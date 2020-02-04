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Жертвы коронавируса. Новый патоген убивает курильщиков старше 47 лет

04.02.2020 11:14 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жертвы коронавируса. Новый патоген убивает курильщиков старше 47 лет
shutterstock.com

Только со 2 на 3 февраля коронавирусом заразились ещё почти 3 тысячи человек. Если раньше сообщалось о том, что прирост новых случаев заболевания фиксировался на уровне показателя 1,5% и в конце января даже начал снижаться, то на днях инфекция вспыхнула с новой силой, распространившись на все провинции Китая, а прирост составил уже почти 20%.

По данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, подтверждено уже больше 20 тыс. случаев заболевания. Свыше 420 человек погибли. Китайские компании стали массово переводить сотрудников на работу из дома. По данным специалистов, большинство случаев заболевания протекают в легкой форме и только 13,3% — в тяжёлой.

«Заболевание в целом нетяжёлое, как и при других штаммах коронавируса, — считает председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв. — И смертей от него не больше, чем от обычного гриппа. Но у части больных к концу первой недели развивается специфическое поражение лёгких, которое и становится часто причиной большинства смертей. Главная жалоба пациентов при этом — одышка. Лечить такое состояние необходимо только в стационаре. И чем раньше, тем лучше. А вот противовирусные препараты в данном случае не работают».

Жертвы коронавируса. Новый патоген убивает курильщиков старше 47 лет
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В любом случае при подозрении на грипп или ОРВИ стоит не заниматься самолечением, а обратиться в свою поликлинику. Возможность проверить, обычная у человека «простуда» или вирус 2019-nCoV, сейчас есть.

Жертвы коронавируса. Новый патоген убивает курильщиков старше 47 лет Эвакуированные из Китая белорусы пока остаются в Казахстане

По словам В. Смоленского, большинство заболевших — мужчины старше 47 лет. Женщин вирус выбирает в жертвы почему-то намного реже. Отягчающим фактором для развития заболевания становится курение, в Китае это довольно распространенная привычка. Общеизвестно, что курильщиков чаще поражает пневмония. Средний возраст умерших — 73 года. То есть это пожилые люди с ослабленным иммунитетом и набором хронических заболеваний. Молодых людей среди заболевших практически нет.

 
 
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shutterstock.com Только со 2 на 3 февраля коронавирусом заразились ещё почти 3 тысячи человек. Если раньше...
 
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