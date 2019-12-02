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Эксперты рассказали все о пользе сала

03.12.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Вы знали, что сало – диетический продукт? Это говорит о том, что его можно употреблять даже тем людям, которые придерживаются строгой диеты.

Сало – полезный жир, поэтому в умеренных количествах оно не навредит фигуре.

Эксперты рассказали все о пользе сала
Фото из открытых интернет-источников

Эксперты в области диетологии рекомендуют съедать ежедневно от 50 до 100 граммов сала – такое количество будет полезным.

В данном продукте содержатся такие витамины, как Е, А,  В. Кроме того, продукт может выводить токсины из организма.

В сале не могут жить гельминты, по этой причине можно абсолютно спокойно давать сырой соленый продукт детям.

Также оно давным-давно используется в народной медицине. Наши предки верили, что этот продукт может излечить от геморроя, избавить от проблем зубами, от варикоза и мастита.

Если мучает зубная боль, то можно приложить к больному зубу немного продукта на 25-30 минут – снимает болевой синдром.

При варикозном расширении вен можно примотать к больным местам кусочки несоленого сала, а затем в течение дня постоянно менять компресс.

Из растопленного сала можно сделать компресс и прикладывать к больным суставам.

Также считалось, что сало помогает быстрее вылечить бронхит.

Для этого необходимо использовать сальную сетку, которую нужно перетопить и остудить.

После чего столовую ложку жира  добавить в теплое молока и пить небольшими глотками.

Белновости

 
 
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Вы знали, что сало – диетический продукт? Это говорит о том, что его можно употреблять даже тем людям, которые придерживаются строгой диеты. Сало –...
 
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