Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?

- Кто-нибудь анализировал привычки и образ жизни долгожителей? Сведения очень противоречивые, а хочется узнать общие для всех правила. Не курю, не употребляю алкоголь, не ем жареного и копченого, много гуляю с внуками, стараюсь думать о хорошем. Всю жизнь проработала в библиотеке, читала много прекрасных книг. Планирую прожить хотя бы до 100 лет, пообещала внукам помочь с их внуками. Мария Лукьянчикова, 60 лет
Из 100 официальных мировых долгожителей 96 - женщины. Больше половины - американки, потом идут японки. Есть еще леди из Франции, Великобритании, Скандинавии, Испании, Италии... Страны постсоветского пространства в мировом долгожительстве официально не замечены.
Возможно, наши аксакалы просто не знают, куда им со своим долгожительством пойти за отметкой. В ЖЭС?
Большинство долгожительниц - белые женщины. В основном это домохозяйки или представительницы рабочих специальностей.
Художниц, поэтесс, писательниц, актрис, политиков среди них мало. Оно и понятно - нервные профессии долгожительству не способствуют.
Некоторые долгожители курили и употребляли алкоголь до последних дней, некоторые вели исключительно здоровый образ жизни. У кого-то дети были, у кого-то нет. Кто-то жил с единственным любимым мужем или женой (правда, все женщины своих мужей намного пережили), кто-то никогда не женился и не выходил замуж.
Как видите, единых правил нет.
Но есть одна общая черта - все долгожители отличались позитивным отношением к миру и считались доброжелательными, оптимистичными людьми.
Жанна Кальман
Секрет: «Ай, все будет хорошо».
Пережила единственную дочь на 74 года. Мужа пережила на 62 года. Воспитывала внука вместе с зятем. Внука пережила на 42 года. Зятя пережила тоже.
Пережила даже адвоката Раффре. Согласно договору Раффре обязался выплачивать ей каждый месяц 2500 французских франков, а взамен квартира Кальман после смерти отошла бы ему. Рыночная цена квартиры равнялась 10 годам выплат, Кальман же прожила ещё 32 года. В итоге квартира досталась семье Раффре более чем втрое дороже. Сам адвокат так и не дожил до этого дня: он умер в 77-летнем возрасте, когда Кальман исполнилось 120 лет. Оставшиеся 2 года деньги выплачивала его вдова.
Жанна курила до 117 лет. Бросила только потому, что почти ослепла и не видела сигарету. Никаких особенных диет не придерживалась, но очень любила шоколад.
Главной причиной своего долголетия считала оптимизм и велосипед.
Умерла в возрасте 122 лет и до сих пор считается самым старым человеком на Земле.
Попросила положить к ней в гроб фото дочери и внука.
Жак Ширак назвал ее «бабушкой всей Франции».
Бернис Мэдиган
Секрет: «Никаких лекарств!»
Бернис работала секретарём Управления по делам ветеранов в Вашингтоне, затем - в Казначействе. Была убеждённой республиканкой. Активно интересовалась политической и социальной жизнью. Не верила в лекарства и витамины - употребляла только натуральные продукты и лечилась народными средствами.
Умерла во сне в возрасте 115 лет.
Ева Моррис
Секрет: вареный лук и работа.
Ева Моррис была британской домработницей. Когда ее спрашивали о секрете, посылала всех к черту. Никаких секретов - много работы, немного виски и вареный лук.
Пережила единственного сына на 25 лет.
Умерла во сне в возрасте 114 лет.
Ёнэ Минагава
Секрет: танцы и сон.
Японка Ёнэ Минагава рано овдовела и одна растила пятерых детей. Торговала рыбой и овощами. Всю жизнь любила сладости, сама их готовила, всех ими кормила и считала, что они хорошо влияют на состояние духа. Любила танцевать и делала это даже в инвалидной коляске.
Обязательной составляющей счастья считала долгий сон.
Пережила четверых детей, но оставила после себя 6 внуков, 12 правнуков и 2 праправнуков.
Умерла во сне в 114 лет.
Дзироэмон Кимура
Секрет: голод, дача и общение.
Японский почтальон. До 90 лет активно работал у себя на даче, а когда стал слабеть, переехал в дом престарелых, откуда вполне активно комментировал чемпионаты по сумо. Стал местной достопримечательностью.
Специально для большого интервью «с самым старым мужчиной в мире» в 100 лет выучил английский язык.
На вопрос о секрете долгожительства неизменно отвечал: «Меньше ешьте».
Умер в возрасте 116 лет от пневмонии, оставив 7 детей, 14 внуков, 25 правнуков и 13 праправнуков.
До последнего участвовал в их жизни, примирял, успокаивал, поддерживал и давал советы.
Антония Джерена Ривера
Секрет: много работы и немного бренди.
Американская учительница, одна растившая 8 детей, не отличалась разговорчивостью. Ее муж погиб в 1943-м, никого другого Антония так и не полюбила.
Когда спрашивали о секрете, близкие Антонии пожимали плечами и говорили: ничего особенного - много работает, любит бренди...
Умерла в 115 лет, пережив пятерых своих детей.
Гертруда Уивер
Секрет: вера в Бога.
Американская домохозяйка, мать четверых детей, троих из которых пережила.
Гердруда никогда не пила и не курила. Секретом считала веру в Бога, любовь к людям и умение не огорчаться по пустякам.
Дожила до 116 лет.
Томас Петер Торвальд Кристиан Фердинанд Мортенсен
Секрет: быть холостяком.
Когда-то американский фермер Томас Мортенсен неудачно женился, но скоро развелся и больше уже никогда не был женат. Детей у него тоже не было. Красного мяса не ел, алкоголь почти не употреблял. Больше всего любил рыбу и простую воду. Курил, но всегда отшучивался: «Зато я не женат».
Дожил до 115 лет.
Эдна Паркер
Секрет: чтение.
Американская учительница Эдна Паркер всю жизнь очень любила читать, до глубокой старости с удовольствием цитировала великих, декламировала стихи и выступала перед соседями-стариками в доме престарелых. С удовольствием писала письма всем, кто хотел с ней общаться.
Пережила мужа и двоих сыновей, но оставила после себя 5 внуков, 14 правнуков и 13 праправнуков.
Умерла в возрасте 115 лет.
Нева Моррис
Секрет: музыка и авто.
До 95 лет американская фермерша Нева Моррис гоняла на авто. В 90 лет она приобрела Mercury Grand Marquis 1985 года и объездила на нем весь штат. Всю жизнь пела в церковном хоре, а позже - в доме престарелых. К тому времени она уже потеряла слух и зрение, но всё равно с удовольствием выступала.
Пережила троих детей, но нажила 8 внуков, 19 правнуков. Умерла в возрасте 114 лет на руках у зятя.
Эмилиано Меркадо дель Торо
Секрет: боевой характер, подружки и работа.
Самый старый американский ветеран никогда не был на фронте, поскольку война закончилась в момент, когда он готовился в тренировочном лагере. Тем не менее Билл Клинтон вручил ему почетную медаль.
Всю жизнь трудился на ферме, никогда не был женат, хотя имел много подружек. Не пил. Питался в основном рыбой и овощами.
Дожил до 115 лет.
Делфин Гибсон
Секрет: вера в Бога и музыка.
Американка Делфин Гибсон пережила мужа и двоих из троих детей. Она всю жизнь проработала в церкви. Даже ослепнув, продолжала петь в хоре. 20 лет прожила в слепоте, но «с музыкой в душе».
Умерла в возрасте 115 лет.
Мария Эстер Эpeдиa де Каповилья
Секрет: искусство.
Дочь эквадорского полковника, никогда не нуждалась в деньгах. Занималась танцами, музыкой, путешествовала. Никогда не курила и не пила, считая, что в жизни и без этого хватает удовольствий.
Пережила мужа и двоих из пятерых детей.
До последних дней предпочитала ходить без посторонней помощи, посещала выставки и концерты, много читала и смотрела кино, предпочитала общаться с интеллектуалами.
Дожила до 116 лет.
Мэтью Бирд
Секрет: любимая и любящая семья.
Американский ветеран, рабочий лесопилки и каменщик, он пережил жену и четверых из двенадцати детей. В 103 года решил построить себе отдельный дом, что и сделал с помощью детей и внуков.
Дожил до 114 лет.
Сюзанна Мушатт Джонс
Секрет: ответственность.
Сюзанна родилась в очень бедной многодетной семье. В 24 года перебралась из родной «норы» в Нью-Йорк, устроилась там няней и постепенно перевезла всю семью к себе.
Собственной семьи не завела, зато у нее было 100 племянниц и племянников, о которых она неустанно заботилась всю жизнь.
Дожила до 116 лет.
Канэ Танака
Секрет: семья и диета.
Японка Канэ Танака потеряла во время Второй мировой мужа и сына. Всю жизнь пекла рисовые лепешки, торговала ими. Если была свободная минута, занималась каллиграфией и «вычислениями». Сохранила ясный ум до преклонных лет. После 100 лет начала писать стихи. Секретом долголетия считает веру в Бога, любовь семьи и диету.
Когда у нее спросили в день 115-летия, сколько она еще хочет прожить, ответила: 5 лет.
Канэ Танака жива. Ей 116.
Сейчас она - старейший живущий человек на Земле.