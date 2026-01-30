«Теплее, чем кажется»: минчанин показал, как устроен его стеклянный дом у леса

– У нас безрамным остеклением фахверков никто профессионально не занимается, – говорит он. – Ребята, которые могли бы это сделать, запросили 4,5 тысячи долларов, но их пришлось бы ждать. Поэтому пришлось самому вникнуть в тему, изучить кучу роликов, и самому заняться установкой. Без техники крупногабаритные тяжелые окна не установишь, поэтому нашел знакомого с манипулятором, купил вакуумные присоски, нанял трех подсобников. Первый пакет, конечно, ставили с большим волнением и дрожащими руками – все таки это хоть и каленое, но стекло, нужно его было донести, не ударить, четко поставить. Весь процесс я и контролировал, и сам участвовал. По сути, я был прорабом – показывал, что, кому и как делать. Следующие окна ставили так, как будто всегда этим занимались. В итоге, к вечеру того же дня, мы установили все большие стеклопакеты. Окна поменьше потом вручную при помощи присосок поставили. Само стекло обошлось мне примерно в 10 тысяч долларов. Дорого? Но тут нужно учесть, что стеклянная стена не требует отделки ни снаружи, ни внутри дома.



Для компенсации теплопотерь вдоль всего остекления установлены внутрипольные конвекторы