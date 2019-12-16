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Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января
17.12.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Занятия проводятся в актовом зале наркологического диспансера по адресу: ул. Рокоссовского , 8, еженедельно, каждый четверг в 18.00. Первое занятие состоится 9 января 2020 года.
Телефоны для справок: 33-64-20, 33-61-32 (с 8.00 до 19.00).
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Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января
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