Почему ребенок плохо ест? Специалист по питанию делится лайфхаками

Источник материала: Аргументы и факты

Родители часто переживают из-за того, что ребенок капризничает, отказывается от еды. А еще искренне не понимают, почему он недоедает, если порции большие, и никак не научится держать в руках ложку.

Специалист по детскому питанию и прикорму, блогер Полина ДВОРЕЦКАЯ рассказала о распространенных ошибках родителей в организации питания детей и поделилась полезным опытом, который должен помочь избежать проблем.

- Одна из самых распространенных ошибок – раннее начало прикорма без учета пищевого интереса, что приводит к различным проблемам, например, нарушению стула и работы несформированного желудочно-кишечного тракта и даже срывам в его работе; боли в животе; аллергическим реакциям; атопическому дерматиту; неправильному формированию рефлексов (чувства голода и насыщения).

Вторая ошибка - пережиток советского прошлого, с которым мы все росли и живем по сей день: большие порции без учета желаний и потребностей ребенка. Это тоже часто приводит к проблемам пищевого интереса и развитию неправильного пищевого поведения у малышей. И третья, самая распространенная, на мой взгляд, ошибка заключается в следующем: когда ребенок по объективным причинам отказывается от еды или «уменьшает» свои порции, родители мобилизуют все силы для того, чтобы во что бы то ни стало накормить его тем объемом еды, к которому они сами привыкли. А каждый ребенок индивидуален и ест определенное количество еды, - говорит специалист. – Часто, чтобы ребенок съел все, что ему положили в тарелку, родители прибегают к различным ухищрениям, уговорам вроде «съешь ложечку за маму, еще одну за папу, еще одну за бабушку» и т. д. Таким образом у детей формируется привычка, что надо есть за кого-то, либо возникают негативные ассоциации, связанные с едой, тарелкой, мамой с ложкой в руках…

Родители часто рассказывают похожие истории: «У нас проблема: как только заходим на кухню, у ребенка начинается истерика. Я не знаю, что делать, потому что каждое кормление превращается в ад!»

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Переломный момент

Дети в возрасте 6-8 месяцев еще не могут отстаивать свои желания, они радуются, что мама рядом, открывают ротик, когда она подносит ложку с едой. Но, когда малыши подрастают, приходит понимание: «Ага! Если я не хочу, то могу рот не открывать!» Обычно кризис наблюдается ближе к 2-3 годам. Ребенок протестует против всего абсолютно: для него не важно, хочет он есть или нет, вкусная ли еда. Он на все отвечает: «Не хочу! Не буду!» Что делать в такой ситуации? Попробуйте не спрашивать у ребенка, хочет он есть или нет, а предложите блюда на выбор, например, два варианта, которые оба вас устраивают, – пюре с котлетой или тушеные овощи.

- Возможность выбора - отличный способ, который хорошо работает в разных ситуациях, не только связанных с кормлением, - говорит Полина Дворецкая. – Кроме того, к этому возрасту наступает психологический момент, когда ребенок хочет иметь все свое, индивидуальное. Поэтому можно выбрать вместе с ним в магазине тарелку и чашку, которые ему понравятся, например, с изображением героев мультфильмов, чтобы он получал удовольствие во время еды.

Отказ от еды

Родители должны быть готовы к тому, что во время посещения детского сада дети могут отказываться от еды. Причем варианты бывают разные: либо ребенок дома может есть хорошо, а в детском саду отказываться от прима пищи; либо в садике есть прекрасно, а дома – полный отказ.

- Первое, что нужно сделать: выяснить, чем различается обстановка приема пищи дома и в детском саду, - продолжает эксперт. – Возможно, если в детском саду ребенок хорошо ест, там над ним никто не довлеет с ложкой, уговорами, добавкой.

Часто у детей, возвратившихся домой из детского сада, по мнению родителей, начинаются беспричинная истерика, крики, слезы. Но так он хочет освободиться от стресса, накопившегося за день. Естественно, последнее, что нужно делать в такой ситуации, тем более если это повторяется изо дня в день, - заставлять ребенка есть, чтобы не сформировать у него причинно-следственную связь между отрицательными эмоциями и приемом пищи. Тогда кормление действительно превратится в проблему. А еще во время стресса у ребенка вырабатывается гормон, который тормозит работу пищеварения.

Важно понимать и то, что ребенок ест не для того, чтобы его похвалили, дали конфету или включили мультики, а чтобы утолить голод. К сожалению, детей часто поощряют: «Если все скушаешь или быстро все доешь – получишь сладости». Это неправильно.

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Что съесть?

Полина Дворецкая советует перед тем, как отдать ребенка в детский сад, ввести в домашнее меню несколько основных блюд, которые готовят в саду, чтобы ребенок понемногу привыкал к рациону вне дома. Потому что если он никогда не ел тушеную свеклу и манную кашу, то и не будет. Есть и другие нюансы, которые специалист по питанию советует обсудить с воспитателями.

- В нашей семье не едят такие большие порции, которые я увидела в детском саду, куда ходит мой ребенок. Что я сделала: поговорила с воспитателем и попросила, чтобы дочке давали либо первое, либо второе, чтобы она съедала что-то одно.

Иногда родители паникуют, что ребенок совсем не ест. В таком случае стоит понаблюдать, «какими крохами» в течение дня малыш питается. В итоге может получиться, что в достаточном для себя объеме и при разнообразии продуктов ребенок получает все необходимое.

В тот же час

Лучше всего, когда кормление ребенка происходит в одно и то же время. Можно попробовать выработать у малыша условный рефлекс, например, каждый раз перед приемом пищи поправлять шторы на кухне. Если выполнять одинаковые действия изо дня в день, у ребенка начнет вырабатываться желудочный сок, и он привыкнет к тому, что вы сейчас начнете есть. Действия могут быть самые разные, главное - найти золотую середину, чтобы режим питания совпадал с появлением чувства голода у ребенка.

Идеально, если родители и дети будут есть одновременно. Когда вам нужно накормить ребенка манной кашей, он охотнее начнет есть, если и у мамы с папой такая же еда в тарелке. Дети копируют наше поведение: может, не в первый, не в пятый, но в десятый раз точно возьмут ложку и начнут есть сами.