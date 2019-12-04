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Как сэкономить на правильном питании

05.12.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Эксперты в области диетологии рассказали, как экономить на правильном питании.

Как сэкономить на правильном питании

Среднестатистический человек питается в корне неправильно, что негативно отражается на состоянии организма.

Например, стоит отказаться от рафинированных продуктов – они переполнены трансжирами, специями, солью, усилителями вкуса.

Такие покупные блюда активизируют зону в мозге, которая отвечает за радость, удовольствие, спокойствие.

По мнению экспертов, именно на такие продукты люди тратят много денег, хотя и не замечают этого.

Если приобретать в магазинах овощи, фрукты и диетическое мясо, заменяя ими вредные блюда, можно не только сэкономить, но и подправить здоровье.

Кроме того, так можно контролировать уровень белков, жиров и углеводов, что дает возможность обеспечить организм необходимыми веществами.

Белновости

 
 
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Эксперты в области диетологии рассказали, как экономить на правильном питании. Среднестатистический человек питается в корне неправильно, что...
 
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