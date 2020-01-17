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Недостаток сна может привести к инфаркту или инсульту
17.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Исследователи из Университета Колорадо (США) пришли к выводу, что дефицит сна может спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Ученые намерены выявлять предрасположенность по анализу крови, сообщается на сайте портала «Рубежи здоровья».
Специалисты провели исследование с участием 24 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 44 до 62 лет. Их разделили на две группы. Представители первой спали ночью до 8,5 часа, второй – от 5 до 6,8 часа. После этого ученые сделали анализ крови участников эксперимента, а также измерили экспрессию девяти микроРНК, которые отвечают за воспалительные процессы в организме.
Оказалось, что
Эксперты советуют спать не менее 7-8 часов, чтобы избежать риска развития сердечно-сосудистых патологий.
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Исследователи из Университета Колорадо (США) пришли к выводу, что дефицит сна может спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Ученые намерены выявлять...
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