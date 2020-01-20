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В чем вред жареной картошки?
20.01.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Люди, которые едят жареную картошку не реже двух раз в неделю, тем самым удваивают для себя риск ранней смерти.
Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли. Специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать возникновение злокачественных опухолей.
Наиболее высокие уровни содержания акриламида были зафиксированы в продуктах с высоким содержанием крахмала (хлеб, картофель, крупы, пироги, кофе), которые в процессе жарки существенно увеличивается. Попадая в организм, он провоцирует выброс глюкозы в крови. Это влечёт за собой выработку инсулина и образование жира.
Ранее проведенные опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, однако эксперты пока не могут с уверенностью сказать, что на человека это вещество оказывает аналогичное влияние.
Жареный
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Люди, которые едят жареную картошку не реже двух раз в неделю, тем самым удваивают для себя риск ранней смерти. Опыты на животных показали, что акриламид повреждает...
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