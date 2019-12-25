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Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина

26.12.2019 11:30 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина
shutterstock.com

Белые ломтики хлеба, слой сливочного масла, а сверху красная икра — икринка к икринке. Новогодний стол не обходится без бутербродов. С колбасой, вареной и копченой, с красной рыбой или даже с осетриной, конечно, с икрой — белой, красной, вряд ли черной, уж больно дорога... Бутерброды — одна из самых простых и быстрых закусок, которая отлично подходит и под шампанское, и под водку, и для коктейлей. 

Чтобы сделать бутерброды с икрой и рыбой, рецепты особо не нужны. Мы же предлагаем положить на хлеб побольше составляющих, сделать бутерброды интересным и запоминающимся блюдом. Попробуем?

Бутерброд с говяжьей грудинкой и кислой капустой

Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина
Фото: Kuznya House

Рецепт Руслана Закирова, шеф-повара ресторана «Кузня» (г. Санкт-Петербург)

  • 100 г ржано-пшеничного хлеба
  • 60 г майонеза
  • 50 г горчицы
  • 100 г квашеной капусты
  • 40 г грудинки 
  • Соль и перец

Шаг 1. Хлеб обжарить.

Шаг 2. Смешать горчицу и майонез. Намазать на хлеб.

Шаг 3. Выложить на соус квашеную капусту, ломтики грудинки, посолить и поперчить.

Багет с прошутто и острым соусом

Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина
Фото: SVOY Restaurant & Bar

Рецепт Виталия Шашлова, шеф-повара ресторана SVOY Restaurant & Bar

  • 1 небольшой багет
  • 20 г прошутто
  • 10 г пармезана

Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина Хрустящие и многоэтажные. Гид по бутербродам

Для соуса чимичури:

  • 10 г петрушки
  • 10 г кинзы
  • 50 мл оливкового масла
  • 10 г лука шалот
  • 1 зуб. чеснока
  • 5 мл уксуса хересного 
  • Соль и перец
  • 5 г перца чили

Шаг 1. Багет поджарить на гриле или на сковороде, разрезав пополам.

Шаг 2. Нарубить зелень, чеснок и нарезать перец чили и оба лука.

Шаг 3. Нарезать все вместе как можно мельче, добавить масло, уксус, посолить и поперчить. 

Шаг 4. Смазать половинки багета соусом чимичура, сверху положить прошутто и тонкие лепестки пармезана.

Брускетта с авокадо и яйцом

Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина
Фото: Ресторан "Сыроварня"

Рецепт Сергея Носова и Светланы Сурсиковой, бренд-шефа и шеф-повара ресторана «Сыроварня»

  • 1 кусочек пшеничного хлеба
  • ½ авокадо
  • 1 яйцо
  • 5 г кедровых орехов
  • 5 мл оливкового масла
  • 2 мл белого бальзамического уксуса
  • 3 г рукколы

Шаг 1. Ломтик пшеничного хлеба обжарить на гриле или сковороде и сбрызнуть оливковым маслом.

Шаг 2. Авокадо нарезать крупными кубиками и выложить поверх ломтика хлеба.

Шаг 3. Отварить яйцо-пашот.

Шаг 4. Выложить яйцо сверху авокадо

Шаг 5. Сбрызнуть блюдо оливковым маслом и белым бальзамическим уксусом.

Шаг 6. Украсить обжаренными кедровыми орешками и листьями рукколы.

Брускетта с помидорами

Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина
Фото: Ресторан Christian

Рецепт Кристиана Лоренцини, шеф-повара ресторана Christian

  • 2 ломтика чиабатты
  • 1 зуб. чеснока
  • 100 г помидоров
  • 20 мл оливкового масла
  • 5 мл бальзамического уксуса
  • 5 г свежего базилика
  • 1 г орегано
  • Соль и перец

Шаг 1. Обжарить два ломтика чиабатты на раскаленной сковороде с небольшим количеством оливкового масла так, чтобы внутри хлеб не был сухим, но снаружи покрылся хрустящей корочкой.

Шаг 2. Нарезать помидоры кубиком, затем заправить их оливковым маслом, бальзамическим уксусом, рубленым базиликом и орегано.

Шаг 3. Натереть зубчик чеснока на горячий хлеб, сверху выложить помидоры.

Тост с домашним сыром и скрэмблом

Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина
Фото: ресторан Avocado Queen

Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Avocado Queen

  • 20 г домашнего сыра лабне
  • 1 авокадо Хасс
  • 1 яйцо
  • 1 кусочек хлеба
  • 3 мл оливкового масла
  • Соль и перец

Шаг 1. В глубокой миске взбить яйцо, чуть подсолить. На разогретую сковороду вылить оливковое масло и добавить яйцо. Жарить, перемешивая яйцо, чтобы получить скрэмбл.

Шаг 2. Поджарить ломтик хлеба на сковороде или в тостере.

Шаг 3. Авокадо помыть, разрезать и отделить косточку. Почистить и нарезать тонкими слайсами.

Шаг 4. На готовый тост выложить домашний сыр и скрэмбл. Сверху выложить слайсы авокадо. Перед подачей сбрызнуть тост оливковым маслом. Посолить и поперчить по вкусу.

Тапас с говядиной

Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина
Фото: кафе PaPaella

Рецепт Виктора Лобзина, шеф-повара кафе PaPaella

  • 100 г говяжьей вырезки
  • 100 г болгарского перца
  • 1 зуб. чеснока
  • 1 кубик перца чили (5×5 мм)
  • 1 кусок хлеба
  • 30 г микса салатов
  • Соль и перец

Новогодний бутерброд: поджаренный хлеб, сыр и ветчина Опасный бутерброд. Почему вредно популярное сочетание хлеба с сыром?

Для соуса:

  • 100 г петрушки
  • 10 г сыра манчего
  • 10 г обжаренного миндаля
  • 10 мл оливкового масла

Шаг 1. Мясо посолить, поперчить, обжарить до средней степени прожарки. Охладить, нарезать тонкими слайсами.

Шаг 2. Перец болгарский порезать на мелкие кубики, обжарить, добавить мелкопорезанный чеснок, перец чили и еще немного обжарить.

Шаг 3. Приготовить соус — все ингредиенты пробить блендером до однородной массы.

Шаг 4. Хлеб подсушить на сухой сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.

Шаг 5. Собрать тапас: на хлеб выложить перец, затем слайсы вырезки. Жирными точками соус, сверху декорировать листьями салата.

 
 
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Представляем рецепты новогодних бутербродов, тостов и брускетт.
 
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