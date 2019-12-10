Травматолог: обморожение можно получить даже при температуре воздуха выше нулевой отметки

Источник материала: Полесская правда



Неустойчивая зимняя погода способствует резкому всплеску различных простудных заболеваний, переохлаждений организма и обморожений различных частей тела.

Корреспондент pinsknews.by встретился с заведующим травматологическим пунктом УЗ «Пинская центральная больница» Сергеем Синютичем, чтобы узнать, кто подвержен холодовым травмам, как помочь пострадавшему при обморожении, и как вообще избежать переохлаждений.

– Сразу же отвечу на первый вопрос: у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у некоторых взрослых, особенно при некоторых болезнях, и пожилых людей эта функция бывает нарушена. Поэтому они более подвержены переохлаждениям и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Например, отпуская ребенка гулять в мороз на улицу, напоминайте ему каждые 15-20 минут возвращаться в тепло, чтобы согреться.

Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) под воздействием низких температур. Чаще всего обморожения возникают в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже -10…-20 градусов. При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, обморожение можно получить осенью или весной при температуре воздуха выше нулевой отметки.

Обморожению способствует тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний, тяжёлые механические повреждения с кровопотерей и пр. Статистика свидетельствует, что почти все тяжёлые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного алкогольного опьянения человека.

Под влиянием холода в тканях происходят сложные изменения, характер которых зависит от уровня и длительности снижения температуры. При действии температуры до -10…-20oС, при котором наступает большинство обморожений, ведущее значение имеют сосудистые изменения в виде спазма мельчайших кровеносных сосудов.

Обморожению чаще всего подвергаются выступающие части тела: пальцы ног и рук, нос, щеки, ушные раковины. На начальных стадиях обморожения наблюдается лишь побледнение кожи, потеря чувствительности. При глубоких обморожениях пораженный участок тела имеет характерный вид: кожа холодная на ощупь, нечувствительная, бледная, конечность производит впечатление окаменевшей. После согревания быстро развивается отек, сильные боли, пузыри, потеря чувствительности. Отсутствие восстановления болевой чувствительности кожи в течение суток указывает на обморожение 3-й и 4-й степени.

Одним из видов холодовой травмы является ознобление – хроническое обморожение 1-й степени. Оно возникает при постоянном, хотя и не сильном охлаждении: при работе на улице в холодную сырую погоду или в сырых помещениях, при ношении тесной неутепленной обуви. У страдающего озноблением на коже кистей, стоп, ушных раковин, реже на носу и щеках, появляются красновато-синюшные или багровые пятна, кожа отекает, становится напряженной, холодной на ощупь, шелушится, при этом больной чувствует зуд, жжение, боли, особенно при быстром согревании.

Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждений и отморожений:

не пейте спиртного — алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках отморожения;

— алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках отморожения; не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми;

— курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми; носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь так, чтобы между слоями одежды были прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;

— это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь так, чтобы между слоями одежды были прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой; носите свободную обувь — тесная обувь и отсутствие стельки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожений. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими;

— тесная обувь и отсутствие стельки часто служат основной предпосылкой для появления потертостей и обморожений. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими; не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа . Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом;

. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом; не носите на морозе металлических украшений;

на морозе металлических украшений; вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа. Пущенное на самотек обморожение может привести к тяжелым последствиям и даже потере конечности;

после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа. Пущенное на самотек обморожение может привести к тяжелым последствиям и даже потере конечности; как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, как можно скорее зайдите в любое теплое место: магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест;

или замерзание конечностей, как можно скорее зайдите в любое теплое место: магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест; прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше;

— вероятность обморожения на ветру значительно выше; не мочите кожу — вода проводит тепло значительно лучше воздуха.

Доврачебная помощь при обморожении. Чего не следует делать при обморожении?

В любой ситуации доврачебная помощь при обморожении очень важна. Прежде всего, пострадавшего необходимо изолировать от ветра и холода. Перенести в теплое, но не жаркое помещение. Снять влажную и тесную одежду, надеть сухую. Согреть замерзшего человека. Для этого лучше всего дать горячее питьё пострадавшему. Если наблюдается легкое обморожение кожи, когда нет онемения и ярко выраженного обморожения (изменений на коже), поможет согревающая ванна. Следует начать с температуры воды 24oС и постепенно (в течение 20-30 минут) повысить до температуры здорового тела. Если нет возможности принять ванну, можно согреть до покраснения теплыми чистыми ладонями рук, легким массажем, растиранием мягкой шерстяной тканью, дыханием.

Однако следует помнить, что при глубоком обморожении этого делать нельзя, чтобы не травмировать кожные покровы.

Между пальцами рук или ног стоит проложить влажные марлевые салфетки. Далее наложить ватно-марлевую теплоизолирующую повязку, а поверх – клеёнку или прорезиненную ткань. Если же это щёки или нос, тогда следует накрыть марлей и мягкой теплой тканью. Стараться не повредить кожу, если на ней уже появились волдыри. Обеспечить состояние покоя. Укутать подручными теплыми вещами.

Грамотное оказание первой помощи при обморожении подразумевает также, что нельзя пытаться быстро согреть больного. Интенсивно растирать маслами, жиром, спиртом. Обкладывать горячими грелками и погружаться в горячую ванну. Такие действия препятствуют восстановлению кровотока из-за возникающего в тканях перепада температур. Это может привести к отмиранию эпителиального слоя кожи. Нельзя растирать поврежденную кожу снегом, так как полученные микротрещины могут оказаться серьезным препятствием к полному выздоровлению больного.

И последний совет: если пострадавший находится в тяжелом состоянии – теряет сознание, его пульс и дыхание замедлены или вообще отсутствуют, то необходимо немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи или доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

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