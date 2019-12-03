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Диетологи назвали пять способов сохранить здоровье организма

04.12.2019 11:36 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Диетологи назвали пять способов сохранить здоровье организма
shutterstock.com

В Москве на медицинском семинаре «Восстанови ритм жизни» диетологи рассказали, как можно помочь организму оставаться здоровым, пишет «Российская газета».

Диетологи назвали пять основных принципов, позволяющих сохранить здоровье пищеварительной системы и организма в целом. Во-первых, необходимо каждый день есть необработанные овощи и зелень. Во-вторых, в рацион нужно добавить клетчатку. Она содержится в овощах, фруктах, цельнозерновом хлебе, необработанных крупах, в бобовых. Нельзя забывать пить достаточное количество воды. Примерный минимум - 1,5 литра в день. Четвертое правило - соблюдать режим дня: высыпаться и больше двигаться.

И последнее правило от диетологов - забыть о диетах, так как после них человек все равно возвращается к привычному неправильному питанию, килограммы возвращаются, а с ними и дисфункция ЖКТ.

Лучший вариант питания, по мнению диетологов, средиземноморский стиль: много овощей и фруктов, цельнозерновой хлеб и злаки, рыба и морепродукты, оливковое масло, кисломолочные продукты и сыр, мясо - в ограниченных количествах.

Диетологи назвали пять способов сохранить здоровье организма
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Диетологи утверждают, что для формирования новых здоровых пищевых привычек человеческому организму нужно примерно три недели. За это время он адаптируется к новым требованиям, через два месяца перестроится окончательно.

 
 
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