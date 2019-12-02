﻿ Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?

02.12.2019 14:39 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
Фото из открытых источников
  • Кто-нибудь анализировал привычки и образ жизни долгожителей? Сведения очень противоречивые, а хочется узнать общие для всех правила. Не курю, не употребляю алкоголь, не ем жареного и копченого, много гуляю с внуками, стараюсь думать о хорошем. Всю жизнь проработала в библиотеке, читала много прекрасных книг. Планирую прожить хотя бы до 100 лет, пообещала внукам помочь с их внуками. Мария Лукьянчикова, 60 лет

Из 100 официальных мировых долгожителей 96 - женщины. Больше половины - американки, потом идут японки. Есть еще леди из Франции, Великобритании, Скандинавии, Испании, Италии... Страны постсоветского пространства в мировом долгожительстве официально не замечены.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты? Смысл жизни - быть полезным. 97-летний хирург о боевом прошлом и долголетии

Возможно, наши аксакалы просто не знают, куда им со своим долгожительством пойти за отметкой. В ЖЭС?

Большинство долгожительниц - белые женщины. В основном это домохозяйки или представительницы рабочих специальностей.

Художниц, поэтесс, писательниц, актрис, политиков среди них мало. Оно и понятно - нервные профессии долгожительству не способствуют.

Некоторые долгожители курили и употребляли алкоголь до последних дней, некоторые вели исключительно здоровый образ жизни. У кого-то дети были, у кого-то нет. Кто-то жил с единственным любимым мужем или женой (правда, все женщины своих мужей намного пережили), кто-то никогда не женился и не выходил замуж.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
И никаких диет! 113-летний пенсионер - о том, как дожил до своего возраста
Подробнее

Как видите, единых правил нет.

Но есть одна общая  черта - все долгожители отличались позитивным отношением к миру и считались доброжелательными, оптимистичными людьми.

Жанна Кальман

Секрет: «Ай, все будет хорошо».

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Пережила единственную дочь на 74 года. Мужа пережила на 62 года. Воспитывала внука вместе с зятем. Внука пережила на 42 года. Зятя пережила тоже.

Пережила даже адвоката Раффре. Согласно договору Раффре обязался выплачивать ей каждый месяц 2500 французских франков, а взамен квартира Кальман после смерти отошла бы ему. Рыночная цена квартиры равнялась 10 годам выплат, Кальман же прожила ещё 32 года. В итоге квартира досталась семье Раффре более чем втрое дороже. Сам адвокат так и не дожил до этого дня: он умер в 77-летнем возрасте, когда Кальман исполнилось 120 лет. Оставшиеся 2 года деньги выплачивала его вдова.

Жанна курила до 117 лет. Бросила только потому, что почти ослепла и не видела сигарету. Никаких особенных диет не придерживалась, но очень любила шоколад.

Главной причиной своего долголетия считала оптимизм и велосипед.

Умерла в возрасте 122 лет и до сих пор считается самым старым человеком на Земле.

Попросила положить к ней в гроб фото дочери и внука.

Жак Ширак назвал ее «бабушкой всей Франции».

 

Бернис Мэдиган

Секрет: «Никаких лекарств!»

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Бернис работала секретарём Управления по делам ветеранов в Вашингтоне, затем - в Казначействе. Была убеждённой республиканкой. Активно интересовалась политической и социальной жизнью. Не верила в лекарства и витамины - употребляла только натуральные продукты и лечилась народными средствами.

Умерла во сне в возрасте 115 лет.

 

Ева Моррис

Секрет: вареный лук и работа.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Ева Моррис была британской домработницей. Когда ее спрашивали о секрете, посылала всех к черту. Никаких секретов - много работы, немного виски и вареный лук.

Пережила единственного сына на 25 лет.

Умерла во сне в возрасте 114 лет.

 

Ёнэ Минагава

Секрет: танцы и сон.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Японка Ёнэ Минагава рано овдовела и одна растила пятерых детей. Торговала рыбой и овощами. Всю жизнь любила сладости, сама их готовила, всех ими кормила и считала, что они хорошо влияют на состояние духа. Любила танцевать и делала это даже в инвалидной коляске.

Обязательной составляющей счастья считала долгий сон.

Пережила четверых детей, но оставила после себя 6 внуков, 12 правнуков и 2 праправнуков.

Умерла во сне в 114 лет.

 

Дзироэмон Кимура

Секрет: голод, дача и общение.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Японский почтальон. До 90 лет активно работал у себя на даче, а когда стал слабеть, переехал в дом престарелых, откуда вполне активно комментировал чемпионаты по сумо. Стал местной достопримечательностью.

Специально для большого интервью «с самым старым мужчиной в мире» в 100 лет выучил английский язык.

На вопрос о секрете долгожительства неизменно отвечал: «Меньше ешьте».

Умер в возрасте 116 лет от пневмонии, оставив 7 детей, 14 внуков, 25 правнуков и 13 праправнуков.

До последнего участвовал в их жизни, примирял, успокаивал, поддерживал и давал советы.

 

Антония Джерена Ривера

Секрет: много работы и немного бренди.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Американская учительница, одна растившая 8 детей, не отличалась разговорчивостью. Ее муж погиб в 1943-м, никого другого Антония так и не полюбила.

Когда спрашивали о секрете, близкие Антонии пожимали плечами и говорили: ничего особенного - много работает, любит бренди...

Умерла в 115 лет, пережив пятерых своих детей.

 

Гертруда Уивер

Секрет: вера в Бога.


Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Американская домохозяйка, мать четверых детей, троих из которых пережила.

Гердруда никогда не пила и не курила. Секретом считала веру в Бога, любовь к людям и умение не огорчаться по пустякам.

Дожила до 116 лет.

 

Томас Петер Торвальд  Кристиан Фердинанд Мортенсен

Секрет: быть холостяком.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Когда-то американский фермер Томас Мортенсен неудачно женился, но скоро развелся и больше уже никогда не был женат. Детей у него тоже не было. Красного мяса не ел, алкоголь почти не употреблял. Больше всего любил рыбу и простую воду. Курил, но всегда отшучивался: «Зато я не женат».

Дожил до 115 лет.

 

Эдна Паркер

Секрет: чтение.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Американская учительница Эдна Паркер всю жизнь очень любила читать, до глубокой старости с удовольствием цитировала великих, декламировала стихи и выступала перед соседями-стариками в доме престарелых. С удовольствием писала письма всем, кто хотел с ней общаться.

Пережила мужа и двоих сыновей, но оставила после себя 5 внуков, 14 правнуков и 13 праправнуков.

Умерла в возрасте 115 лет.

 

Нева Моррис

Секрет: музыка и авто.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

До 95 лет американская фермерша Нева Моррис гоняла на авто. В 90 лет она приобрела Mercury Grand Marquis 1985 года и объездила на нем весь штат. Всю жизнь пела в церковном хоре, а позже - в доме престарелых. К тому времени она уже потеряла слух и зрение, но всё равно с удовольствием выступала.

Пережила троих детей, но нажила 8 внуков, 19 правнуков. Умерла в возрасте 114 лет на руках у зятя.

 

Эмилиано Меркадо дель Торо

Секрет: боевой характер, подружки и работа.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Самый старый американский ветеран никогда не был на фронте, поскольку война закончилась в момент, когда он готовился в тренировочном лагере. Тем не менее Билл Клинтон вручил ему почетную медаль.

Всю жизнь трудился на ферме, никогда не был женат, хотя имел много подружек. Не пил. Питался в основном рыбой и овощами.

Дожил до 115 лет.

 

Делфин Гибсон

Секрет: вера в Бога и музыка.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Американка Делфин Гибсон пережила мужа и двоих из троих детей. Она всю жизнь проработала в церкви. Даже ослепнув, продолжала петь в хоре. 20 лет прожила в слепоте, но «с музыкой в душе».

Умерла в возрасте 115 лет.

 

Мария Эстер Эpeдиa де Каповилья

Секрет: искусство.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Дочь эквадорского полковника, никогда не нуждалась в деньгах. Занималась танцами, музыкой, путешествовала. Никогда не курила и не пила, считая, что в жизни и без этого хватает удовольствий.

Пережила мужа и двоих из пятерых детей.

До последних дней предпочитала ходить без посторонней помощи, посещала выставки и концерты, много читала и смотрела кино, предпочитала общаться с интеллектуалами.

Дожила до 116 лет.

 

Мэтью Бирд

Секрет: любимая и любящая семья.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Американский ветеран, рабочий лесопилки и каменщик, он пережил жену и четверых из двенадцати детей. В 103 года решил построить себе отдельный дом, что и сделал с помощью детей и внуков.

Дожил до 114 лет.

 

Сюзанна Мушатт Джонс

Секрет: ответственность.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
Долгожители Фото: Фото из открытых источников

Сюзанна родилась в очень бедной многодетной семье. В 24 года перебралась из родной «норы» в Нью-Йорк, устроилась там няней и постепенно перевезла всю семью к себе.

Собственной семьи не завела, зато у нее было 100 племянниц и племянников, о которых она неустанно заботилась всю жизнь.

Дожила до 116 лет.

 

Канэ Танака

Секрет: семья и диета.

Долгожительство без правил. Что объединяет самых возрастных людей планеты?
 

Японка Канэ Танака потеряла во время Второй мировой мужа и сына. Всю жизнь пекла рисовые лепешки, торговала ими. Если была свободная минута, занималась каллиграфией и «вычислениями». Сохранила ясный ум до преклонных лет. После 100 лет начала писать стихи. Секретом долголетия считает веру в Бога, любовь семьи и диету.

Когда у нее спросили в день 115-летия, сколько она еще хочет прожить, ответила: 5 лет.

Канэ Танака жива. Ей 116.

Сейчас она - старейший живущий человек на Земле.

 
 
Ссылка на источник 157
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единых правил нет, но есть одна общая черта - все долгожители отличались позитивным отношением к миру и считались доброжелательными, оптимистичными людьми.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Возраст красоты. Обязательно ли соглашаться на «старость»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика