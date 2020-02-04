Подозрение на коронавирус не подтвердилось: у двух жительниц области диагностировали ОРВИ

Источник материала: Вороновская газета





Согласно данным главного управления здравоохранения облиисполкома, в Гродненской области два человека уже обращались за медицинской помощью в с связи подозрением на коронавирус. Обе женщины длительное время находились в провинции Хайнань в Китае, по приезде почувствовали легкое недомогание. Результаты тестов показали, что у пациенток тривиальная острая респираторно-вирусная инфекция, к оронавирус nCoV-2019 не подтвержден. По словам заместителя начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталья Антонович, сейчас в регионе наблюдается период повышения заболеваемости ОРВИ, который прогнозировался еще осенью минувшего года:

– Конец января-начало февраля уже традиционно связан с подъемом заболеваемости ОРВИ. Профилактика всех респираторных вирусных инфекций одна и та же, вне зависимости, какой это вирус: гриппа, адено- или коронавируса. Это соблюдение гигиены рук с использованием мыла или антисептических средств, соблюдение респираторного этикета при кашле или чихании, советуем также избегать мест массового скопления людей. В случае, когда вы уже заболели, лучшим вариантом будет больничный лист. Так вы не подвергнете риску ни свое здоровье, ни здоровье окружающих.







Белорусскими медиками в каждом регионе уже сформирован план действий при выявлении пациентов с признаками вирусной инфекции, которые в недавнем времени посещали КНР. Проводятся плановые тренировки, которые, по словам министра здравоохранения Владимира Караника, помогут выявить все шероховатости и нестыковки.

Помимо этого, сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы проводится профилактическая работа по предотвращению завоза в страну нового вируса. По словам заместителя главного врача Гродненского ЦГЭиОЗ Анжелы Воробей, если кто-то из сотрудников пограничной службы выявляет лицо, недавно прибывшее из Китая, то он должен вызвать сотрудника санитарно-карантинного пункта. Последний проводит измерение температуры тела специальным сканером, улавливающим тепло, а также может взять кровь для анализа на коронавирус. Этот образец транспортируется в Минск, где с помощью тест-систем врачи определяют, болен человек или нет. Подобные меры предосторожности в пунктах пропуска действуют уже с 1 февраля.

Виктор МОХАНЬ https://grodnonews.by/