Опасность горячего чая, или почему пакетированный лучше заварки?

Источник материала: Ивьевский край

Без обжигающего чая невозможно представить себе зиму.

Однако напиток в таком виде может быть опасен.

Температура

Чай не должен быть обжигающе горячим . К такому выводу пришли иранские учёные в 2008 году. Дело в том, что регулярное употребление таких горячих напитков оказывает негативное действие на пищевод. Горячий чай обжигает слизистую. Из-за этого возникают микротравмы и микровоспаления. В результате у человека может возникнуть рак пищевода. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо пить чай не горячее 65 градусов. Дайте горячему напитку отстояться 4-5 минут, чтобы он остыл до комфортной температуры. К слову, для пищевода вреден не только чай, но и другие горячие напитки.





Пакетики против заварки

В обществе принято считать, что листовой чай вкуснее, полезнее и качественнее, чем пакетированный. Однако не во всех случаях. Иногда листовой чай и вовсе может быть опасен. Так, в 2013 году американские учёные исследовали 30 видов чая. Оказалось, что во всех них содержалось большое количество свинца. Ещё порядка 75% чая при заваривании выделяли алюминий, причём чем дольше настаивались листья, тем выше содержание металла было в напитке. Чтобы напиток был безопасным, эксперты советуют выбирать чай из наименее экологически загрязнённых регионов. И не покупать чай из Китая, Индии или Шри-Ланки. К слову, мы привыкли считать, что именно там собирают лучший чай. Ещё один способ обезопасить себя — заваривать напиток не дольше трёх минут. А ещё лучше — покупать чай в пакетиках и заваривать его минуту, не больше.