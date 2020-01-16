Кому и почему не стоит окунаться в прорубь? Крещенские советы от врачей

Источник материала: Вороновская газета





Окунаясь в прорубь в крещенские купания, большинство людей верят в очищение и исцеление своего организма.

Однако достичь этого однократным погружением в холодную воду невозможно. Более того, если не подготовиться к резкому контакту с холодом, можно себе навредить. Ведь это – огромный стресс для организма, в результате которого происходит выброс антистрессовых гормонов, спазм сосудов не только кожи и конечностей, но и в сердце, головном мозге. Нужно предварительно закалить организм! А это длительный и последовательный процесс, требующий ежедневной работы.

– О том, что резкий контакт с холодной водой таит опасность, так как приводит к перераспределению крови к жизненно важным органам, особенно надо помнить тем, кто страдает заболеваниями, при которых уже есть проблемы с сосудами: ИБС, гипертония, эпилепсия (судороги), глаукома, сахарный диабет, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей и другие, – рассказывает Елена Кебец, заведуюшая отделением профилактики поликлиники №4 города Гродно. – Спазм создает условия для образования тромбов в просвете сосудов – это риск инсультов и инфарктов. Поэтому людям с проблемным здоровьем ни в коем случае нельзя испытывать судьбу.









Окунаясь трехкратно с головой необходимо помнить, что последнее приводит к резкому скачку внутримозгового давления, которое остается повышенным в течение 12-24 часов (обусловливая эйфорию после процедуры). Вы на сто процентов уверены, что ваши сосуды здоровы и выдержат эту нагрузку? Любителей рискнуть должен насторожить тот факт, что в последующие недели после крещенских купаний в лечебных учреждениях повышается число пациентов, причем в относительно молодом возрасте, с инсультами и инфарктами.

Особенно хочется предупредить родителей, которые планируют погружаться в холодную воду с ребенком, желая его оздоровить. Детский организм отличается по строению: имеет меньшую жировую прослойку, малую массу тела, терморегуляция его несовершенна. Поэтому ни в коем в случае нельзя окунать в ледяную воду детей младше шести лет. Да и дети постарше должны быть подготовлены как морально, так и физически. Это в первую очередь означает систематическое закаливание: прохладный душ, обтирание, контакт с холодной водой. Погружение не подготовленных детей младшего возраста может закончиться большими осложнениями: менингитом, пневмонией, отморожениями пальцев кистей рук и ног.





Совет для тех, кто собирается на крещенские купания:

— с собой необходимо взять легкую обувь или коврик, чтобы не ступать голыми ногами на снег или холодную землю, большое полотенце или простынь, которой можно быстро растереть тело докрасна после купания, согревающее теплое питье (чай, настои и отвары трав, компот),

— перед купанием ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки,

— верхняя одежда должна легко сниматься и надеваться,

— тело перед погружением лучше разогреть физическими упражнениями или бегом,

— последний прием пищи должен быть калорийным за полтора-два часа до окунания,

— время контакта с холодной водой не должно превышать одной минуты, а для ребенка несколько секунд.

— после погружения в воду лучше согреться горячим чаем, а не горячительными напитками, нужного эффекта от которых не будет.