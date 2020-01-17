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Родительский контроль. В каком возрасте дети склонны к набору веса?

17.01.2020 10:46 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Родительский контроль. В каком возрасте дети склонны к набору веса?
shutterstock.com

Родительский контроль. В каком возрасте дети склонны к набору веса?Вопросы колебания веса у детей крайне важны. Ведь от нормального состояния тела ребенка напрямую зависит его физическое и умственное развитие. Чаще все беспокоятся за недобор веса, хотя и лишние килограммы детям также ни к чему. При этом, как отмечают специалисты, есть определенные временные промежутки, когда дети могут неконтролируемо поправляться. И причин у этого много. Родителям же надо внимательно следить за своими отпрысками, чтобы не допустить развития ожирения, которое в тяжелых случаях может стать причиной инвалидизации и привести к гибели человека в довольно молодом возрасте. О том, в каком возрасте дети могут быстро набрать лишний вес и что надо учитывать в связи с этим, "АиФ" рассказала врач-педиатр Татьяна Буцкая.

Детский жир

Ожирение сравнивают с неинфекционной эпидемией. Она охватила все цивилизованные страны. От избыточного веса страдают и взрослые, и дети. В России эта болезнь диагностируется у каждого двадцатого ребенка, а избыточная масса тела наблюдается у каждого пятого. Только у 2% детей лишний вес спровоцирован проблемами со здоровьем. Остальные 98% (только вдумайтесь в эти цифры!) неправильно питаются и мало двигаются. 

За это, я считаю, в первую очередь должны нести ответственность родители.

Родительский контроль. В каком возрасте дети склонны к набору веса? Психологический вес. Какие причины не дают похудеть?

Важно понимать, что мало ребенка родить и потом следить за его питанием и весом. На самом деле о весе ребенка во взрослой жизни нужно задумываться еще во время его вынашивания. Я точно знаю, что наиболее подвержены ожирению дети тех женщин, которые сами имеют лишний вес или страдают сахарным диабетом. 

Чтобы ребенок не заработал в утробе матери нарушение обмена веществ и склонность к набору веса, беременная женщина обязательно должна следить за показателями сахара в крови, быть избирательной в пище, не переедать и таким образом «не перекармливать» плод. Не нужно ставить своей целью рождение богатыря. Вес при рождении больше 4 кг — это уже один из предрасполагающих к ожирению факторов.

Не менее важен первый год жизни ребенка, когда происходит становление ЖКТ и закладываются пищевые привычки. Чтобы снизить риск ожирения в будущем, в этот возрастном периоде важно учитывать несколько правил:

  • Нежелательно переводить младенца на смесь раньше 3 месяцев. Кормить нужно грудью. В родильных домах, которые стремятся соответствовать требованиям ВОЗ, вам помогут наладить грудное вскармливание;
  • Не рекомендуется вводить прикорм до полугода;
  • Нельзя перекармливать ребенка;
  • Не надо кормить малыша во время просмотра мультфильмов (это не только становится дурной привычкой, но и приводит к неправильной выработке желудочного сока).

В 4-5 лет наступает еще один критический период. Ребенок может начать набирать в весе сверх нормы из-за того, что родители, миновав трехлетний рубеж, начинают более расслабленно относиться к питанию и досугу своего чада. Детей слишком балуют сладостями, фастфудом, а также гаджетами, которые отбивают всякую охоту гулять и активно двигаться.

Следующий этап, требующий внимания родителей, — это пубертатный период. Во время полового созревания бывает, что полный подросток худеет, а бывает, что тинейджер с нормальной массой тела набирает лишние килограммы.

Родительский контроль. В каком возрасте дети склонны к набору веса?
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Почему так происходит?

В подростковом возрасте существует повышенный риск сбоя в жировом и углеводном обмене. Не забываем и про гормональные изменения. Более значимы они для представительниц прекрасного пола. Девочкам для формирования фигуры по женскому типу и появления менструаций нужно иметь запас подкожно-жировой клетчатки. Она выполняет функцию эндокринного органа, который участвует в половом созревании и выработке эстрогенов.

Схема выглядит следующим образом: жировые клетки продуцируют гормон лептин, который влияет на синтез главных женских гормонов (эстрогенов). Если лептина мало, то мало будет и эстрогенов, поэтому репродуктивной системе нужно больше калорий, превращающихся в жир. Организм на полную мощность «включает» аппетит подростка. Девочка начинает все время есть. С ростом уровня лептина аппетит падает. Однако выработка гормонов идет рывками. Если тинейджер ест уже не из-за низкого уровня лептина, а по привычке, он рискует стать толстым. 

Ожирение — та болезнь, которая очевидна. Именно поэтому я советую не затягивать с лечением. Это хроническое заболевание бьет по всем органам и системам организма. У ребенка может развиться сахарный диабет, гипертония, желчнокаменная болезнь, патологии сердца, печени, опорно-двигательного аппарата. Избыток веса может ускорить или затормозить половое развитие. У мальчика может вырасти грудь. Кроме того, полный ребенок рискует стать объектом насмешек и издевательств.

Родительский контроль. В каком возрасте дети склонны к набору веса? Почему опасно совсем отказываться от жирной пищи?

Избыточный вес — это хроническое заболевание. По статистике, каждый третий-четвертый юный пациент, страдающий этой болезнью, так и не сможет похудеть до совершеннолетия. Такие дети входят во взрослую жизнь с большим количеством лишних килограммов и риском ранней смерти. За все это придется расплатиться продолжительностью жизни. Считается, что средняя полнота отнимает три-пять лет, а ожирение — десять-пятнадцать.

Если ваш ребенок имеет проблемы с весом, поначалу вы можете попытаться решить их самостоятельно. Запишите ребенка в спортивную секцию, на танцы, начните бегать с ним по утрам. Уберите из холодильника продукты со «скрытыми» жирами: сосиски, колбасы, печенье, майонез. Откажитесь на время от каш и макарон. Сделайте акцент на пище растительного происхождения. Не жарьте продукты (так они становятся калорийнее), а отваривайте на пару.

Если результата нет, вес продолжает расти, у вас есть подозрение, что у ребенка ожирение, надо обратиться к врачу. Сдать анализы (кровь на гормоны, сахар, трансаминазы и другие показатели), сделать ЭКГ и УЗИ, а затем приступить к лечению. 

Положительных примеров похудения у детей немало. Ваш ребенок, если он столкнулся с такой проблемой, тоже сможет добиться нормальной физической формы. Главное — стройнеть разумными темпами и под наблюдением специалистов.

 
 
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Вес ребенка — один из важных параметров, за которым должны следить родители. Есть такие возрастные промежутки, когда вес ребенка может повышаться чрезмерно. И...
 
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