Найти зиму. Где можно покататься на лыжах уже сейчас?

Источник материала: Аргументы и факты

Погода в декабре отличается своей неустойчивостью. Ночью выпал снег, а уже ближе к обеду его как будто и не было. Тем, кто соскучился по традиционным зимним забавам приходится изрядно поломать голову, прежде чем получить возможность встать на лыжи или прокатиться на коньках.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Одни из самых популярных горнолыжных центров страны – «Логойск» и «Силичи» – уже объявили о начале зимнего сезона. Работники воспользовались временным промежутком, когда в стране установилась достаточно морозная погода и за эти несколько суток успели подготовить несколько трасс с помощью снежных пушек.

Так, в «Логойске» зимний сезон был открыт еще 24 ноября, а «Силичи» приняли первых посетителей 29 ноября. Цены на услуги сопоставимы с прошлогодними. Так, в «Логойске» час проката горнолыжного комплекта, состоящего из лыж, палок и ботинок, в выходные дни для взрослого составит 12 руб., в будние – 9 руб. За четыре часа катания нужно отдать 18 руб. и 15 руб. соответственно. Прокат детского инвентаря немного дешевле. Предоставляется услуга ночного катания. Горнолыжный комплект для катания в пятницу и субботу в период с 10 часов вечера до 2 часов ночи обойдется в 16 руб. В такую же цену – прокат сноубордического комплекта. Нужно заплатить также за использование подъемника. За один подъем со Ski-pass взрослому придется отдать 6 руб., за час – 22 руб., за четыре часа – 36 руб.

Немного дороже в «Силичах». Например, те же горнолыжный и сноубордический комплекты для взрослого в выходной день на один час обойдутся в 13 руб. За час проката беговых лыж нужно отдать 6 руб., если брать пару на целый день – 20 руб. Один час катания на тюбинге в выходные – 7 руб.

А вот зимнюю сказку в минской «Солнечной долине» или в комплексе около Дзержинска «Веста» придется еще подождать. Нарастить нужный слой снега из-за погодных условий там пока не удалось.

«К сожалению, наше оборудование создает искусственный снег при температуре воздуха минус 4 градуса и ниже, – отметил заместитель директора горнолыжного центра «Солнечная долина» Вячеслав ЮДИН. – Иначе «выплевывает» воду. Будем ждать погоду, а когда подготовим трассу, обязательно сообщим на своем сайте и в социальных сетях». Чтобы запустить учебный склон в «Солнечной долине», «пушки» должны работать как минимум четыре дня.



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КАТКИ

В Минске в нынешнем зимнем сезоне планируют залить 48 открытых катков. Сделают это и в других регионах страны. Однако пока погода этого не позволяет. По словам замначальника главного управления спорта и туризма – начальника отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма Мингорисполкома Василия КАСАЧА, открытые катки подготовят, как только установится устойчивая морозная погода. Во всех районах столицы также обустроят горки для катания на тюбинге.

А пока приходится довольствоваться крытыми катками, на которых, к слову, можно кататься хоть круглый год. В Минске их около десяти. Средняя цена одного сеанса катания на коньках (45 минут) для взрослых в столице составляет около 7-8 руб., для детей цена ниже. Чтобы взять в аренду коньки, нужно заплатить в среднем еще 5-6 руб. Немного ниже по сравнению с Минском стоимость катания в регионах – 5-6 руб. стоит вход на ледовую площадку со своим инвентарем и дополнительные 3-4 руб. – прокат коньков. К слову, вход на катки на открытом воздухе обычно бесплатный. Опасный спуск. Как избежать травм, катаясь с ледяной горки?

Трассы для беговых лыж, как правило, пролегают в парках и в лесных массивах. Но пока погодные условия не позволяют их подготовить. Крытой арены для катания на беговых лыжах в несезон у нас пока нет даже для профессиональных спортсменов.

КОГДА МОРОЗ?

В Белгидромете отмечают, что декабрь в Беларуси ожидается теплее обычного. Во второй половине месяца прогнозируется неустойчивый характер погоды. Периоды похолодания будут сменяться оттепелями, будут выпадать смешанные осадки. В целом декабрь прогнозируется несколько теплее обычного. Средняя температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы.

Климатическая норма для декабря составляет от минус 1,3 на юго-западе до 4,7 градуса мороза на северо-востоке Беларуси. Как правило, в течение декабря отмечается 13-20 дней с оттепелью.

Не предсказывают снег на Новый Год и народные приметы. К примеру, 14 октября был Покров Пресвятой Богородицы. По этому дню в народе определяли, какой будет погода зимой. Говорили так: «Які Пакроў, такой будзе і зіма, аж да самай вясны». У нас на Покров была аномально теплая погода.