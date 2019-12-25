Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина

Белые ломтики хлеба, слой сливочного масла, а сверху красная икра — икринка к икринке. Новогодний стол не обходится без бутербродов. С колбасой, вареной и копченой, с красной рыбой или даже с осетриной, конечно, с икрой — белой, красной, вряд ли черной, уж больно дорога... Бутерброды — одна из самых простых и быстрых закусок, которая отлично подходит и под шампанское, и под водку, и для коктейлей.
Чтобы сделать бутерброды с икрой и рыбой, рецепты особо не нужны. Мы же предлагаем положить на хлеб побольше составляющих, сделать бутерброды интересным и запоминающимся блюдом. Попробуем?
Бутерброд с говяжьей грудинкой и кислой капустой
Рецепт Руслана Закирова, шеф-повара ресторана «Кузня» (г. Санкт-Петербург)
- 100 г ржано-пшеничного хлеба
- 60 г майонеза
- 50 г горчицы
- 100 г квашеной капусты
- 40 г грудинки
- Соль и перец
Шаг 1. Хлеб обжарить.
Шаг 2. Смешать горчицу и майонез. Намазать на хлеб.
Шаг 3. Выложить на соус квашеную капусту, ломтики грудинки, посолить и поперчить.
Багет с прошутто и острым соусом
Рецепт Виталия Шашлова, шеф-повара ресторана SVOY Restaurant & Bar
- 1 небольшой багет
- 20 г прошутто
- 10 г пармезана
Для соуса чимичури:
- 10 г петрушки
- 10 г кинзы
- 50 мл оливкового масла
- 10 г лука шалот
- 1 зуб. чеснока
- 5 мл уксуса хересного
- Соль и перец
- 5 г перца чили
Шаг 1. Багет поджарить на гриле или на сковороде, разрезав пополам.
Шаг 2. Нарубить зелень, чеснок и нарезать перец чили и оба лука.
Шаг 3. Нарезать все вместе как можно мельче, добавить масло, уксус, посолить и поперчить.
Шаг 4. Смазать половинки багета соусом чимичура, сверху положить прошутто и тонкие лепестки пармезана.
Брускетта с авокадо и яйцом
Рецепт Сергея Носова и Светланы Сурсиковой, бренд-шефа и шеф-повара ресторана «Сыроварня»
- 1 кусочек пшеничного хлеба
- ½ авокадо
- 1 яйцо
- 5 г кедровых орехов
- 5 мл оливкового масла
- 2 мл белого бальзамического уксуса
- 3 г рукколы
Шаг 1. Ломтик пшеничного хлеба обжарить на гриле или сковороде и сбрызнуть оливковым маслом.
Шаг 2. Авокадо нарезать крупными кубиками и выложить поверх ломтика хлеба.
Шаг 3. Отварить яйцо-пашот.
Шаг 4. Выложить яйцо сверху авокадо
Шаг 5. Сбрызнуть блюдо оливковым маслом и белым бальзамическим уксусом.
Шаг 6. Украсить обжаренными кедровыми орешками и листьями рукколы.
Брускетта с помидорами
Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian
- 2 ломтика чиабатты
- 1 зуб. чеснока
- 100 г помидоров
- 20 мл оливкового масла
- 5 мл бальзамического уксуса
- 5 г свежего базилика
- 1 г орегано
- Соль и перец
Шаг 1. Обжарить два ломтика чиабатты на раскаленной сковороде с небольшим количеством оливкового масла так, чтобы внутри хлеб не был сухим, но снаружи покрылся хрустящей корочкой.
Шаг 2. Нарезать помидоры кубиком, затем заправить их оливковым маслом, бальзамическим уксусом, рубленым базиликом и орегано.
Шаг 3. Натереть зубчик чеснока на горячий хлеб, сверху выложить помидоры.
Тост с домашним сыром и скрэмблом
Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Avocado Queen
- 20 г домашнего сыра лабне
- 1 авокадо Хасс
- 1 яйцо
- 1 кусочек хлеба
- 3 мл оливкового масла
- Соль и перец
Шаг 1. В глубокой миске взбить яйцо, чуть подсолить. На разогретую сковороду вылить оливковое масло и добавить яйцо. Жарить, перемешивая яйцо, чтобы получить скрэмбл.
Шаг 2. Поджарить ломтик хлеба на сковороде или в тостере.
Шаг 3. Авокадо помыть, разрезать и отделить косточку. Почистить и нарезать тонкими слайсами.
Шаг 4. На готовый тост выложить домашний сыр и скрэмбл. Сверху выложить слайсы авокадо. Перед подачей сбрызнуть тост оливковым маслом. Посолить и поперчить по вкусу.
Тапас с говядиной
Рецепт Виктора Лобзина, шеф-повара кафе PaPaella
- 100 г говяжьей вырезки
- 100 г болгарского перца
- 1 зуб. чеснока
- 1 кубик перца чили (5×5 мм)
- 1 кусок хлеба
- 30 г микса салатов
- Соль и перец
Для соуса:
- 100 г петрушки
- 10 г сыра манчего
- 10 г обжаренного миндаля
- 10 мл оливкового масла
Шаг 1. Мясо посолить, поперчить, обжарить до средней степени прожарки. Охладить, нарезать тонкими слайсами.
Шаг 2. Перец болгарский порезать на мелкие кубики, обжарить, добавить мелкопорезанный чеснок, перец чили и еще немного обжарить.
Шаг 3. Приготовить соус — все ингредиенты пробить блендером до однородной массы.
Шаг 4. Хлеб подсушить на сухой сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.
Шаг 5. Собрать тапас: на хлеб выложить перец, затем слайсы вырезки. Жирными точками соус, сверху декорировать листьями салата.