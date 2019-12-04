Опасность горячего чая, или почему пакетированный лучше заварки?

Без обжигающего чая невозможно представить себе зиму.
Однако напиток в таком виде может быть опасен.
Температура
Чай не должен
Пакетики против заварки
В обществе принято считать, что листовой чай вкуснее, полезнее и качественнее, чем пакетированный. Однако не во всех случаях. Иногда листовой чай и вовсе может быть опасен. Так, в 2013 году американские учёные исследовали 30 видов чая. Оказалось, что во всех них содержалось большое количество свинца. Ещё порядка 75% чая при заваривании выделяли алюминий, причём чем дольше настаивались листья, тем выше содержание металла было в напитке. Чтобы напиток был безопасным, эксперты советуют выбирать чай из наименее экологически загрязнённых регионов. И не покупать чай из Китая, Индии или Шри-Ланки. К слову, мы привыкли считать, что именно там собирают лучший чай. Ещё один способ обезопасить себя — заваривать напиток не дольше трёх минут. А ещё лучше — покупать чай в пакетиках и заваривать его минуту, не больше.