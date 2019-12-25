Спасти рядового гипертоника. Как избежать инфаркта?

Источник материала: Аргументы и факты

Лучшее средство борьбы со многими сердечными недугами не сложное хирургическое вмешательство, а грамотно подобранные лекарства.

Рассказывает замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили.

Лидия Юдина, «АиФ»: Симон Теймуразович, пациенты кардиологов задолго до Нового года начинают переживать по поводу ограничений на спиртное, которые накладывают на них врачи. Могут ли люди с гипертонией позволить себе бокал шампанского под бой курантов?

Симон Мацкеплишвили: Спиртное способствует повышению давления. Однако кардиологи не возражают против одного-двух бокалов шампанского при условии, что пациент принимает правильно подобранную гипотензивную терапию. Количество этилового спирта в бокале шампанского минимально (10–15 мл), а большинство препаратов совместимы с таким объёмом алкоголя. Другое дело, что за бокалом шампанского зачастую следует стопка водки и закуска (в виде солёной и жирной пищи), а все праздники пациенты проводят за столом. Поэтому кардиологи к новогодним каникулам относятся настороженно. На состоянии некоторых пациентов они сказываются негативно.

Не зависеть от бурь

— Так же, как и зимняя погода?

— Погода важна. В зимнее время количество сердечных приступов и других острых состояний увеличивается на 35—40%. Но при правильно подобранном лечении самочувствие человека должно оставаться хорошим вне зависимости от погоды или времени года. И это выполнимая задача.

По последним данным, даже хирургическое вмешательство не всегда даёт такие надёжные, предсказуемые и стабильные результаты, как оптимальная медикаментозная терапия.

— Принято считать, что на продвинутой стадии ишемической болезни сердца помочь может только операция.

— В ноябре на кардиологическом конгрессе в Филадельфии были объявлены результаты 10-летнего исследования. На мой взгляд, оно окончательно доказало, что ни стентирование коронарных артерий, ни аортокоронарное шунтирование не снижают смертность и не увеличивают продолжительность жизни при стабильной ишемической болезни сердца, которая является главной причиной высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране. По последним данным, у мужчин моложе 65 лет она выше, чем, например, во Франции, в 13 раз, а у женщин — в 16 раз.

Стентами мы пытаемся обмануть болезнь, устраняя её локальные проявления (сужение коронарных артерий), но при этом наносим тяжелейшую травму сердечным сосудам. Тогда как препараты воздействуют на саму причину болезни.



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Совсем отказаться от стентов нельзя. Они необходимы пациентам, которые не желают пить таблетки (огромное количество людей ошибочно считают, что «химия» опаснее, чем высокое давление и холестерин) или не могут принимать их (например, людям с бронхиальной астмой противопоказаны бета-блокаторы). Есть и пациенты, которым таблетки не снимают боль в сердце. Абсолютным показанием для стентирования служит острый инфаркт миокарда (когда тромб закрывает коронарную артерию).

В остальных случаях медикаментозная терапия обеспечивает надёжный и стабильный результат практически без осложнений и побочных эффектов. Скоро в клинические рекомендации попадёт новый класс препаратов, который уже назвали революцией в кардиологии.[

Дело техники

— Что это за препараты?

— Это препараты, применяемые сегодня для лечения сахарного диабета. Но они имеют все шансы стать препаратами первой линии для лечения кардиологических пациентов. 10 лет назад вышло постановление, обязывающее тестировать все новые противодиабетические препараты на сердечно-сосудистую безопасность. Благодаря этому выяснилось, что два класса препаратов, предназначенных для лечения диабета, серьёзно (на 26%) снижают сердечно-сосудистую смертность. В отличие от «классических» кардиологических лекарств, которые начинают действовать через месяцы и годы, эти препараты работают с первых дней приёма. Так что и сегодня у врачей достаточно опыта и знаний, чтобы помочь любому пациенту без операции, а через 10 лет люди перестанут умирать от инфаркта.

— Эта болезнь исчезнет?

— К сожалению, инфаркты будут всегда. Но они перестанут быть смертельным недугом. Смертей от них и сегодня могло быть значительно меньше. По данным Европейского статистического агентства, 2/3 смертей от инфаркта врачи могли бы предотвратить, используя те технологии и лекарства, которые у них уже есть. А за 10 лет появятся знания, которые позволят помочь всем пациентам.

Сегодня во всех странах мира пациенты при инфаркте миокарда умирают в основном из-за запоздалой помощи. Даже при классических признаках сердечной катастрофы они принимают её за другие заболевания и не вызывают врача (как распознать инфаркт — см. инфографику). С введением цифровой медицины, когда новые технологии окончательно и повсеместно войдут в наш обиход, пациент сможет самостоятельно с помощью гаджета снять у себя кардиограмму и отправить её врачу. Если диагноз поставлен вовремя, а пациент попал в клинику своевременно, всё остальное — дело техники.





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Только с принтера...

— Возвращаясь в день сегодняшний — можно ли избавить человека от высокого давления раз и навсегда или болезнь можно только контролировать?

— Возможно и то и другое. Иногда, чтобы избавиться от гипертонии, достаточно убрать то, что её вызывает, — например, нормализовать массу тела или снизить потребление соли. Отличные результаты даёт физическая нагрузка. Неслучайно сегодня физкультура объявлена делом государственной важности. Исследования показывают: физическая активность борется с гипертонией эффективнее, чем таблетки и операции. Но легче стать героем на час, чем святым на всю жизнь. Большинство пациентов не готовы менять образ жизни. В таких случаях приходится выбирать таблетки, способные контролировать гипертонию. Однако пациент должен быть готов к тому, что их придётся принимать всю жизнь. После отмены препаратов давление снова повышается и часто становится выше, чем было до начала лечения.

Большие надежды мы возлагаем на регенеративную медицину. Пока у нас нет успешных примеров использования клеточных технологий у кардиологических пациентов. Но эти работы ведутся (например, в Израиле на биопринтере было напечатано полностью готовое к работе сердце кролика), и мы ждём новых исследований, потому что сегодня мы пытаемся обмануть болезнь, а регенеративная медицина — это, по сути, единственная возможность её вылечить.