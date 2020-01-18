Это интересно: мифы о донорстве крови

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Миф 1: Донорство — заразно: при кроводаче можно «подцепить» какую-нибудь инфекцию.

— Это невозможно: все инструменты, иглы и системы, используемые при заготовке крови и ее компонентов, одноразовые. Сразу после использования они утилизируются. Инфицирование донора во время кроводачи — исключено. Донор получает возможность контролировать состояние своего здоровья за счет регулярных медицинских осмотров и бесплатных анализов на самые распространенные инфекции.

Миф 2: Слишком распространенная (или, наоборот, редкая) группа крови, никому не нужна.

— Это предположение — большое заблуждение. Если группа крови распространенная, значит, и реципиентов с ней будет много. И, конечно, нужно много таких доноров — ведь каждый день кто-то нуждается в их помощи. А если группа крови редкая (резус-отрицательная), то больных мало, но ведь и доноров немного. Поэтому нам ценен каждый!

Миф 3: От донорства полнеют.

— Это не так. Видимо, этот миф идет от доноров, которые любят печенье и смотреть телевизор, поэтому они и объясняют полноту последствиями донорства. От дачи крови — не полнеют. Но и похудеть не удастся.

Миф 4: От донорства портится цвет лица.

— Напротив, у регулярных доноров — здоровый цвет кожи и красивый румянец. Во время кроводачи организм донора самообновляется за счет выведения крови (человек сдал кровь, и организму поступил сигнал: пора обновляться). Активные кроводачи — это профилактика болезней сердца и сосудов, иммунной системы, нарушений пищеварения, работы печени и поджелудочной железы. По данным ВОЗ, люди, постоянно сдающие кровь, живут примерно на 5 лет больше среднестатистической продолжительности жизни человека.

Миф 5: Донорство вредно для здоровья: ведь я теряю свою кровь!

— Наши предки жили в условиях дикой природы, часто травмировались и теряли некоторое количество крови. Жизнь современного человека более безопасна. Но природа «по памяти» дает крови с запасом. Этот запас иногда полезно «сбросить», а еще гуманнее — поделиться с тем, кому это жизненно необходимо.

Миф 6: Донорство противоестественно.

— В критической ситуации при большой кровопотере у донора больше шансов выжить, чем у человека, никогда не сдававшего кровь. У донора более быстрый процесс восстановления, его организм скорее сориентируется в критической ситуации. Особенно полезна данная тренировка для женщин, которые теряют много крови во время родов.

Миф 7: Донорство вызывает привыкание.

— Некоторые люди где-то слышали о «синдроме хронического донорства», якобы возникающем привыкании к донорству, которое приводит к неприятным для организма последствиям. Но научного подтверждения данному факту нет.

Миф 8: Кровь — это частичка моего «Я». А вдруг реципиенту передадутся мои привычки?

— Кровь не несет в себе информации о привычках, убеждениях и верованиях. Поэтому реципиент не сможет «перенять» от донора его склонности и интересы. Кровь содержит информацию об образе жизни: она может рассказать о вирусных инфекциях, о курении и злоупотреблении алкоголем. Донор всегда очень ответственно относится к своему здоровью — не только ради себя, но и ради больного человека, которому будет перелита его кровь.

Миф 9: Донорство крови связано с национальной принадлежностью: для людей определенной национальности лучше всего подходит кровь от донора той же.

— На уровне клеточного состава кровь всех людей одинакова. Она разделяется на 4 группы. Кровь людей с одинаковой группой крови может различаться по резус-фактору: бывает положительный (у 85 % людей) и отрицательный (у 15 % людей). Для реципиента подходит кровь одногруппная и однорезусная. В крови нет элементов, способных рассказать о нацио-нальности. Поэтому донорство наднационально.

Миф 10: Донорство крови противоречит религиозным убеждениям.

— В СМИ идут оживленные дискуссии про неоднозначное отношение церкви к опытам ученых по клонированию человека, отчасти связанному с этой процедурой донорству стволовых клеток. Донорство крови — это акт милосердия и желание помочь в спасении другой жизни, который благословляется представителями таких религий как христианство, мусульманство, иудаизм. Ведь главное — спасти человеческую жизнь!

Надеемся, мы развеяли все ваши мифы, связанные с донорством. Если у вас есть вопросы к службе крови и если у вас проснулось чувство сострадания к беде чужого человека — мы будем рады видеть вас в отделении переливания крови или ответим на вопросы по телефону 5-81-57.

Наталия МАЛЕЦ,

врач-трансфузиолог, заведующий отделением переливания крови

Городейской городской больницы.