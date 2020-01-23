Названы признаки необнаруженных сердечных приступов

Источник материала: Вороновская газета





Специалисты обследовали более 900 пожилых исландцев в течение длительного времени и выяснили, что только у 10% пациентов в возрасте от 67 до 93 лет диагностировали сердечный приступ, а «тихий» инфаркт был зафиксирован у 17% пациентов, пишет Focus.de.

Специалисты предупреждают, что иногда сердечный приступ происходит практически без симптомов и часто остается без внимания. Но есть ряд признаков, на которые все-таки стоит обратить внимание.

Например, признаками инфаркта являются сильные боли и стеснение в груди. Но, по данным исландских исследователей, количество необнаруженных сердечных приступов превышает число обнаруженных.

О «тихом» инфаркте могут свидетельствовать очень легкие симптомы недомогания: головокружение, слабость, усталость. Однако обычно на это никто не обращает серьезного внимания. При этом кардиологи выделяют пять факторов, повышающих риск сердечного приступа – курение, высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина и генетическая предрасположенность.

Если у человека имеется хоть один из этих пунктов, то нужно тщательное обследование. Важно вовремя принять меры для минимизирования риска сердечного приступа.

По данным исследования исландских ученых, «тихие» инфаркты опасны в первую очередь своими последствиями. Через четыре года после неопознанного сердечного приступа резко увеличивается риск смерти. А в дальнейшем – на 60% по сравнению со здоровыми людьми.

mir24.tv