Почти не вредно. Новогодние советы диетолога

Источник материала: Аргументы и факты

Новогодняя ночь — тяжелое испытание для организма: с одной стороны — жирный и калорийный традиционный праздничный стол, с другой стороны — ночное застолье, а сверху еще и большое количество алкогольных напитков. О какой фигуре тут может идти речь? Тут хотя бы не нанести вред своему здоровью... О том, сколько можно съесть угощений без вреда для здоровья и как собрать относительно полезный новогодний стол, мы спросили у Анны Ивашкевич, нутрициолога, клинического психолога-диетолога, члена союза национальной ассоциации клинического питания:

С приближением новогодних праздников мы все чаще задумываемся о том, что готовить для главной ночи года. Стол, как правило, у всех традиционен — тазик оливье, холодец, селедка под шубой, шампанское рекой и килограмм мандаринов. Но как найти золотую середину и отпраздновать Новый год без вреда для фигуры и здоровья? Могу дать несколько советов:

Совет абсолютно для всех — распределите свой рацион 31 декабря, как и в остальные дни, то есть плотный и сбалансированный завтрак, обед, легкий перекус и тогда вы точно не станете набрасываться на праздничный стол, будто бы не ели год.

На празднике еду кладите себе в тарелку небольшими порциями, словно вы в ресторане высокой кухни. Избегайте тазиков салатов. Отдавайте предпочтение легким овощным салатам.

Замените конфеты и жирные пирожные на фрукты. Во-первых, они добавят яркости вашему столу и украсят его, а во-вторых, принесут гораздо больше пользы для организма.

Замените колбасы, сосиски и крабовые палочки на натуральное мясо.

Отдавайте предпочтение несладким, натуральным напиткам. Лучше всего приготовить домашний сок, морс из натуральных ягод или воду с добавлением лимона, это будет намного полезнее и вкуснее, чем газированные напитки и сладкие пакетированные соки.

Сколько можно съесть майонеза?

Его лучше вообще избегать. Конечно, это нелегко, особенно если учесть, что большинство традиционных блюд заправляются майонезом. Замените заправку на оливковое масло, бальзамик или сделайте соус сами.

Вернитесь к истокам и вспомните заправку для салата оливье, которую делали раньше. Ингредиенты для нее были следующие: 2 яйца, французский уксус и прованское (оливковое) масло. Тоже достаточно калорийно, зато оригинально и можно удивить гостей.

Для тех, кто ни на что не променяет майонез, совет один — не заливайте его пачками в салат. Одной столовой ложки будет достаточно.

Сколько можно выпить шампанского?

Старайтесь придерживаться одного вида алкоголя и не пить его на голодный желудок. 1-3 бокала шампанского — ваша норма.

Сколько можно съесть мандаринов?

Фрукты — источники антиоксидантов и клетчатки, так как это углеводистые продукты, богатые простыми сахарами. Но нужно помнить, что их потребление обязательно надо контролировать. В день можно съедать 1-2 порции фруктов (1 порция — примерно 160 грамм): одно яблоко, одна груша, один банан, одна горсть ягод. В эту норму включены свежие, замороженные, консервированные фрукты, сухофрукты и соки.

Мандаринами тоже не стоит увлекаться: 2 или 4 мандарина в день — это норма. Вы же не хотите провести новогодние каникулы с аллергией.

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Варианты легкого новогоднего меню

После них вас не будет ожидать изжога, вздутие, проблемы с печенью и поджелудочной.

1. Оливье — либо с заправкой собственного приготовления, либо с минимальным количеством майонеза, овощной салат с креветками, запеченная курица с овощами, 1-2 мандарина, 1-3 бокала шампанского.

2. Овощная нарезка с сырами, холодец, оливье и 1-2 фрукта, 1-3 бокала вина.

3. Селедка под шубой, овощная/фруктовая тарелка, тушеное мясо (кролик/говядина).