Теперь есть время на себя. Вдохновляющие истории из жизни пенсионеров

Источник материала: Аргументы и факты

Если вам есть что рассказать о себе и своих увлечениях, пишите нам по адресу: 220113, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10А, редакция газеты «Аргументы и Факты» в Беларуси, с пометкой на конверте «Для Тамары Лисицкой».

Екатерина Вавилова, 62 года, библиотекарь 1-й категории, 3 детей, 3 внучки:

- В 2019 году я получила награду «Творческий олимп Минщины». В 2017-м благодаря моему проекту наша библиотека стала лучшей в стране. В 2019-м руководство снова подало мои новации на престижный библиотечный конкурс, и мы заняли первое место. Мой арт-проект «Мягкая Родина» заслужил признание. «Культурный код Солигорска» - тоже моя идея. Конечно, я горжусь тем, что сделала.





Я объездила всю Европу, недавно вернулась из Италии и собираюсь в Португалию. Дружу со многими ландшафтными дизайнерами из России и других стран, стараюсь не пропускать фестивали садов и уже 12 лет веду клуб «Флора». Фотографирую, снимаюсь в телепрограммах, пишу в соцсетях и совсем не чувствую возраста.

Помню, что 8 декабря 2011 года, когда умер муж, было очень жутко. А через полгода - пенсия. Казалось, что впереди только бездна и «черная дыра». Я не знала, как это принять. Поехала в Краков - даже не знаю, почему. Встретила день рождения не дома. С тех пор и начала путешествовать, чтобы становиться на год старше в другом городе. Страдала и рыдала еще три года, но меня очень поддерживали люди, коллектив. Теперь уже никто не удивляется, что я еду в Москву, например, посмотреть работы Ван Гога в Пушкинском музее.

Да, для путешествий нужны деньги, а у меня небольшая зарплата, но дети уже самостоятельные, мои увлечения они поддерживают если не материально, то морально. Я научилась откладывать. У меня есть валютная карта, и я могу отчислять на нее понемногу. Туры все автобусные, бронирую их заранее, в пути не капризничаю. Есть только одно жесткое условие - я еду одна. Знакомлюсь в пути, и у меня сейчас много новых друзей. Обожаю развиртуализации и встречи с «френдами» хоть в Париже, хоть в Москве.





Я хочу опять поменять жизнь, снова выйти замуж и варить борщи. Мне кажется, я за восемь лет сделала больше, чем другие за всю жизнь. Мужчины за мной ухаживают, но это все статусные мужчины. Такие… Напоказ. А мне хочется спокойного увальня. На работе об этом знают и хохочут: мол, не надо тебе меняться.

Жить интересно - учиться быть современной, пользоваться мобильным банкингом и промокодами, покупать билеты онлайн, ездить на сегвее, не ворчать. Развиваться. Смотреть не в телевизор, а в будущее.

«ИДТИ НАРАВНЕ С МИРОМ»

Людмила Андреевна Истоменок, 64 года, переводчик, учитель английского высшей категории, 1 дочь, 2 внука:

- Мы всегда были активными, много общались. Муж Анатолий Викторович, тоже переводчик, всегда рисовал, но свободное время появилось только на пенсии. И сейчас он не у телевизора или за пивом проводит вечер, а включает аудиокнигу и рисует. Прослушал «Войну и мир», «Преступление и наказание» на английском и немецком.

На нас обрушились не только пенсия, но и все эти цифровые технологии. Почувствовала, что говорю с внуками на разных языках, плохо их понимаю. Тогда я нашла в Сети курсы, рассказывающие о «компьютерном детстве», а там все подробно объясняют - как мыслят дети, как, совсем иначе, чем мы, входят в этот мир.





Потом я наткнулась в Интернете на трехмесячный курс голландского языка и подумала - почему бы нет? Есть друзья в Нидерландах, напишу, им будет приятно. Окончила и эти курсы. Затем освоила методики современного преподавания английского, в том числе и с помощью «Скайпа», - чтобы внуков учить и лучше понимать современный мир.

Йогой занималась давно, но потом наша «йогиня» ушла в декрет, и я начала искать, куда мне пойти. И нашла прекрасный курс вьетнамской суставной дыхательной гимнастики Ву-Чи. И вот 2-3 раза в неделю по полтора часа осваиваю техники релаксации, учусь правильно наклоняться и падать, и мне это очень нравится.

Знаете, если не продолжать развиваться, то за два-три года можно забыть язык. Выходит, я получала образование напрасно? Неужели все знания, накопленные мной и мужем, никому не нужны? Мы не захотели быть «мамонтами» в этом мире, решили идти наравне с ним.

Во время работы в семинарии мы с мужем очень хорошо изучили Библию. И сейчас Анатолий Викторович слушает её на английском, немецком и русском языках и рисует картины для хосписа. Их очень ждут. 10 его работ висят в Республиканском центре детской урологии.

Еще мы по мере сил поддерживаем Мирскую церковь Св. Троицы. Там старенькая сельская церковь, Анатолий Викторович помогает подправить иконы и даже, получив благословение архиепископа Гурия в Жировичском монастыре, нарисовал новые.

А 5 августа - в день Почаевской иконы Божией Матери - в поселке Мир мы устраиваем праздник. Приезжают многочисленные паломники, и мы с внуками и несколькими сестрами-активистками всегда отвечаем за стол. Ходим, собираем пожертвования, продукты, посуду. Сами готовим, иногда договариваемся с кафе, накрываем на Мирском рынке огромный стол - на 200-300 человек. А потом убираем. После этого мы лежим пластом. Но внуки всегда ждут 5 августа и готовы пропустить другие интересные занятия, но поучаствовать в помощи.

Сейчас я вспоминаю время выхода на пенсию и мое полное погружение в воспитание одного из внуков. Я ведь не просто так с ним сидела, а старалась его развивать, обучать и учиться у него. Когда оба внука выросли и перестали так сильно во мне нуждаться - вот тут я подняла голову и огляделась, чтобы найти, кому же я еще нужна. Тогда всё и началось.

Потому что это важно - продолжать быть кому-то нужным. И, конечно, сохранять активность.

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«ЖИТЬ НУЖНО ЛЕГЧЕ»

Михаил Александрович Шульга, 81 год, старший прапорщик в отставке, дежурный пульта управления БГПУ им. М. Танка:

- Боялся ли я пенсии? Я 29 лет отслужил в армии, три года провел на войне в Афганистане. Чего мне бояться? Как любил говорить мой отец: «Пока я здесь - смерти нет, а смерть придет - меня не будет». Да я как-то и не задумывался о пенсии. Жил, служил, работал.

Еще 21 год отдал «Белаэронавигации», стоял у истоков этой организации, был начальником участка эксплуатации зданий и сооружений. Мы с коллегами общаемся до сих пор - каждый день рождения отмечаем, встречаемся. Столько лет были рядом, что надо и сейчас держаться вместе. Недавно ушел из жизни друг детства Яков Львович Коломинский, доктор наук, академик нескольких академий, создавший кафедру психологии, которая развилась в целый институт.





Конечно, надо беречь память и поддерживать связь с людьми, с которыми столько лет прошел вместе. Так что обязательно встречаемся нашей «четверкой» - чайку выпьем, песни споем, сочиним стишок…

Я люблю стихи. Наизусть знаю почти всего Есенина. Много лет выступал на сцене, вел программы в Доме офицеров, в том числе со всем известным Ярославом Евдокимовым.

А вот дачи у меня нет. Мотало меня по свету, не успел обзавестись. Зато любимая жена со мной, рядом сестра живет, дочка, внучка, правнуки. Некогда скучать. Если свободное время выпадает - люблю почитать, в компьютере карты разложить.

Была возможность не работать (у меня же военная пенсия), но я себя нормально чувствую, так чего ж мне дома сидеть? Человек при деле всегда чувствует себя более комфортно, чем человек без определенных занятий. Сейчас я дежурный пульта, на который сведена пожарная сигнализация всех зданий университета БГПУ им. Максима Танка. Несмотря на то что сигнал в МЧС поступает автоматически, доверять ей полностью нельзя. Техника - она ведь может сработать и без пожара, поэтому обязательно надо следить и самому все проверять.

Тем, кто думает, а что там, в жизни, дальше, на пенсии, отвечу словами Есенина:

Жить нужно легче, жить нужно проще,

Все принимая, что есть на свете.

Вот почему, обалдев, над рощей

Свищет ветер, серебряный ветер.

Тамара ЛИСИЦКАЯ