Внешние признаки, которые говорят об опасных заболеваниях печени и других органов

Источник материала: Ивьевский край

На появление болезней внутренних органов в первую очередь реагирует кожа.

По внешним признакам можно распознать воспалительные заболевания кишечника, диабет, жировую проблему печени и другие проблемы со здоровьем, пишет «Российская газета».

Немецкий дерматолог Йенс Тесманн отметил, что кожные и кишечные заболевания тесно связаны. «Например, узловатая эритема на голенях. Она проявляется в образовании красных болезненных пятен. Это глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококком или воспалительным заболеванием кишечника», – объяснил врач.

По словам Тесманна, о болезни Крона или язвенном колите могут говорить красные пятна на ногах. Проблемы с печенью можно распознать по пожелтению глазных яблок, а также появлению сосудистых звездочек (как правило, в верхней части тела и на животе). Образование коричневых пятен на шее предупреждает о диабете.