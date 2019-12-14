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Врачи рассказали, кому могут навредить картошка и помидоры

15.12.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Врачи рассказали, кому могут навредить картошка и помидоры

Пасленовые, к которым относятся картофель, помидоры, баклажаны и перец, могут навредить людям с аутоиммунными заболеваниями, в частности, страдающим гипотиреозом. Об этом сообщила врач Юлиана Чечурина.

Врачи рекомендуют отказаться от употребления той же картошки и помидоров определенной группе людей, о чем информирует портал NEWS.ru. В беседе с ним врач Юлиана Чечурина рассказала, что при гипотиреозе часто наблюдается нарушенная работа кишечника.

Употребляя пасленовые овощи, люди с этим заболеванием рискуют заполучить вещества, стимулирующие процессы воспаления в кишечнике. Например, таким веществом может оказаться соланин, компонент растений, который вырабатывается ими для защиты от насекомых. В организме соланин провоцирует расстройства стула и аллергические реакции.

Помимо этого, в картошке, помидорах и других пасленовых содержатся лектины – белковые соединения, вызывающие воспаление стенок кишечника и повышающие риск их изъязвления.

По словам Юлианы Чечуриной, при необходимости пасленовые овощи следует заменить на цукини, тыкву, репу.

В свою очередь, другой эксперт, диетолог и нутрициолого Анна Белоусова констатировала, что негативное влияние на организм могут оказывать только неспелые плоды, поскольку в них содержится больше соланина. При регулярном потреблении в пищу неспелых пасленовых можно пострадать от ухудшения работы нервной системы, заявила специалист.

Белоусова рекомендует отказываться от употребления в пищу картофеля с зеленоватым бочком без попыток как-то его спасти и с осторожностью есть блюда из баклажанов людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом и склонность к диарее. Им лучше употреблять этот овощ без кожицы.

www.medikforum.ru
 
 
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Пасленовые, к которым относятся картофель, помидоры, баклажаны и перец, могут навредить людям с аутоиммунными заболеваниями, в частности, страдающим гипотиреозом....
 
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