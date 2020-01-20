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В чем вред жареной картошки?

20.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В чем вред жареной картошки?

Люди, которые едят жареную картошку не реже двух раз в неделю, тем самым удваивают для себя риск ранней смерти.

Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли. Специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать возникновение злокачественных опухолей. 

Наиболее высокие уровни содержания акриламида были зафиксированы в продуктах с высоким содержанием крахмала (хлеб, картофель, крупы, пироги, кофе), которые в процессе жарки существенно увеличивается. Попадая в организм, он провоцирует выброс глюкозы в крови. Это влечёт за собой выработку инсулина и образование жира. 

Ранее проведенные опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, однако эксперты пока не могут с уверенностью сказать, что на человека это вещество оказывает аналогичное влияние.

Жареный картофель обладает высокой калорийностью, поэтому продукт не рекомендуется употреблять тем, кто старается держать вес под контролем. Употребление жареного картофеля может стать проблемой для пищеварительной системы, поскольку вызывает тяжесть и дискомфорт в желудке. Соль, которую добавляют в жареный картофель, является поводом для повышения артериального давления и сбоев в работе сердечной мышцы. 

ОНТ
 
 
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Люди, которые едят жареную картошку не реже двух раз в неделю, тем самым удваивают для себя риск ранней смерти. Опыты на животных показали, что акриламид повреждает...
 
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