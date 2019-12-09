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Внешние признаки, которые говорят об опасных заболеваниях печени и других органов

10.12.2019 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На появление болезней внутренних органов в первую очередь реагирует кожа.

По внешним признакам можно распознать воспалительные заболевания кишечника, диабет, жировую проблему печени и другие проблемы со здоровьем, пишет «Российская газета». 

Немецкий дерматолог Йенс Тесманн отметил, что кожные и кишечные заболевания тесно связаны. «Например, узловатая эритема на голенях. Она проявляется в образовании красных болезненных пятен. Это глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококком или воспалительным заболеванием кишечника», – объяснил врач. 

По словам Тесманна, о болезни Крона или язвенном колите могут говорить красные пятна на ногах. Проблемы с печенью можно распознать по пожелтению глазных яблок, а также появлению сосудистых звездочек (как правило, в верхней части тела и на животе). Образование коричневых пятен на шее предупреждает о диабете. 

ont.by
 
 
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На появление болезней внутренних органов в первую очередь реагирует кожа. По внешним признакам можно распознать воспалительные заболевания кишечника, диабет,...
 
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