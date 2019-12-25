Навернуть на новый год: рулет из курицы с овощами

Источник материала: Аргументы и факты

Самое популярное горячее на Новый год — просто курица. А если к ней добавить сочные овощи и закрутить в рулет? Получится не банальное и скучное мясо птицы, а интересное и немного брутальное блюдо, которое, кстати, можно будет подать на следующий день после праздника, на похмельную вечеринку, уже в холодном виде.

Как приготовить рулет из курицы с овощами, "АиФ" показал Алексей Семенов, шеф-повар гастробара «Русский паб».

Ингредиенты:

1 целая курица

Кожа от 1 курицы

100 мл сливок

½ луковицы

½ болгарского перца

4 веточки укропа

4 веточки петрушки

1 зуб. чеснока

30 г стебля сельдерея

2-3 соцветия цветной капусты

2-3 соцветия брокколи

Соль и перец

Оборудование

Пищевая пленка или пергамент для выпечки

Пищевой шпагат

Курица. Курицу берем самую обычную, которую вы бы использовали для запекания или для жарки. Главное, чтобы она не была накачанной. Это когда вы видите курицу, которая как будто лопается. Вы нажимаете на нее, а мясо не продавливается. Понятно, что ее накачали чем-то, вес ее завышен.

Нужно еще смотреть срок годности и дату, когда птица была забита, чтобы купить самую свежую. Можно купить и фермерскую, они вкуснее, но мясо их может быть более плотным, так как при жизни курица много ходила. Если попалась с плотным мясом, то такую — только в суп.

Овощи. Можно брать любые. Причем как свежие, так и замороженные. Просто те овощи, которые вам нравятся, плюс немного чеснока, лука, никогда не будет лишним болгарский перец.

Приготовление

Шаг 1. Снимаем кожу с курицы.

Комментарий шефа: на спинке делаем надрез и снимаем кожу с курицы целиком. Причем тут мы можем не бояться, что порвем кожу. Если что, дырку заделаем другим кусочком, это не так страшно.

Шаг 2. Снимаем мясо с грудки и окорочков.

Комментарий шефа: белое мясо мы нарежем полосками, а все остальное — небольшими кусочками и пробьем в блендере вместе со сливками. Чтобы получилась клейкая масса, которая будет склеивать наш рулет. Так что при снятии мяса с бедер и голеней можно особо не стараться. А белое мясо легко снять отдельным куском.

Остов курицы и остатки мяса на нем пойдут на бульон, можно добавить их к варящемуся холодцу.

Кстати, у нас получился довольно толстый рулет, поэтому потребовалась кожа с еще одной птицы. При этом мясо мы использовали только от одной курицы. Мясо второй можно пустить на новогодние салаты, сделать жульен, бутерброды или другие закуски.

Шаг 3. Нарезаем белое мясо полосками, а мясо с бедер и прочие обрезки измельчаем в блендере вместе со сливками, солью и перцем.

Комментарий шефа: взбивать кнельную массу лучше в блендере, там она получается клейкой, а мясорубка такого эффекта не даст. Причем даже если в массе будут оставаться кусочки мяса, это не страшно, важно только, чтобы масса склеивала рулет. На ней будет держаться начинка.

Шаг 4. Кожу раскладываем на пергаменте или пищевой пленке. Солим и перчим. Выкладываем куриную массу из блендера и хорошо распределяем по поверхности.

Комментарий шефа: если вы хотите рулет подавать холодным, то на этом этапе кожу можно посыпать желатином. Одного пакетика на рулет будет достаточно. Он сделает начинку более плотной.

Шаг 5. Нарезаем ломтиками лук, полосками — болгарский перец, слайсами — чеснок.

Шаг 6. Капусту разделяем на соцветия и бланшируем в течение 1-2 минут в кипящей воде.

Комментарий шефа: если возьмете замороженную капусту, ее не надо бланшировать, она и так после разморозки будет мягкой.

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Шаг 7. Выкладываем на кожу овощи и полоски филе, солим и перчим.

Шаг 8. Сворачиваем все в рулет, если нужно, накрываем сверху кожей еще одной птицы.

Комментарий шефа: размер зависит от количества овощей, которое вы положите внутрь. Поэтому кожа второй курицы может и не понадобиться. Можно также взять кожу от куриных грудок на кости и накрыть рулет ею. Грудки потом понадобятся для салатов, например.

Кстати, чтобы кожа не заветривалась, пока она ожидает своей участи, можно ее смазать растительным маслом или положить в воду.

Шаг 9. Удаляем пергамент, рулет связываем кусочками шпагата.

Комментарий шефа: шпагат может быть любым, хорошо бы, чтобы он не был мохнатым. И, разумеется, он должен быть натуральным.

Шаг 10. Запекаем в течение 40 минут при температуре 180 градусов. В процессе запекания рулет надо перевернуть.

Комментарий шефа: вы можете к рулету положить картофель, нарезанный крупными дольками, он пропитается соком от курицы, получится вкусный гарнир. Если рулет не умещается, спокойно можно его разрезать на части.

Шаг 11. Нарезаем рулет порционными кусочками и подаем.

Комментарий шефа: если не доели рулет в новогоднюю ночь, то можно поставить его на стол в качестве холодной закуски и утром-днем 1 января.