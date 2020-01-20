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Агрессивное и аутоагрессивное поведение

20.01.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На сегодняшний момент в нашей жизни актуальным стал вопрос об агрессивном поведении некоторых людей. Такое поведение представляет собой этическую, моральную, социальную и медицинскую проблему.
Агрессия это физическое или вербальное поведение, направленное на причинение вреда кому-либо. Агрессия может проявляться в прямой форме, когда человек с агрессивным поведением не склонен скрывать это от окружающих. Он непосредственно и открыто высказывает в сторону оппонента угрозы или проявляет агрессивность в действиях. В косвенной форме агрессия скрывается под маской неприязни, ехидства или иронии.
Приведем некоторые виды агрессивных действий:
Физическая агрессия (нападение).
Косвенная агрессия (злобные сплетни, шутки, взрывы ярости).
Обида (зависть и ненависть к окружающим).
Склонность к раздражению.
Вербальная агрессия( ссора, крик, угроза, ругань).
Аутоагрессивное поведение, в отличие от агрессивного, направленно на причинение вреда самому человеку, а не его окружению. Аутоагрессивное поведение проявляется в двух формах: самоубийстве(суицид) и самоповреждении (парасуицид). Их различия заключены в конечной цели (смерти или членовредительстве) и вероятности её достижения.
Парасуицидальные попытки совершаются, как правило, с целью вывода себя из состояния бесчувствия, безрадостности, безэмоциональности путём испытания острых  аффективно-шоковых переживаний. Для этого используются какие-либо рискованные и опасные для жизни действия.
Суицидальное поведение возможно в случаях, когда жизнь ставит перед человеком мировоззренческую или нравственную  проблему выбора того или иного поступка, которую он не в силах разрешить, выбирая уход из жизни. Решение данной проблемы зависит от личностных качеств человека, ситуации, а также его психического состояния в конкретный период времени. Также суицидальные наклонности всречаются у людей, которые ориентированы на высокие идеи ,  живущие общественными интересами и нерасматривающих собственную жизнь в отрыве от окружающих людей и общества. Это лица, находящиеся к примеру, в состоянии религиозного исступления . Некоторые принимают решения о расстовании с жизнью по причине неуместности его существования в условиях давления и контроля со стороны как близких, так и общества в целом.
Для того , чтобы в нашей жизни всё было хорошо, позволяйте себе, хоть иногда мелкие радости и удовольствия и только тогда вы обретёте уверенность в себе и завтрашнем дне.
Наталья Гращенко,
психолог Несвижской ЦРБ.
 

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На сегодняшний момент в нашей жизни актуальным стал вопрос об агрессивном поведении некоторых людей. Такое поведение представляет собой этическую, моральную,
 
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