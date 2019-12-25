Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина

Источник материала: Аргументы и факты

Белые ломтики хлеба, слой сливочного масла, а сверху красная икра — икринка к икринке. Новогодний стол не обходится без бутербродов. С колбасой, вареной и копченой, с красной рыбой или даже с осетриной, конечно, с икрой — белой, красной, вряд ли черной, уж больно дорога... Бутерброды — одна из самых простых и быстрых закусок, которая отлично подходит и под шампанское, и под водку, и для коктейлей.

Чтобы сделать бутерброды с икрой и рыбой, рецепты особо не нужны. Мы же предлагаем положить на хлеб побольше составляющих, сделать бутерброды интересным и запоминающимся блюдом. Попробуем?

Бутерброд с говяжьей грудинкой и кислой капустой

Рецепт Руслана Закирова, шеф-повара ресторана «Кузня» (г. Санкт-Петербург)

100 г ржано-пшеничного хлеба

60 г майонеза

50 г горчицы

100 г квашеной капусты

40 г грудинки

Соль и перец

Шаг 1. Хлеб обжарить.

Шаг 2. Смешать горчицу и майонез. Намазать на хлеб.

Шаг 3. Выложить на соус квашеную капусту, ломтики грудинки, посолить и поперчить.

Багет с прошутто и острым соусом

Рецепт Виталия Шашлова, шеф-повара ресторана SVOY Restaurant & Bar

1 небольшой багет

20 г прошутто

10 г пармезана

Для соуса чимичури:

10 г петрушки

10 г кинзы

50 мл оливкового масла

10 г лука шалот

1 зуб. чеснока

5 мл уксуса хересного

Соль и перец

5 г перца чили

Шаг 1. Багет поджарить на гриле или на сковороде, разрезав пополам.

Шаг 2. Нарубить зелень, чеснок и нарезать перец чили и оба лука.

Шаг 3. Нарезать все вместе как можно мельче, добавить масло, уксус, посолить и поперчить.

Шаг 4. Смазать половинки багета соусом чимичура, сверху положить прошутто и тонкие лепестки пармезана.

Брускетта с авокадо и яйцом

Рецепт Сергея Носова и Светланы Сурсиковой, бренд-шефа и шеф-повара ресторана «Сыроварня»

1 кусочек пшеничного хлеба

½ авокадо

1 яйцо

5 г кедровых орехов

5 мл оливкового масла

2 мл белого бальзамического уксуса

3 г рукколы

Шаг 1. Ломтик пшеничного хлеба обжарить на гриле или сковороде и сбрызнуть оливковым маслом.

Шаг 2. Авокадо нарезать крупными кубиками и выложить поверх ломтика хлеба.

Шаг 3. Отварить яйцо-пашот.

Шаг 4. Выложить яйцо сверху авокадо

Шаг 5. Сбрызнуть блюдо оливковым маслом и белым бальзамическим уксусом.

Шаг 6. Украсить обжаренными кедровыми орешками и листьями рукколы.

Брускетта с помидорами

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian

2 ломтика чиабатты

1 зуб. чеснока

100 г помидоров

20 мл оливкового масла

5 мл бальзамического уксуса

5 г свежего базилика

1 г орегано

Соль и перец

Шаг 1. Обжарить два ломтика чиабатты на раскаленной сковороде с небольшим количеством оливкового масла так, чтобы внутри хлеб не был сухим, но снаружи покрылся хрустящей корочкой.

Шаг 2. Нарезать помидоры кубиком, затем заправить их оливковым маслом, бальзамическим уксусом, рубленым базиликом и орегано.

Шаг 3. Натереть зубчик чеснока на горячий хлеб, сверху выложить помидоры.

Тост с домашним сыром и скрэмблом

Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Avocado Queen

20 г домашнего сыра лабне

1 авокадо Хасс

1 яйцо

1 кусочек хлеба

3 мл оливкового масла

Соль и перец

Шаг 1. В глубокой миске взбить яйцо, чуть подсолить. На разогретую сковороду вылить оливковое масло и добавить яйцо. Жарить, перемешивая яйцо, чтобы получить скрэмбл.

Шаг 2. Поджарить ломтик хлеба на сковороде или в тостере.

Шаг 3. Авокадо помыть, разрезать и отделить косточку. Почистить и нарезать тонкими слайсами.

Шаг 4. На готовый тост выложить домашний сыр и скрэмбл. Сверху выложить слайсы авокадо. Перед подачей сбрызнуть тост оливковым маслом. Посолить и поперчить по вкусу.

Тапас с говядиной

Рецепт Виктора Лобзина, шеф-повара кафе PaPaella

100 г говяжьей вырезки

100 г болгарского перца

1 зуб. чеснока

1 кубик перца чили (5×5 мм)

1 кусок хлеба

30 г микса салатов

Соль и перец

Для соуса:

100 г петрушки

10 г сыра манчего

10 г обжаренного миндаля

10 мл оливкового масла

Шаг 1. Мясо посолить, поперчить, обжарить до средней степени прожарки. Охладить, нарезать тонкими слайсами.

Шаг 2. Перец болгарский порезать на мелкие кубики, обжарить, добавить мелкопорезанный чеснок, перец чили и еще немного обжарить.

Шаг 3. Приготовить соус — все ингредиенты пробить блендером до однородной массы.

Шаг 4. Хлеб подсушить на сухой сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.

Шаг 5. Собрать тапас: на хлеб выложить перец, затем слайсы вырезки. Жирными точками соус, сверху декорировать листьями салата.