Источник материала: Кричевская жизнь

Зима – время повышенного травматизма. Причиной часто служат гололед, раннее наступ-ление темноты, скользкая обувь. Ухудшение состояния проезжей час-ти сказывается на увеличении частоты дорожных происшествий и росте числа пострадавших. Наиболее частые повреждения при этом: черепно-мозговая травма, переломы костей конечностей, сочетанная травма. Согласно статистическим данным, на зимний травматизм приходится до 15% заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

При наступлении зимы, с выпадением первого снега частота обращений за помощью в медицинские учреждения по поводу травм увеличивается в 2-3 раза. Преобладают ушибы и переломы костей (около 15%), вывихи (около 10%). Пострадавшие преимущественно находятся в трудоспособном возрасте (около 80%). Дети до 18 лет составляют 2%, а лица старше 60 лет — около 8%.

Чтобы снизить риск падения при гололеде, необходимо соблюдать следующие правила:

— носить обувь желательно на плоской подошве или на низком квадратном каблуке, лучше подойдет обувь с рифленой подошвой;

— можно прикрепить к подошве полоску лейкопластыря;

— в гололедицу ходить нужно по-особому, как бы немного скользя, словно на маленьких лыжах, наступать на всю подошву;

— внимательно смотреть под ноги, идти желательно как можно медленнее.

Важно помнить, чем быстрее вы идете, тем больше риск упасть.

Девушкам на время гололеда не стоит ходить на высоких, тонких каблуках.

Если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно приподнимать полы одежды, особенно когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице. Не ходить очень близко к стенам зданий – с крыши может упасть сосулька или кусок затвердевшего снега.

При занятии зимними видами спорта используйте защитные средства – налокотники, наколенники, шлемы. Обучите своего ребенка безопасному катанию на лыжах, коньках и санках. Во время новогодних праздников хочется предостеречь от вероятности получения травм в результате использования пиротехнических изделий, которые нередко становятся причиной очень тяжелого ожога или даже смертельного случая.

Итак, основной способ профилактики травм зимой – это осмотрительность и осторожность при передвижении по тротуарам и дорожкам, пешеходным переходам на мостовой, особенно при наличии снежных заносов и гололеда. Важно правильно, соответственно погодным условиям, подобрать одежду и обувь. Соблюдать правила безопасного поведения при занятии зимними видами спорта и играми, не оставлять детей без присмотра. Водители транспортных средств должны строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенное внимание, соблюдать скоростной режим и максимально внимательно относиться ко всем участникам дорожного движения.

О. Ладошкина,

фельдшер-валеолог.