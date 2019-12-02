Не поддавайтесь давлению. Как защититься от гипертонии

Источник материала: Аргументы и факты

Артериальная гипертония, которой страдает множество людей на планете, уносит девять миллионов жизней ежегодно, так как провоцирует сердечные приступы и инсульты. Как от неё защититься?

Наш эксперт – профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава РФ Ольга Остроумова.

Начинать борьбу с высоким артериальным давлением лучше как можно раньше. Недаром сегодня врачи всё чаще упоминают такой термин, как «предгипертония» (по аналогии с предиабетом). Что это такое и что делать, если это состояние выявлено?

Пока не началось

О предгипертонии говорят, когда у человека систолическое, или «верхнее», артериальное давление достигает 130–139, а диастолическое, или «нижнее», поднимается до 85–89 мм рт. ст. Иногда могут быть повышены оба показателя. Возможно, это ещё не болезнь, но уже как минимум тревожное явление. Конечно, однократное повышение артериального давления ни о чём не говорит, но если оно возникает периодически, необходимо принимать срочные меры. Первым делом следует сходить к терапевту или кардиологу. Врач обязательно порекомендует провести суточное мониторирование артериального давления, и это очень важно сделать. Пациенту устанавливается прибор с манжеткой (у правшей – на левую руку и наоборот), который в течение суток каждые полчаса (или чаще) будет проводить измерения. Ведь показатели уровня артериального давления – величины непостоянные и могут существенно меняться в течение суток. К тому же бывает и маскированная гипертония, о наличии которой сам человек может и не догадываться. Такой мониторинг поможет выявить то, что скрыто.

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Болезнь под маской

Как пример маскированной гипертонии можно привести, например, гипертонию на рабочем месте. Её суть в том, что уровень артериального давления повышается только на работе и практически никогда – дома. Как правило, этой болезни подвержены учителя, врачи, менеджеры, мелкие чиновники, начальники среднего звена. Связан этот вид гипертонии с так называемым рабочим стрессом. Кстати, поэтому мониторирование артериального давления проводится только в рабочий день. Также бывает так называемая гипертония «белого халата». Ей обычно подвержены люди тревожные – у них уровень артериального давления поднимается только в кабинете врача, а вне поликлиники или стационара может быть нормальным. И тем и другим людям, чтобы исключить наличие заболевания, обязательно нужно проводить суточное мониторирование артериального давления.

Можно ли обойтись без лекарств?

Если мониторинг покажет наличие предгипертонии, человеку будет необходимо следить за своим артериальным давлением (как минимум 1 раз в 3 месяца проводить измерения), а главное – надо будет начать немедикаментозные методы борьбы с заболеванием. Понадобится комплекс мер.



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Физическая активность. Не менее 30 минут 3–4 раза в неделю. Это могут быть известные 10 тысяч шагов или любая другая активность, но обязательно – в движении (ходьба, лыжи, коньки, игровые виды спорта).

Ограничение соли, поскольку она очень сильно влияет на повышение уровня давления. Причём чем человек старше, тем меньше соли ему можно употреблять. В идеале нужно дойти до 5 г хлорида натрия в день и меньше. Это значит, что готовить надо без соли и недосаливать пищу в тарелке. Никаких чипсов, солений, соусов и маринадов, фастфуда.

Диета. Меньше мяса, больше овощей и фруктов, еда – нежирная, лучше варёная, на пару или гриле. Обязательно рыба (не меньше двух раз в неделю). В общем, это средиземноморская диета.

Нормализация веса. Лишние килограммы – источник многих проблем.



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Отказ от вредных привычек. Прежде всего от употребления алкоголя и курения. Что касается пользы вина для сосудов, то она не доказана. Сегодня врачи могут уверенно говорить только о безвредности малых доз алкоголя (1 бокал вина в день для женщин, 2 – для мужчин, и то не каждый день). При этом специалисты на первое место ставят даже не крепость и количество спиртного, а сам паттерн его употребления. Так, исследования показали, что в северных странах вред от спиртного выше, чем в южных. Всё дело, как предполагается, в манере приёма алкоголя. На юге (в Италии, Франции) принято выпивать понемногу сухого вина практически ежедневно, причём его подают именно во время трапезы. А чем обильнее закуска, тем меньше алкоголя всасывается. В северных же странах пьют крепкое спиртное, причём редко (обычно в конце недели), но метко (много и почти без еды). Второй вариант, северный, естественно, намного хуже.

Нейтрализация стресса. Жить совсем без стрессов нереально. Но хотя бы надо найти способы, как минимизировать их вредное влияние. Кстати, говорят, что люди гневливые больше склонны к гипертонии. Это не совсем так. «Не так давно мы проводили совместно с сотрудниками факультета психологии МГУ исследование, – говорит наш эксперт О. Остроумова, – и оказалось, что самые высокие цифры давления показывали не эмоционально несдержанные люди, а те, что изо всех сил пытались подавить свои эмоции». Так что лучше выплёскивать эмоции, чем скрывать их в себе.