Очищение от шлаков и мифов. Диетолог — о плюсах и минусах детокс-диеты

Источник материала: Аргументы и факты

Во всем мире детокс-диета сейчас очень популярна. И многие знаменитости предлагают свои варианты такого питания. Например, Гвинет Пэлтроу рекомендует в качестве основного блюда суп из авокадо, нута, моркови и имбиря плюс салаты из свежих овощей. Юлия Высоцкая — овощные супы, смузи из овощей и фруктов. Детокс-диеты испытывает на себе и Сальма Хайек, сидя по нескольку дней на свежевыжатых фруктовых и овощных соках, и многие другие звёзды.

Однако нужно ли «чистить» организм таким способом и есть ли в нём «шлаки» и «токсины»? Рассказывает старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, врач-диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина:

Диетический плагиат

— С точки зрения рационального питания «детокс» (когда в течение дня предлагается употреблять только соки и пюре из фруктов, смузи), по сути своей, — это практически голодание. Да, какие-то углеводы в течение дня присутствуют, и они позволяют организму получать небольшую энергию. Но в то же время такая диета не может восполнить все потребности человеческого организма в основных пищевых веществах. В частности, в белке, а также в жирах. Да и углеводов, в частности, сложных, в этом случае недостаточно.

Вообще же такую диету придумали вовсе не сейчас. В лечебном питании разработана целая система разгрузочных дней, в том числе овощных и фруктовых, которые назначают по определённым показаниям. Такие разгрузочные дни бывают необходимы, для того чтобы обеспечить функциональную разгрузку больного органа. Например, при воспалительных заболеваниях почек ограничивают поступление белка в организм, а иногда и вовсе исключают его на целый день, чтобы облегчить работу почек и помочь им восстановиться. В таком случае как раз и показаны фруктовые разгрузочные дни или любые другие углеводы: рисово-компотные дни и т. д.

Однако некоторые умельцы присвоили идею, «модернизировали» систему разгрузочных дней из лечебного питания и активно используют, для того чтобы заработать на доверчивых пациентах. Но при этом же надо понимать, что даже для самых безобидных овощей и фруктов могут быть противопоказания. Не зная показаний, не зная исходного состояния здоровья человека, такой диетой можно и навредить.

«Шлаков» в организме нет

Ещё один минус. Если в течение дня ничего не употреблять, кроме овощей и фруктов, то организм недополучит необходимое количество белка. Поскольку организм потребность такую имеет ежедневно, он будет искать этот белок внутри себя, извлекать его из собственных резервов, например, из мышц. То есть, по сути, он будет заниматься самопоеданием. Или саморазрушением. Так что если чрезмерно увлекаться такими днями, то постепенно уменьшатся в объёме мышцы. А мышцы — это метаболически активный орган, который тратит энергию даже в покое. Если мышечной массы становится меньше, энерготраты тоже снижаются. И избавиться от лишних килограммов жира становится проблематичнее.

А что делать с пресловутыми «шлаками»? В медицине такого понятия нет. Шлаки — это продукты металлургической или нефтеперерабатывающей промышленности. К живому организму они отношения не имеют. Но некоторые авторы очень удачно используют этот термин, чтобы напугать несведущего человека какими-то шлаками и токсинами, которые якобы скрываются в организме, чтобы предложить ему свою чудодейственную исцеляющую методику. Ну и неплохо заработать на этом, конечно.

Наш организм — это самоочищающаяся система. Если он здоров, если хорошо работает кишечник, все нежелательные вещества он выводит сам. Кстати, чтобы кишечник хорошо работал, необходимо достаточное количество клетчатки в рационе. Это как раз овощи и фрукты. Пищевые волокна, клетчатка, играют роль метлы. Минимум трех фруктов (один можно заменить стаканом сока) и двух овощных гарниров в день достаточно, чтобы помочь организму избавляться от нежелательных веществ.

Появление токсинов в организме возможно. Но при этом появляются симптомы интоксикации, отравления. В этом случае необходима экстренная медицинская помощь. Совершенно безрассудно было бы лечить человека в этом случае соками. Если симптомов отравления нет, то и выводить токсины не нужно.

Чай, обещающий детокс-эффект, — это тоже не способ похудеть. Такой напиток всего лишь обладает мочегонным и послабляющим действием. А избавление от лишней жидкости и содержимого кишечника — это не избавление от лишнего жира и лишних килограммов. При бесконтрольном употреблении таких видов чая возможны неблагоприятные последствия для здоровья.

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Как правильно наполнять тарелку?

Раз организм имеет ежедневную потребность в белке, значит, источник белка должен быть в тарелке на завтрак, обед и ужин. Причём животного белка. Потому что только из него мы можем получить полный набор незаменимых аминокислот.

К белковому блюду необходим гарнир. Утром — из сложных углеводов. Это могут быть крупы, макароны и картофель. Например, в дополнение к омлету. В обед и на ужин желательно, чтобы гарниры были овощные.

Включать овощи, фрукты, а также соки, смузи из них в течение дня дополнительно к своему ежедневному питанию.

Употреблять фрукты и кисломолочные напитки лучше между завтраком, обедом и ужином.

Калорийность блюд не должна быть сильно заниженной. Даже в покое организм тратит около 1600 ккал: на дыхание, кровообращение, сердцебиение, теплообмен. Если вы не только лежите, но и передвигаетесь в течение дня, то на это требуется ещё около 300 ккал. Суточный рацион эту калорийность должен обязательно восполнять. В среднем женщине требуется 1800-2000 ккал в сутки, мужчине — 2000-2500 ккал. Необоснованно, без показаний врача, уменьшать эту калорийность нельзя.