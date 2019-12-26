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Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола

27.12.2019 10:21 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
shutterstock.com

Новый год — это всегда муки выбора. Что подарить? Что надеть? Что приготовить? Можем избавить вас хотя бы от последнего вопроса, предлагаем вам меню из традиционных и довольно простых блюд. Время на их приготовление, конечно, потребуется, врать, что можно приготовить нормальный стол за полчаса, мы не будем, но по большей части процессы приготовления можно совместить: пока засаливается лосось, можно сбегать в магазин за подарками, а пока запекается утка или курица (горячее мы предлагаем на выбор), — резать салаты. 

Блюдо на сладкое, правда, получилось не слишком традиционным, зато панна-котта — один из самых легких и беспроигрышных десертов. Он получается всегда и нравится большинству людей.

Язык с хреном

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
Фото: Ресторан «Есть хинкали & Пить вино»

Рецепт Кети Сванадзе, шеф-повара ресторана «Есть хинкали & Пить вино»

  • 1 кг говяжьего языка
  • 5 лавровых листков
  • 1 морковь
  • ½ луковицы
  • 10 горошин черного перца
  • ½ лимона
  • 10 г соли
  • Хрен или горчица

Шаг 1. Язык тщательно промыть, аккуратно почистить щеткой, срезать жир с нижней части и охладить в холодильнике в течение 5 часов.

Шаг 2. Положить язык в глубокую кастрюлю, залить холодной водой, чтобы она полностью покрывала язык, и довести до кипения (до появления пены).

Шаг 3. Добавить к языку перец, лавровый лист, соль, целиковую морковь, половину луковицы, лимонный фреш.

Шаг 4. Варить язык на слабом огне не менее 4 часов.

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
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Селедка под шубой

Рецепт Алены Солодовиченко, бренд-шефа кафе «Вареничная № 1» и автора книги «Мисс Вареничная»

Совет: натертые овощи для салата сразу смешайте с майонезом, отдельно каждый продукт, и выложите на блюдо слоями. Вы получите очень сочную и сразу готовую к употреблению селедку под шубой.

  • 220 г филе сельди
  • 200 г моркови
  • 200 г свеклы
  • 200 г картофеля
  • 200 г майонеза
  • 50 г лука
  • Соль
  • Черный молотый перец

Шаг 1. Картофель, морковь, свеклу отварить и натереть на терке. 

Шаг 2. Лук нарезать мелкими кубиками, ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь. Слить воду.

Шаг 3. Если филе сельди в упаковке, то сначала дать стечь лишнему маслу, потом мелко порубить рыбу.

Шаг 4. Выкладывать блюдо слоями, предварительно каждый перемешав с майонезом: картофель, лук, филе сельди, морковь, свекла.

Оливье с курицей

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
Фото: Ресторан «Кавказская пленница»

Рецепт Павла Пантеты, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»

  • 80 г куриного филе
  • 80 г картофеля
  • 10 г моркови
  • 40 г соленых огурцов
  • 30 г свежих огурцов
  • 1 яйцо
  • 40 г домашнего майонеза
  • Соль и перец
  • Укроп и петрушка

Шаг 1. Отварить куриное филе, картофель, морковь и яйцо. 

Шаг 2. Остудить, почистить, нарезать кубиками. 

Шаг 3. Соленый и свежий огурцы очистить от кожуры, нарезать кубиком. 

Шаг 4. Все смешать, посолить, поперчить, заправить домашним майонезом, перемешать. Перед подачей украсить укропом и петрушкой.

Кростини с лососем

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
Фото: Винный бар Brix

Рецепт Дмитрия Ахметова, шеф-повара баров Brix и Easy Brix 

  • 50 г лосося
  • 30 г молодого сыра
  • 40 г зернового багета

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
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Маринад (на 2 кг лосося):

  • 240 г крупной соли
  • Цедра 1 лимона
  • Цедра 3 апельсинов
  • 300 мл подсолнечного нерафинированного масла
  • 200 мл апельсинового сока свежевыжатого
  • 50 г листьев петрушки

Для крема:

  • 300 г молотого сливочного сыра
  • 100 г жирных сливок

Шаг 1. Лосося засыпать смесью из крупной соли, цедры лимона, цедры апельсина, ароматного семечкового масла, апельсинового сока, посыпать листьями петрушки. 

Шаг 2. Мариновать 4 часа на коже, затем 3 часа с другой стороны (без кожи). После снять салфеткой остатки маринада и соли. Нарезать рыбу тонкими слайсами.

Шаг 3. Смешать сыр и сливки.

Шаг 4. Зерновой багет нарезать и обжарить до хрустящей корочки, далее смазать кремом и выложить сверху слайсы лосося.

Цыпленок с запеченным картофелем

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
Фото: Ресторан FoodMama

Рецепт Александра Кузнецова, шеф-повара ресторана FoodMama

  • 1 маленький цыпленок
  • 100 г мини-картофеля
  • 15 г маслин
  • 10 г чеснока
  • 15 г вяленых помидоров
  • 10 г розмарина
  • 100 мл куриного бульона
  • 30 г сливочного масла
  • 3 г петрушки
  • 20 мл оливкового масла

Шаг 1. У цыпленка удалить рёберную часть, затем замариновать его с чесноком, розмарином и оливковым маслом на 2 часа. 

Шаг 2. Картофель отварить до готовности.

Шаг 3. Маринованного цыпленка обжарить на гриле.

Шаг 4. Соус: на оливковом масле обжарить маслины, добавить чеснок и вяленые томаты. Влить куриный бульон и тушить в течение 2 минут. Добавить свежий розмарин и петрушку, после — сливочное масло.

Шаг 5. Отварной картофель обжарить до золотистой корочки.

Шаг 6. В тарелку выложить жареный картофель, выложить цыпленка, полить соусом и украсить кинзой.

Утка с яблоками

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
Фото: Ресторан «Кавказская пленница»

Рецепт Павла Пантеты, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»

  • 1 утка (вес примерно 2,5 кг)
  • 15 г соли
  • 500 г яблок
  • 150 г меда
  • 50 г клюквы (по желанию)

Шаг 1. Утку зачистить, опалить, удалить остатки перьев. Помыть и обсушить салфетками. Натереть смесью соли и перца. 

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
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Шаг 2. Оставить мариноваться на ночь. 

Шаг 3. Яблоки очистить от кожи и сердцевины. Сколько поместится, положить внутрь утки. Зашить брюшко шпажкой.

Шаг 4 На лоток положить пергамент и поместить на него утку. Смазать оливковым маслом. Выпекать при температуре 125 градусов 55 минут. 

Шаг 5. По истечении времени добавить температуру до 180 градусов и выпекать до готовности 15-20 минут. 

Шаг 6. За 5 минут до готовности смазать утку столовой ложкой меда.

Шаг 7. Подготовить оставшиеся яблоки. Обжарить на сковороде с остатками меда. По желанию можно запечь яблоки с мёдом и клюквой.

Шаг 8. Готовую утку украсить запечёнными и глазированными яблоками.

Панна-котта с белым шоколадом 

Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола
Фото: ресторан Rose Bar

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа ресторана Rose Bar

  • 75 мл молока
  • 150 мл сливок
  • 15 г сахара
  • 5 г желатина
  • 100 г белого шоколада

Для ягодного соуса:

  • 300 г клубники (или других любимых ягод)
  • 75 г сахара

Шаг 1. Смешайте молоко, сливки и сахар, доведите до кипения.

Шаг 2. Желатин замочите на 5-7 минут в холодной воде.

Шаг 3. Добавьте в молоко белый шоколад, мешайте, пока не растает.

Шаг 4. Добавьте желатин. Перемешайте и разлейте по формам.

Шаг 5. Для ягодного соуса клубнику измельчите блендером с сахаром. Подавайте клубничный соус с панна-коттой.

 
 
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