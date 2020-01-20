В чем вред жареной картошки?

Источник материала: Вороновская газета





Люди, которые едят жареную картошку не реже двух раз в неделю, тем самым удваивают для себя риск ранней смерти.

Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли. Специалисты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать возникновение злокачественных опухолей.

Наиболее высокие уровни содержания акриламида были зафиксированы в продуктах с высоким содержанием крахмала (хлеб, картофель, крупы, пироги, кофе), которые в процессе жарки существенно увеличивается. Попадая в организм, он провоцирует выброс глюкозы в крови. Это влечёт за собой выработку инсулина и образование жира.

Ранее проведенные опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, однако эксперты пока не могут с уверенностью сказать, что на человека это вещество оказывает аналогичное влияние.

Жареный к артофель обладает высокой калорийностью, поэтому продукт не рекомендуется употреблять тем, кто старается держать вес под контролем. Употребление жареного картофеля может стать проблемой для пищеварительной системы, поскольку вызывает тяжесть и дискомфорт в желудке. Соль, которую добавляют в жареный картофель, является поводом для повышения артериального давления и сбоев в работе сердечной мышцы.

ОНТ