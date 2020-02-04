Возведение онкодиспансера в Гродно станет областной молодежной стройкой

Источник материала: Ивьевский край

Статус областной молодежной стройки присвоен в Гродно онкологическому диспансеру. Об этом сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

"В 2019 году территориальными комитетами БРСМ было сформировано 415 студотрядов, в которых трудились свыше 6 тыс. молодых людей. В России и Молдове работали 6 отрядов", - отметили в обкоме БРСМ. В этом году работа в этом направлении будет продолжена. Задействуют студотряды на областной молодежной стройке. Этот статус присвоен областному клиническому онкологическому диспансеру в Гродно.