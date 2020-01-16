Не нервничать! Психотерапевт рассказывает, как этого добиться на практике

Источник материала: Аргументы и факты

Отвечает врач-психотерапевт высшей категории Борис БОГОМЫСЛОВ:

— Чтобы не нервничать по любому поводу, необходимо уделить внимание укреплению нервной системы в профилактических целях. Укрепить нервную систему можно с помощью увлечений и хобби, которые помогут не только переключиться на приятное и позитивное дело, но и «сбросить» накопившееся за день напряжение и избавиться от навязчивых мыслей. Хорошим помощником в борьбе с нервным напряжением могут стать различные процедуры: ежедневная гимнастика (особенно по утрам), контрастный душ, плавание.

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Существует также методика прогрессивной нервно-мышечной релаксации по Джекобсону. Она достаточно простая, выполнить ее может любой желающий. Упражнение выполняется в положении стоя или сидя. Задача — до предела напрячь мышцы всего тела. Лицо, шея, плечи, руки, торс, ноги — все должно быть в сильном напряжении. Напрячь мышцы лица можно, например, сморщив лоб и стиснув зубы. Затем — с каждым маленьким выдохом «выпускать пар» и довести себя таким образом до состояния расслабления. Можно повторить несколько циклов. Для получения результата такие практики необходимо проводить регулярно. Это позволит получить стальные нервы, которые не станут «вздрагивать» при различных раздражителях.

Существуют и аутогенные тренировки: это психотерапевтическая методика, направленная на коррекцию тревожных, депрессивных и психосоматических расстройств, разработанная немецким психиатром Иоганном Шульцем на основе системы йоги (в частности, умении расслабляться, концентрироваться на себе, достичь релаксации). Аутогенные тренировки желательно проводить под контролем специалиста. Применять данную методику с осторожностью следует людям, страдающим сахарным диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.