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«Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную…»

02.12.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Начните ходить! Прогулка в течение получаса-часа в день – лучшее, что вы можете сделать для своего тела, ума и души.
Причина первая: любители пеших прогулок живут дольше. Американские исследователи наблюдали за восемью тысячами мужчин в течение 12 лет и выяснили, что всего три километра, пройденные за день, снижают риск преждевременной смерти почти в два раза. Российские ученые подт-верждают этот вывод: если вы регулярно ходите пешком, у вас больше шансов на здоровую и продолжительную жизнь.
Причина вторая: ходьба помогает предотвратить увеличение веса. Если вы добавите всего две тысячи шагов в день к вашей обычной активности, то не наберете ни одного лишнего килограмма. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности для жителя города. Что такое две тысячи шагов? Это примерно полтора километра.
Причина третья: ходьба помогает похудеть. Упражнения, к которым относится и ходьба, – важная часть любой программы по снижению веса. Прогулки улучшают метаболизм, расходуют лишние калории и приводят мышцы в тонус, а значит, подготавливают организм к более серьезным нагрузкам, необходимым для эффективной борьбы с жировыми запасами. Добавьте к двум тысячам шагов «от лишнего веса» еще пару тысяч «для похудения», чтобы терять килограммы на ходу.
Причина четвертая: ходьба снижает риск болезней сердца и инсульта. Сердечно-сосудистые заболевания – одни из главных убийц людей во всем мире.
Причина пятая: ходьба снижает риск диабета. Исследователи из университета Питтсбурга считают, что всего 30 минут прогулок в день сокращают риск развития диабета второго типа как у людей с лишним весом, так и без него. Кроме того, ходьба позволяет поддерживать оптимальный баланс сахара в крови у тех, кто уже болен диабетом.
Причина шестая: ходьба улучшает функции мозга. Эксперты Национального совета по проблемам старения США выяснили, что 40–45 минут быстрой ходьбы в день улучшают мыслительные навыки у людей старше 60 лет, поскольку такая физическая наг-рузка улучшает приток крови к головному мозгу. Прогулки также позволяют замедлить возрастное уменьшение количества клеток гиппокампа – отдела головного мозга, обрабатывающего память и эмоции.
Причина седьмая: ходьба улучшает настроение и снижает стресс. Как и другие физические нагрузки, ходьба приводит к высвобождению гормонов удовольствия – эндорфинов. Неудивительно, что пос-ле хорошей прогулки люди чувствуют, что настроение улучшилось.
Причина восьмая: ходьба – это просто и доступно. Все, что вам нужно для прогулки, – это удобная обувь и хорошая погода. Не стоит сразу отправляться пешком в соседний город – начните с обязательных 30 минут в день. Запомните маршрут, который вы проходите ровным быстрым шагом за полчаса, и регулярно преодолевайте его. Когда прогулка покажется слишком легкой и короткой, увеличьте время и протяженность своей тренировки. Добавьте к ней подъемы и спуски по лестницам или естественному рельефу, когда почувствуете, что нагрузки недостаточно. Поставьте себе задачу дойти прогулочным шагом до следующей остановки транспорта – и несколько километров ходьбы на природе вы себе обеспечите.
Самое важное! Ходьба – это отличный способ улучшить здоровье для тех, кто не любит или не может себе позволить другие виды физической нагрузки.
Н. Сакович, фельдшер-валеолог.

 
 
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Начните ходить! Прогулка в течение получаса-часа в день – лучшее, что вы можете сделать для своего тела, ума и души.
 
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