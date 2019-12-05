Названа группа крови, которая наиболее подвержена алкоголизму

Источник материала: Вороновская газета





Усваиваемость продуктов, а также различных веществ в каждом организме происходит по-разному.

То же самое касается и алкоголя: у кого-то к нему нейтральное отношение, тогда как у других имеется подсознательное влечение.

Людям с 1-й группой крови, которая является самой распространённой среди европейцев, спиртные напитки точно не принесут пользу. Переносимость алкоголя у таких людей нейтральная. Конечно, не стоит бояться бокала вина во время праздничного ужина. Однако не стоит забывать о соблюдении меры.

А вот людям со 2-й группой крови нужно по настоящему опасаться алкоголя . Дело в том, что у большинства людей данной группы крови выявляется недостаток глюкозы в крови. В свою очередь это может привести к подсознательному увлечению алкоголем. Не допускайте негативного влияния алкоголя, заранее зная свою предрасположенность.

Что касается людей с 3-ей группой крови, к которым относятся 13% от населения всего земного шара, то им стоит учитывать личную непереносимость. Учёные установили отношение этой категории людей к алкоголю, как нейтральное. Но, согласно исследованиям, в пожилом возрасте люди с третьей группой крови больше подвержены деменции. Это провоцирует чрезмерное употребление алкоголя.

Обладатели 4-й группы крови имеют наибольшую толерантность к алкоголю, тогда как в больших количествах он представляет опасность для любого организма, независимо от группы крови. Поэтому людям с данной группой крови необходимо соблюдать меру и помнить о своём здоровье.

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