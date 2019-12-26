Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола

Новый год — это всегда муки выбора. Что подарить? Что надеть? Что приготовить? Можем избавить вас хотя бы от последнего вопроса, предлагаем вам меню из традиционных и довольно простых блюд. Время на их приготовление, конечно, потребуется, врать, что можно приготовить нормальный стол за полчаса, мы не будем, но по большей части процессы приготовления можно совместить: пока засаливается лосось, можно сбегать в магазин за подарками, а пока запекается утка или курица (горячее мы предлагаем на выбор), — резать салаты.
Блюдо на сладкое, правда, получилось не слишком традиционным, зато панна-котта — один из самых легких и беспроигрышных десертов. Он получается всегда и нравится большинству людей.
Язык с хреном
Рецепт Кети Сванадзе, шеф-повара ресторана «Есть хинкали & Пить вино»
- 1 кг говяжьего языка
- 5 лавровых листков
- 1 морковь
- ½ луковицы
- 10 горошин черного перца
- ½ лимона
- 10 г соли
- Хрен или горчица
Шаг 1. Язык тщательно промыть, аккуратно почистить щеткой, срезать жир с нижней части и охладить в холодильнике в течение 5 часов.
Шаг 2. Положить язык в глубокую кастрюлю, залить холодной водой, чтобы она полностью покрывала язык, и довести до кипения (до появления пены).
Шаг 3. Добавить к языку перец, лавровый лист, соль, целиковую морковь, половину луковицы, лимонный фреш.
Шаг 4. Варить язык на слабом огне не менее 4 часов.
Селедка под шубой
Рецепт Алены Солодовиченко, бренд-шефа кафе «Вареничная № 1» и автора книги «Мисс Вареничная»
Совет: натертые овощи для салата сразу смешайте с майонезом, отдельно каждый продукт, и выложите на блюдо слоями. Вы получите очень сочную и сразу готовую к употреблению селедку под шубой.
- 220 г филе сельди
- 200 г моркови
- 200 г свеклы
- 200 г картофеля
- 200 г майонеза
- 50 г лука
- Соль
- Черный молотый перец
Шаг 1. Картофель, морковь, свеклу отварить и натереть на терке.
Шаг 2. Лук нарезать мелкими кубиками, ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь. Слить воду.
Шаг 3. Если филе сельди в упаковке, то сначала дать стечь лишнему маслу, потом мелко порубить рыбу.
Шаг 4. Выкладывать блюдо слоями, предварительно каждый перемешав с майонезом: картофель, лук, филе сельди, морковь, свекла.
Оливье с курицей
Рецепт Павла Пантеты, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»
- 80 г куриного филе
- 80 г картофеля
- 10 г моркови
- 40 г соленых огурцов
- 30 г свежих огурцов
- 1 яйцо
- 40 г домашнего майонеза
- Соль и перец
- Укроп и петрушка
Шаг 1. Отварить куриное филе, картофель, морковь и яйцо.
Шаг 2. Остудить, почистить, нарезать кубиками.
Шаг 3. Соленый и свежий огурцы очистить от кожуры, нарезать кубиком.
Шаг 4. Все смешать, посолить, поперчить, заправить домашним майонезом, перемешать. Перед подачей украсить укропом и петрушкой.
Кростини с лососем
Рецепт Дмитрия Ахметова, шеф-повара баров Brix и Easy Brix
- 50 г лосося
- 30 г молодого сыра
- 40 г зернового багета
Маринад (на 2 кг лосося):
- 240 г крупной соли
- Цедра 1 лимона
- Цедра 3 апельсинов
- 300 мл подсолнечного нерафинированного масла
- 200 мл апельсинового сока свежевыжатого
- 50 г листьев петрушки
Для крема:
- 300 г молотого сливочного сыра
- 100 г жирных сливок
Шаг 1. Лосося засыпать смесью из крупной соли, цедры лимона, цедры апельсина, ароматного семечкового масла, апельсинового сока, посыпать листьями петрушки.
Шаг 2. Мариновать 4 часа на коже, затем 3 часа с другой стороны (без кожи). После снять салфеткой остатки маринада и соли. Нарезать рыбу тонкими слайсами.
Шаг 3. Смешать сыр и сливки.
Шаг 4. Зерновой багет нарезать и обжарить до хрустящей корочки, далее смазать кремом и выложить сверху слайсы лосося.
Цыпленок с запеченным картофелем
Рецепт Александра Кузнецова, шеф-повара ресторана FoodMama
- 1 маленький цыпленок
- 100 г мини-картофеля
- 15 г маслин
- 10 г чеснока
- 15 г вяленых помидоров
- 10 г розмарина
- 100 мл куриного бульона
- 30 г сливочного масла
- 3 г петрушки
- 20 мл оливкового масла
Шаг 1. У цыпленка удалить рёберную часть, затем замариновать его с чесноком, розмарином и оливковым маслом на 2 часа.
Шаг 2. Картофель отварить до готовности.
Шаг 3. Маринованного цыпленка обжарить на гриле.
Шаг 4. Соус: на оливковом масле обжарить маслины, добавить чеснок и вяленые томаты. Влить куриный бульон и тушить в течение 2 минут. Добавить свежий розмарин и петрушку, после — сливочное масло.
Шаг 5. Отварной картофель обжарить до золотистой корочки.
Шаг 6. В тарелку выложить жареный картофель, выложить цыпленка, полить соусом и украсить кинзой.
Утка с яблоками
Рецепт Павла Пантеты, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»
- 1 утка (вес примерно 2,5 кг)
- 15 г соли
- 500 г яблок
- 150 г меда
- 50 г клюквы (по желанию)
Шаг 1. Утку зачистить, опалить, удалить остатки перьев. Помыть и обсушить салфетками. Натереть смесью соли и перца.
Шаг 2. Оставить мариноваться на ночь.
Шаг 3. Яблоки очистить от кожи и сердцевины. Сколько поместится, положить внутрь утки. Зашить брюшко шпажкой.
Шаг 4 На лоток положить пергамент и поместить на него утку. Смазать оливковым маслом. Выпекать при температуре 125 градусов 55 минут.
Шаг 5. По истечении времени добавить температуру до 180 градусов и выпекать до готовности 15-20 минут.
Шаг 6. За 5 минут до готовности смазать утку столовой ложкой меда.
Шаг 7. Подготовить оставшиеся яблоки. Обжарить на сковороде с остатками меда. По желанию можно запечь яблоки с мёдом и клюквой.
Шаг 8. Готовую утку украсить запечёнными и глазированными яблоками.
Панна-котта с белым шоколадом
Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа ресторана Rose Bar
- 75 мл молока
- 150 мл сливок
- 15 г сахара
- 5 г желатина
- 100 г белого шоколада
Для ягодного соуса:
- 300 г клубники (или других любимых ягод)
- 75 г сахара
Шаг 1. Смешайте молоко, сливки и сахар, доведите до кипения.
Шаг 2. Желатин замочите на 5-7 минут в холодной воде.
Шаг 3. Добавьте в молоко белый шоколад, мешайте, пока не растает.
Шаг 4. Добавьте желатин. Перемешайте и разлейте по формам.
Шаг 5. Для ягодного соуса клубнику измельчите блендером с сахаром. Подавайте клубничный соус с панна-коттой.