин показал, как устроен его стеклянный дом у леса
30.01.2026 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Полтора года назад айтишник из Минска уже показывал нам свой строящийся дом по технологии фахверк. Тогда на участке стоял лишь скелет из клееного бруса под крышей и, если честно, было не совсем понятно, как это будет выглядеть в готовом виде. Сегодня мы опять здесь, но в этот раз уже греемся у камина в гостиной со стенами-стеклами и говорим с владельцем о строительстве фахверков своими силами. Не забыли мы спросить о комфорте жизни в почти прозрачном доме, а также о том, во сколько обходится его обогрев электрокотлом этой зимой.
Почему фахверк?
Лучшего времени для съемок фахверкового дома не бывает: солнце, минус 20, сугробы, шапки снега на елках и соснах, лес напротив скрипит и искрит от мороза. И вся эта красота отражается в панорамных окнах – выглядит все нереально, как будто над картинкой поработала «аишка». Но своим глазам придется верить – все так и есть.
Александр, минский айтишник, задумал строить этот дом три года назад. Но не простой, а по технологии фахверк. Получилась современная интерпретация тех самых фахверковых строений, которые можно в большом количестве видеть в Баварии или Австрии. Принцип тот же: в основе опорно-балочная система из клееного конструкционного бруса. Для наших широт это не стандарт – между деревянными стойками вклеены энергоэффективные стеклопакеты. Глухие стены тоже есть – под деревянной обшивкой спрятан высокоэффективный PIR-утеплитель. Впрочем, давайте обо всем по порядку.
Первым шагом стала 3D-модель дома, которую Александр нарисовал сам. Затем он нашел инженера-проектировщика, который помог превратить визуальную идею в рабочие чертежи для производства.
– Для таких домов нельзя просто купить брус и запилить на месте – в полевых условиях не добиться нужной точности и аккуратности соединений, – говорит он. – Все должно быть изготовлено на станках с ЧПУ.
Проектировщик перенес модель в специализированную программу, собрал все узлы, провел расчеты нагрузок и подготовил управляющие файлы для станков.
Эти файлы были отправлены на завод в Шклове. Все детали домокомплекта были изготовлены с точностью до миллиметра, каждая – пронумерована. Для сборки владелец пригласил бригаду, которая работает с этим же заводом.
Скелет дома с крышей собрали всего за три недели. Общая стоимость домокомплекта из клееного бруса вместе с разработкой файлов для ЧПУ составила 22 тысячи долларов, сборка обошлась еще в 8 тысяч.
Несмотря на большой объем стеклянных стен (около 70%), мы видим и глухие стены. Для их утепления использовался PIR-утеплитель, он значительно эффективнее каменной ваты. Материал плитный, жесткий, монтируется между стоек каркаса на полиуретановый клей. Под фасадной обшивкой и внутренней отделкой находится 100 мм PIR. Крыша также утеплена PIR, но толщиной 120 мм, что соответствует 350 мм минваты. Сверху зашита сплошным основанием из OSB-плит.
Кровля за 500 долларов
Следующим этапом была кровля. Изначально Александр настраивался на клик-фальц – вид имеет как классическая фальцевая кровля, но проще в монтаже. Но проблема нарисовалась там, где ее не предвидели – в сезон найти кровельщиков не так то и просто.
– Первая бригада кровельщиков, с которой первоначально договорился, долго тянула, переносила сроки, а потом и вовсе отказалась, – рассказывает он. – Вторая обещала начать только осенью. Они, кстати, предложили мне сделать классическую фальцевую кровлю – мол, по цене материал будет дешевле клик-фальца. Я посчитал – да, действительно дешевле, но на моем объеме экономия составила 200 долларов. Но ребята забыли сказать, что за монтаж возьмут существенно дороже.
Впрочем, их услугами владелец фахверка так и не воспользовался – решил не дожидаться осенних дождей.
– Купил специальный гибочный инструмент, изучил правила монтажа клик-фальца, взял двух подсобников, и под моим руководством накрыли крышу, – рассказывает он. – Дело не такое уж и сложное – главное сделать проверку диагоналей и уровней, правильно уложить первый лист. Потратил четыре полных дня, 500 долларов заплатил помощникам.
Стеклянные стены
В доме Александра тепло, уютно и ...непривычно. Удивительно находится в помещении, где стены прозрачные. Вот ты видишь снег на террасе, понимаешь, что там, за стеклом, минус 20, а тебе комфортно. Даже если подойти вплотную, холод не ощущается.
А вот чего мы не увидели, так это оконных рам. Их вообще нет – стеклопакеты вставлены в проемы между деревянными стойками. По признанию Александра, монтаж был самым технологически сложным этапом. Дело в том, что каждый стеклопакет весит немало, без помощи техники не поднять, а его еще нужно с точностью установить в специальный паз и зафиксировать.
– У нас безрамным остеклением фахверков никто профессионально не занимается, – говорит он. – Ребята, которые могли бы это сделать, запросили 4,5 тысячи долларов, но их пришлось бы ждать. Поэтому пришлось самому вникнуть в тему, изучить кучу роликов, и самому заняться установкой. Без техники крупногабаритные тяжелые окна не установишь, поэтому нашел знакомого с манипулятором, купил вакуумные присоски, нанял трех подсобников. Первый пакет, конечно, ставили с большим волнением и дрожащими руками – все таки это хоть и каленое, но стекло, нужно его было донести, не ударить, четко поставить. Весь процесс я и контролировал, и сам участвовал. По сути, я был прорабом – показывал, что, кому и как делать. Следующие окна ставили так, как будто всегда этим занимались. В итоге, к вечеру того же дня, мы установили все большие стеклопакеты. Окна поменьше потом вручную при помощи присосок поставили. Само стекло обошлось мне примерно в 10 тысяч долларов. Дорого? Но тут нужно учесть, что стеклянная стена не требует отделки ни снаружи, ни внутри дома.
Паз между стеклопакетом и стойкой утеплен и загерметизирован. Александр говорит, что это ответственный момент и нельзя использовать любой герметик – если взять неподходящий состав, через пару лет из-за ультрафиолета и несовместимости компонентов может произойти разгерметизация стеклопакета. Поэтому он связался с производителем стеклопакетов, узнал марку используемого герметика и подобрал совместимый аналог.
– Недавно я специально замерял показания счетчиков, чтобы узнать потребление электроэнергии зимой, – говорит Александр. – При средней температуре минус 12-15°C средний расход электроэнергии на отопление и все нужды дома составляет около 150 киловатт в сутки. У меня два счетчика, электричество для отопления считается по самому дешевому тарифу. Получается примерно 180 рублей за месяц. Если бы отапливался газом, то было бы дешевле – 120 рублей по моим подсчетам. Для меня сама система с электрокотлом вышла сильно дешевле. Я посчитал, что с учетом подвода к дому газовой трубы, взноса в местный кооператив 4,5 тысяч долларов, изготовления проекта, в перспективе на ближайшие лет 13 электроотопление все равно дешевле. Впрочем, свою систему отопления я спроектировал так, чтобы в котельной можно было установить любой источник тепла – хоть газовый котел, хоть тепловой насос.
Основной обогрев дома идет за счет теплых водяных полов. Для компенсации теплопотерь через остекление вдоль витражей были установлены внутрипольные конвекторы.
– Их установка увеличила стоимость системы отопления примерно на 4,5 тысячи долларов, – объясняет Александр. – Возможно, без них можно было бы обойтись, однако пришлось бы увеличивать температуру теплых полов, чтобы компенсировать теплопотери в зоне окон, а это, на мой взгляд, уже не очень комфортно.
В топочной, вход в которую спрятан за кухней, кроме стандартного набора оборудования, внимание привлек большой металлический ящик с отходящими от него трубами. Это приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Александр говорит, что модель подбиралась по точным расчетам: по объему воздуха, количеству проживающих и так далее.
От установки, которая находится в топочной, по всем помещениям расходятся вентканалы. Часть из них работает как вытяжка, удаляет отработанный воздух, другие подают свежий воздух. В системе стоит рекуператор. По сути, это теплообменник, в котором встречаются (но не смешиваются) теплый отработанный и более холодный уличный. Вся прелесть устройства раскрывается в холодную пору года, теплый воздух не просто вылетает в трубу, а нагревает собой входящий воздух с улицы. В сильные морозы, когда за бортом минус 20, входящий воздух в рекуператоре подогревается, но не достаточно. Поэтому система догревает входящий воздух.
Внутренняя отделка
В доме с большой площадью остекления объем внутренних работ по понятным причинам меньше, чем в любом другом, но их все равно не избежать.
– К этому времени очень важно иметь готовый детальный дизайн-проект, – говорит Александр. – Нужно понимать, где и какие коммуникации будут проходить. Нюанс фахверка в его внешних стенах, поэтому все трубы и проводка спрятаны под стяжкой. Соответственно, нужно четко понимать, где и что в комнатах будет расположено.
Стоит отметить, что домокоплект фахверка собирался без перегородок. Делить пространство Александр принялся после того, как был закрыт внешний контур и залита стяжка с теплыми полами. Перегородки можно было сделать тяжелыми – из кирпича или блоков, но хозяин предпочел каркасные: деревянные стойки, внутри каменная вата, гипсокартон в два слоя с каждой стороны. Такая конструкция легко и быстро собирается, обеспечивает неплохую звукоизоляцию. В качестве финишной отделки использовалась тонкослойная декоративная штукатурка.
В интерьере деревянные элементы фахверка не на вторых ролях – они подчеркивают стиль и являются видимой частью архитектуры дома. Для их отделки использовалось дорогое бельгийское масло. Можно было сделать дешевле, покрасить краской, но у владельца свои резоны: если на дереве появится микротрещина, скол, царапина, то это место нужно всего лишь протереть маслом.
Дом Александра одноэтажный, но внутренне пространство организовано весьма своеобразно. Например, над зоной гостиной, кухни, в спальнях и кабинете, потолки высокие, скошенные, повторяют наклон крыши. Силовые деревянные элементы в виде балок и стропил являются частью интерьера. В центральной части дома, где расположены прихожая, коридор и санузел, потолок понижен. Это неспроста – над этой частью находится функционально задействованное чердачное помещение.
Общая площадь дома 150 квадратов. Налево из прихожей попадаем в гостиную-кухню с камином на дровах. Направо – приватная часть дома, в которой находим кабинет, детскую и мастер-спальню с собственным санузлом и ванной прямо у панорамного окна (такие же прозрачные стены и в остальных комнатах).
Людям, привыкшим к большей приватности, в таком «аквариуме», будет как минимум непривычно. А как такая жизнь напоказ владельцам?
– На самом деле к прозрачности стен быстро привыкаешь, – говорит Александр. – У нас крайняя к лесу улица, не транзитная. От дороги вид на дом закрывают подрастающие сосны, со стороны спален у нас свой мини-лес, по сторонам от соседей будет еще и забор. Так что мы пользуемся всеми прелестями открытого безграничного пространства и при этом чувство приватности загородного дома не потеряно.
Александр говорит, что во все процессы приходилось вникать самому и постоянно контролировать исполнителей.
– Методом проб находишь людей, которые хорошо работают. Платишь им чуть выше среднего, они довольны, и ты доволен. И в то же время, по моим наблюдениям, специалисты, которые дорого берут за свои услуги, тоже косячат. Поэтому контроль на стройке обязателен: в начале нужно стоять рядом и показывать, как надо, потом смотреть, как идет выполнение работ, а потом проверка на финише.
Но есть случаи, когда на результат не влияют ни деньги, ни контроль. Как вы уже заметили, на фото нет кухонной зоны – кухня еще не готова. Дело в том, что человек, который взялся ее изготовить, по итогу просто... исчез с радаров.
– История с кухней длилась с мая по декабрь, – рассказывает Александр. – Наш мебельщик затягивал сроки на всех этапах: на замере, проектировании, поставке. В конце концов я получил свою кухню и решил собирать ее сам. И обнаружил, что одна деталь сделана не правильно. Проектировщик ошибку признал, обещал переделать и… пропал. Просто перестал отвечать на звонки.
Ситуация, конечно, не самая приятная, но исправимая – Александр намерен довести ее до конца своими силами. Более того, он уже заряжен на изготовление остальной мебели. В этот раз проверенным способом – самостоятельно. И для этого он уже сделал первый шаг – закончил курсы мебельных проектировщиков.
