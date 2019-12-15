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Профилактика гриппа

16.12.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Грипп – острая вирусная инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи. Возможно также заражение через предметы домашнего обихода, на которые вирус попадает от больного человека во время кашля или чихания. Инкубацион-ный период – от нескольких часов до 2 суток. Болезнь начинается внезапно.
Основные симптомы проявления болезни: озноб, головная боль, повышение температуры тела до 38,5-40оС, боль и ломота в мышцах и суставах, общая слабость и «разбитость», сухой кашель.
Наиболее эффективный метод профилактики гриппа – вакцинопрофилактика.
В период эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ сократите время пребывания в местах скопления людей (магазины, общественный транспорт и пр.). Избегайте общения с людьми, у которых есть признаки заболевания (насморк, чихание, кашель, повышенная температура тела). При контакте с больным членом семьи пользуйтесь маской. Соблюдайте правила личной гигиены, тщательно и час-то мойте руки. Чаще проводите влажные уборки и проветривание помещений. Придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон, упот-ребление «здоровой» пищи, физическую активность, закаливание, больше времени проводите на свежем воздухе.
Если вы чувствуете себя больным или у вас симптомы, похожие на симптомы гриппа, соблюдайте следующие правила:
— не занимайтесь самолечением! При проявлении симптомов гриппа необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом. Соблюдение режима, назначенного врачом, уменьшит риск осложнений;
— постарайтесь находиться в отдельной комнате от остальных членов семьи;
— прикрывайте нос или рот салфетками, когда чихаете или кашляете;
— укрепляйте иммунитет: принимайте витамины, ешьте фрукты и овощи, пейте травяные чаи и настои, соблюдайте обильный питьевой режим;
— носите марлевую (либо одноразовую) повязку;
— проветривайте комнату максимально часто, соблюдая комфортную температуру воздуха около 20 градусов;
— важно для мам: если ваш ребенок заболел, продолжайте кормить его грудью, материнс-кое молоко – самый важный источник иммунной системы для вашего малыша.
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Грипп – острая вирусная инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи. Возможно также заражение через предметы домашнего обихода, на которые вирус попадает
 
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