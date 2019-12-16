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Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января

17.12.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации филиала «Межрайонный наркологический диспансер», для тех, кто хочет бросить пить и их родственников в наркологическом диспансере начинает работать «Школа трезвости». Участие в занятиях анонимно и бесплатно.

Занятия проводятся в актовом зале наркологического диспансера по адресу: ул. Рокоссовского , 8, еженедельно, каждый четверг в 18.00.  Первое занятие состоится 9 января 2020 года.

Телефоны для справок: 33-64-20, 33-61-32 (с 8.00 до 19.00).

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Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя начнёт работать в Пинске с января

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации филиала «Межрайонный наркологический диспансер», для тех, кто хочет бросить пить и их родственников в...
 
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