Ученые разработали быстрый метод диагностики рака по слюне

Ученые разработали быстрый метод обнаружения в слюне штамма вируса папилломы человека, который вызывает рак рта и горла, пишет журнал Journal of Molecular Diagnostics .

Разработчиками нового метода стали американские ученые из Университета Дьюка, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также британские специалисты из Бирмингемского университета.

Их метод дает возможность проводить анализ слюны на наличие патогенного штамма вируса папилломы человека, вызывающего рак ротоглотки. Основой анализирующего устройства стал крошечный акустофлюидный чип, который работает как с акустическими, так с микрогидродинамическими сигналами.

Он собирает из слюны человека экзосомы — микроскопические внеклеточные пузырьки. Отмечается, что число экзосом увеличивается, когда начинают развиваться некоторые виды рака, в том числе рак ротоглотки.

Созданное учеными устройство удаляет лишние частицы из слюны и создает обогащенные экзосомами образцы, в которых легко найти специфические для опухоли биомаркеры.

Специалисты проверили устройством образцы слюны, которые получили от 10 пациентов с подтвержденным орофарингеальным раком. У восьми из них новый метод обнаружил опухолевый биомаркер ДНК патогенного штамма вируса папилломы человека, вызывающего рак ротоглотки.

На обработку анализа слюны по новому методу необходимо меньше пяти минут. Традиционный анализ на биомаркеры занимает восемь часов.