Язык, бутерброды и селедка. Традиционное меню для новогоднего стола

Источник материала: Аргументы и факты

Новый год — это всегда муки выбора. Что подарить? Что надеть? Что приготовить? Можем избавить вас хотя бы от последнего вопроса, предлагаем вам меню из традиционных и довольно простых блюд. Время на их приготовление, конечно, потребуется, врать, что можно приготовить нормальный стол за полчаса, мы не будем, но по большей части процессы приготовления можно совместить: пока засаливается лосось, можно сбегать в магазин за подарками, а пока запекается утка или курица (горячее мы предлагаем на выбор), — резать салаты.

Блюдо на сладкое, правда, получилось не слишком традиционным, зато панна-котта — один из самых легких и беспроигрышных десертов. Он получается всегда и нравится большинству людей.

Язык с хреном

Рецепт Кети Сванадзе, шеф-повара ресторана «Есть хинкали & Пить вино»

1 кг говяжьего языка

5 лавровых листков

1 морковь

½ луковицы

10 горошин черного перца

½ лимона

10 г соли

Хрен или горчица

Шаг 1. Язык тщательно промыть, аккуратно почистить щеткой, срезать жир с нижней части и охладить в холодильнике в течение 5 часов.

Шаг 2. Положить язык в глубокую кастрюлю, залить холодной водой, чтобы она полностью покрывала язык, и довести до кипения (до появления пены).

Шаг 3. Добавить к языку перец, лавровый лист, соль, целиковую морковь, половину луковицы, лимонный фреш.

Шаг 4. Варить язык на слабом огне не менее 4 часов.

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Селедка под шубой

Рецепт Алены Солодовиченко, бренд-шефа кафе «Вареничная № 1» и автора книги «Мисс Вареничная»

Совет: натертые овощи для салата сразу смешайте с майонезом, отдельно каждый продукт, и выложите на блюдо слоями. Вы получите очень сочную и сразу готовую к употреблению селедку под шубой.

220 г филе сельди

200 г моркови

200 г свеклы

200 г картофеля

200 г майонеза

50 г лука

Соль

Черный молотый перец

Шаг 1. Картофель, морковь, свеклу отварить и натереть на терке.

Шаг 2. Лук нарезать мелкими кубиками, ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь. Слить воду.

Шаг 3. Если филе сельди в упаковке, то сначала дать стечь лишнему маслу, потом мелко порубить рыбу.

Шаг 4. Выкладывать блюдо слоями, предварительно каждый перемешав с майонезом: картофель, лук, филе сельди, морковь, свекла.

Оливье с курицей

Рецепт Павла Пантеты, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»

80 г куриного филе

80 г картофеля

10 г моркови

40 г соленых огурцов

30 г свежих огурцов

1 яйцо

40 г домашнего майонеза

Соль и перец

Укроп и петрушка

Шаг 1. Отварить куриное филе, картофель, морковь и яйцо.

Шаг 2. Остудить, почистить, нарезать кубиками.

Шаг 3. Соленый и свежий огурцы очистить от кожуры, нарезать кубиком.

Шаг 4. Все смешать, посолить, поперчить, заправить домашним майонезом, перемешать. Перед подачей украсить укропом и петрушкой.

Кростини с лососем

Рецепт Дмитрия Ахметова, шеф-повара баров Brix и Easy Brix

50 г лосося

30 г молодого сыра

40 г зернового багета



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Маринад (на 2 кг лосося):

240 г крупной соли

Цедра 1 лимона

Цедра 3 апельсинов

300 мл подсолнечного нерафинированного масла

200 мл апельсинового сока свежевыжатого

50 г листьев петрушки

Для крема:

300 г молотого сливочного сыра

100 г жирных сливок

Шаг 1. Лосося засыпать смесью из крупной соли, цедры лимона, цедры апельсина, ароматного семечкового масла, апельсинового сока, посыпать листьями петрушки.

Шаг 2. Мариновать 4 часа на коже, затем 3 часа с другой стороны (без кожи). После снять салфеткой остатки маринада и соли. Нарезать рыбу тонкими слайсами.

Шаг 3. Смешать сыр и сливки.

Шаг 4. Зерновой багет нарезать и обжарить до хрустящей корочки, далее смазать кремом и выложить сверху слайсы лосося.

Цыпленок с запеченным картофелем

Рецепт Александра Кузнецова, шеф-повара ресторана FoodMama

1 маленький цыпленок

100 г мини-картофеля

15 г маслин

10 г чеснока

15 г вяленых помидоров

10 г розмарина

100 мл куриного бульона

30 г сливочного масла

3 г петрушки

20 мл оливкового масла

Шаг 1. У цыпленка удалить рёберную часть, затем замариновать его с чесноком, розмарином и оливковым маслом на 2 часа.

Шаг 2. Картофель отварить до готовности.

Шаг 3. Маринованного цыпленка обжарить на гриле.

Шаг 4. Соус: на оливковом масле обжарить маслины, добавить чеснок и вяленые томаты. Влить куриный бульон и тушить в течение 2 минут. Добавить свежий розмарин и петрушку, после — сливочное масло.

Шаг 5. Отварной картофель обжарить до золотистой корочки.

Шаг 6. В тарелку выложить жареный картофель, выложить цыпленка, полить соусом и украсить кинзой.

Утка с яблоками

Рецепт Павла Пантеты, шеф-повара ресторана «Кавказская пленница»

1 утка (вес примерно 2,5 кг)

15 г соли

500 г яблок

150 г меда

50 г клюквы (по желанию)

Шаг 1. Утку зачистить, опалить, удалить остатки перьев. Помыть и обсушить салфетками. Натереть смесью соли и перца.



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Шаг 2. Оставить мариноваться на ночь.

Шаг 3. Яблоки очистить от кожи и сердцевины. Сколько поместится, положить внутрь утки. Зашить брюшко шпажкой.

Шаг 4 На лоток положить пергамент и поместить на него утку. Смазать оливковым маслом. Выпекать при температуре 125 градусов 55 минут.

Шаг 5. По истечении времени добавить температуру до 180 градусов и выпекать до готовности 15-20 минут.

Шаг 6. За 5 минут до готовности смазать утку столовой ложкой меда.

Шаг 7. Подготовить оставшиеся яблоки. Обжарить на сковороде с остатками меда. По желанию можно запечь яблоки с мёдом и клюквой.

Шаг 8. Готовую утку украсить запечёнными и глазированными яблоками.

Панна-котта с белым шоколадом

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа ресторана Rose Bar

75 мл молока

150 мл сливок

15 г сахара

5 г желатина

100 г белого шоколада

Для ягодного соуса:

300 г клубники (или других любимых ягод)

75 г сахара

Шаг 1. Смешайте молоко, сливки и сахар, доведите до кипения.

Шаг 2. Желатин замочите на 5-7 минут в холодной воде.

Шаг 3. Добавьте в молоко белый шоколад, мешайте, пока не растает.

Шаг 4. Добавьте желатин. Перемешайте и разлейте по формам.

Шаг 5. Для ягодного соуса клубнику измельчите блендером с сахаром. Подавайте клубничный соус с панна-коттой.