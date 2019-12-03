На клеточном уровне. 5 эффективных способов справиться с раздражением

Источник материала: Аргументы и факты

Раздражительность присуща живым организмам. Изначально раздражение было простой биологической реакцией на воздействие неприятного или опасного тела. Сегодня раздражение трактуется обществом глубже, выделяется его психологический аспект. Многих интересует, почему возникает внутреннее раздражение по поводу и без, а также как именно с ним можно бороться. О том, какие есть простые и эффективные способы решения проблемы повышенной раздражительности, "АиФ" рассказала психолог Ирина Маслова-Семенова.

Почему возникает раздражение?

Главная причина возникновения раздражения — это расхождение ожиданий и реальности. Все мы видели эти смешные картинки с товарами из интернета, когда на фото платье сидит идеально, а в жизни это мешок для картошки. В таких случаях вы часто испытываете возмущение и недовольство из-за того, что кто-то или что-то не оправдывает ваших ожиданий.

Когда возникает раздражение, человек говорит:

— Как такое могло произойти?

— Не ожидала, что такое может быть!

— Не могу поверить!

— Это несправедливо, неправильно.

Раздражение — это солдатик, который помогает вам нейтрализовать боль. Внутри вас есть какая-то боль, которая постоянно там находится. Например: «Я не могу исправить людей. Я молодец и святая, а все какие-то не очень умные». И с этим боль и связана. Либо у вас есть какая-то жизненная история, которая постоянно вызывает у вас болезненные ощущения или недовольство, и через раздражение вы частично от нее избавляетесь.

С одной стороны, это хороший солдатик. Если вы почувствовали раздражение, то должны себе сказать: «Ага, у меня накопилось много неприятного внутри, это надо куда-то выплеснуть».

Ждать, что раздражитель вдруг изменится, не стоит. Если внутри есть причины, чтобы раздражаться, я называю их звоночками, то вы немедленно найдете новый объект, из-за которого начнете это делать.

Если вы научитесь к таким звонкам прислушиваться, сможете использовать эти сообщения и лучше осознавать свое тело, а также научитесь правильно использовать эти сообщения, вы сможете избавиться от раздражения.

Эффективные варианты борьбы

Советы на тему того, как избавиться от раздражительности, довольно просты и легко выполнимы при желании. Итак, вариант первый — убираем информационный шум. Сделать так, чтобы напряжение в головном мозге изначально не накапливалось или накапливалось в меньшей степени, чем это происходит ежедневно. Для этого нужно обратить внимание на базовый уровень выживания и образ жизни. На этом этапе нужно просто восстановить силы, которые помогут справляться со стрессом.

Здоровый сон. Желательно после 19:00 отключать дома вай-фай, не смотреть сложное кино, постараться отключить информационный шум. Принять теплую ванну и до 23:00 лечь спать. Беруши, повязка на глаза помогут быстрее уснуть.

Спорт. Для начала достаточно ввести 2-минутную зарядку по утрам в проветриваемом помещении. Если есть возможность ходить 2-3 раза в неделю на любую тренировку, то обязательно это надо делать.

Обязательные прогулки на свежем воздухе. Кислород необходим телу для питания буквально каждой клеточки, с ним организм получает больше энергии для своей нормальной жизнедеятельности. Достаточно ввести прогулки перед сном, например, в ежедневный рацион, как вы заметите, что цвет лица стал ровнее, самочувствие улучшилось, поднялось настроение. Да и высыпаться будет проще.

Вторая возможность избавиться от неприятных чувств и внутреннего гнева — это позволить чувствам выйти. В бассейне можно выразить свой гнев, например, активно размахивая руками, как будто бьете воду. Уехать в лес и покричать там. Порвать бумагу, побить подушку. Зачем это делать? Раздражение — это показатель того, что в теле включен инстинкт «нападать или убегать»: пока человек его не выплеснет, напряжение будет внутри тела и мозга.

Третий способ снять напряжение — поговорить с самим собой. Надо задать себе правильные вопросы, которые восстанавливают связь с реальностью. Например:

Что фактически произошло или происходит, если убрать мои оценки, домыслы и переживания?

Как происходящее опишет отстраненный человек, которому все равно?

Такой прицельный взгляд на свое внутреннее мироощущение помогает лучше себя понять и принять. А еще это способствует более детальному анализу ситуации. В дальнейшем организм автоматом, по привычке сам будет анализировать, стоит та или иная ситуация избыточных переживаний или нет.

Разгул гормонов. Как стресс сказывается на организме человека. Подробнее

Способ четвертый — включите здоровый эгоизм и сделайте что-то для себя. Дайте себе для начала 1 час в неделю на спокойный просмотр любимого кино, прогулку, встречу с другом, теплую ванну.

Пятый вариант избавления от раздражения — изучение его истинных мотивов. Хорошо работает, если вас раздражают какие-то качества в людях. Воспользуйтесь этим чувством как подсказкой. Разберите раздражителя по принципу зеркала. Спросите у себя: «Это я или анти-я? Я тоже так хочу, но не позволяю себе?» Часто бывает так, что может раздражать беспечный человек, который живет для себя, потому что мы такое себе не позволяем. Такие осознания помогают изменить выводы о себе и дают новые решения. Вы сами не заметите, как вместо уборки дома ушли кормить голубей в парк, и с радостью осознаете, что уже давно не раздражались.