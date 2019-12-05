Гриппозные нюансы. Какие заблуждения о таком ОРВИ до сих пор сильны?

Источник материала: Аргументы и факты

Грипп — ежегодная проблема для всего мира. Каждый раз с наступлением сезона холодов приходит и он. При этом передается грипп легко и быстро, а болеет им человек тяжело. Сегодня вирусную инфекцию научились предупреждать — ставят прививки, проводят ликбез по простым, но действенным способам профилактики. Однако до сих пор, несмотря на всю свою распространенность, заболевание это продолжает оставаться самым мифологизированным — ведь столько домыслов и слухов, как вокруг гриппа, не ходит больше ни об одном заболевании. "АиФ" развенчивают ряд популярных заблуждений о такой, казалось бы, понятной болезни.

Миф 1. Грипп един — что обычный, что кишечный

На самом деле это совершенно не так. Под словом «грипп» медики понимают преимущественно острую респираторную инфекцию. Под термином «кишечный грипп» понимают ротавирусное отравление или расстройство кишечника на фоне некачественного питания. Естественно, лечатся они по-разному. И тяжесть осложнений у них разная.

Миф 2. Грипп — это вид простуды, умереть от него нельзя

И это утверждение разбивается вдребезги ежегодной статистикой. По данным ВОЗ, ежегодно от гриппа в мире погибают около 650 000 человек. Виной всему тяжелые осложнения, к которым приводит такое заболевание практически мгновенно. Есть и группы риска, для которых вирусная инфекция максимально опасна. К ним относятся:

дети до 4 лет, особенно опасен грипп для младенцев;

пожилые люди — от 65 лет;

беременные и кормящие женщины;

люди со слабой иммунной системой;

люди, имеющие хронические заболевания.

Их статус риска высок из-за сниженных защитных сил организма, когда иммунитет просто не в состоянии самостоятельно справляться с заболеванием — ему попросту не хватает на это сил.

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Миф 3. После вакцинации от гриппа человек обязательно заболевает гриппом

Ученые говорят, что это не так — заболеть гриппом после прививки от него нельзя. Ведь практикуют вакцинацию либо с мертвым вирусом, либо с сильно ослабленным. Максимум что может быть — некоторые побочные эффекты, которые многие ошибочно принимают за грипп.

Так, в числе поствакцинальных осложнений могут проявиться:

покраснение и припухлость в области введения вакцины — они быстро проходят;

появление мышечных болей, головных болей и даже понижение температуры тела — эти симптомы также исчезают в течение короткого периода времени.

Такие реакции становятся следствием реакции тела на введение возбудителя и инородного агента в тело. Организм по свойственным ему законам сразу же начинает борьбу, отсюда и негативные проявления. Конечно же, если симптомы нарастают и ухудшаются, надо показаться врачу. Но в общем и целом они обычно сохраняются день-другой.

Миф 4. Если вы переболели гриппом, вакцину ставить не надо

На самом деле ежегодно вирусы гриппа мутируют, поэтому даже если вы уже переболели таким ОРВИ, имеющийся иммунитет вас не защитит. К тому же типов и подвидов вирусов очень много — на каждый у организма просто нет необходимой защиты.

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Миф 5. Если поставить несколько вакцин от гриппа в течение года, это снизит шанс заболеть

Тут важно понимать, что в вопросах лечения гриппа важно и не перестараться. Ведь слишком хорошо — это тоже не хорошо. Да и к тому же нет никаких исследований на тему эффективности подобных манипуляций. А вот избыточным количеством активных компонентов вакцин навредить себе вполне реально. Есть исключения, когда люди могут нуждаться в двукратном ведении вакцины, например в ряде случаев с маленькими детьми и пожилыми. Но в любом случае такое решение должен принимать исключительно лечащий врач на основании обследований.

Как защитить себя от гриппа

Вопрос, как предупредить развитие подобной патологии, крайне актуален. При этом все рекомендации максимально просты и при желании выполнимы любым человеком. В списке самых эффективных мер следующие:

часто мыть руки — ведь вирусные частички гриппа легко оседают на различных поверхностях и задерживаются там на некоторое время;

прикрывать рот, когда вы чихаете или кашляете, т. к. частички разлетаются на значительное расстояние и опять-таки оседают на поверхностях;

регулярно убираться в комнате с использованием специальных дезинфицирующих средств;

стирать белье заболевших отдельно от белья здоровых;

держаться подальше от мест скопления людей и минимизировать контакты с уже заболевшими людьми.

По большей части грипп хорошо лечится в домашних условиях, если соблюдать простые правила — жестко выдержать постельный режим, постараться пить больше теплого и кислого питья, использовать предложенные врачом препараты и не затягивать с обращением за медицинской помощью. Все лекарственные средства при гриппе обязательно должны быть согласованы с врачом.

Если же, несмотря на все принимаемые усилия, становится хуже, надо обращаться за помощью. Симптомы, указывающие на то, что состояние ухудшается, следующие:

длительно сохраняющаяся высокая температура (обычно при ОРВИ температура может подниматься до высоких значений около 3 дней);

проблемы с дыханием — игнорировать этот признак нельзя, т. к. грипп в первую очередь опасен пневмонией;

изменение цвета кожи, когда у нее появляется голубоватый оттенок — больше актуально для детей;

постоянные боли в грудине — грипп также осложняет и работу сердца;

обмороки;

изменения психического сознания, например дезориентация;

открывшаяся рвота;

боль в ушах;

опухание желез.

В такой ситуации помощь требуется незамедлительно и зачастую в условиях стационара.