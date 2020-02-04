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Возведение онкодиспансера в Гродно станет областной молодежной стройкой

04.02.2020 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

 Статус областной молодежной стройки присвоен в Гродно онкологическому диспансеру. Об этом сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

"В 2019 году территориальными комитетами БРСМ было сформировано 415 студотрядов, в которых трудились свыше 6 тыс. молодых людей. В России и Молдове работали 6 отрядов", - отметили в обкоме БРСМ. В этом году работа в этом направлении будет продолжена. Задействуют студотряды на областной молодежной стройке. Этот статус присвоен областному клиническому онкологическому диспансеру в Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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 Статус областной молодежной стройки присвоен в Гродно онкологическому диспансеру. Об этом сообщили в Гродненском областном комитете ОО...
 
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