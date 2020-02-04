Как начать бегать по утрам? Топ простых и эффективных способ

Источник материала: Вороновская газета





ЗОЖ определенно сейчас в тренде. С каждым днем занятие спортом становится все популярнее и разнообразнее. Кроссфит, пилатес, силовые и кардио тренировки, бег… Как бонус для тех, кто решится заняться спортом, тренера предлагают и индивидуальные тренировки, и подбирают комфортное время, и рассчитывают нагрузку. В общем, бери и действуй.

Однако многие вместо комплексных упражнений предпочитают просто бег. Специалисты утверждают, что преимущество бега перед другими видами упражнений велико. Во-первых, он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Во-вторых, бег повышает и закаляет иммунитет, улучшает тонус кожи и ускоряет обмен веществ в организме. В-третьих, беговые занятия экономически выгоднее, нежели поход в зал (особенно, если у вас занятия с индивидуальным тренером, – это повышает стоимость абонемента почти в два раза). Ну и в-четвертых, занятия бегом помогают похудению и предотвращают образование целлюлита.





Так как же начать бегать по утрам, если вы этого никогда не делали. Даем простые и эффективные советы. Но, прежде чем самостоятельно заняться беговыми нагрузками, стоит обратиться к врачу и проверить общее состояние здоровья. Возможно, такой вид спорта вам не подходит и нанесет вред организму.

1. Высыпаемся.

Если вы решили начать бегать по утрам, то для начала следует изменить свой режим дня. Для того, чтобы бодро и рано приступить к тренировкам, накануне стоит отказаться от затяжных вечеринок. Здоровый 8-ми часовой сон никто не отменял.

2. Ранний завтрак.

Бегать натощак специалисты не рекомендуют. Однако и наедаться перед ранней пробежкой тоже не стоит. Сбалансируйте свое питание: откажитесь от «тяжелой» пищи и выпейте 1-1,5 стакана воды, чтобы немного разбавить кровь.





3. Сначала разминка.

Перед тем как начать бегать, проведите небольшую тренировку. Разомните мышцы, суставы, сделайте растяжку, попрыгайте. Это поможет «включиться» организму. Неподготовленному бегуну следует еще накануне набросать себе список упражнений, чтобы не тратить время понапрасну.

4. Бежим.

Не стоит сразу брать высокий темп. Начните с быстрой ходьбы, постепенно ускоряя шаг. Старайтесь бежать спокойно и контролируйте дыхание. Держите комфортную для себя скорость. Чередуйте бег с быстрым шагом: по принципу 1 круг бега, затем 1–2 круга шага. После снижайте число «легких» кругов, тем самым увеличивая продолжительность бега.





Экипировка для бега

Выбирайте удобную и комфортную одежду, которая не будет стеснять движения. Для теплого времени подойдет футболка, шорты. В зимний период утепляетесь – спортивные штаны, кофта с длинным рукавом, ветровка, шапка, перчатки. Обуви стоит уделить особое внимание. Для выбора первой пары лучше всего проконсультироваться со специалистом. Он поможет подобрать удобную обувь, которая не нанесет вреда вашим ногам.





Фитнес-браслет и фит-приложения в помощь

Для того чтобы поддерживать пульс и ритм в тонусе, регулярно стоит за этим следить. Установить приложения на смартфон или купить фитнес-браслет. Это поможет контролировать нагрузки на организм.

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Фото: из открытых интернет-источников