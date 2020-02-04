Стресс – причина рака? Зачем нужен онкопсихолог

Источник материала: Аргументы и факты

Доморощенные психологи уверяют, что рак появляется от обиды, гнева или чувства вины. Клинические психологи так не рассуждают, хотя признают, что между онкологией и психологией есть связь, и довольно крепкая.

Наш эксперт – клинический психолог, член Международного общества онкопсихологов и Международной ассоциации психиатров, Мультинацио­нальной ассоциации специалистов, помога­ющих онкопациентам, и Европейской ассоциации клинических коммуникаций, специалист реестра Британской и Американской психологических ассоциаций Евгения Ананьева.

Онкологи называют причиной рака накопление случайных генетических поломок в клетках. Но ответа на во­прос, почему один человек заболевает раком, а другого «проносит», у них нет. А вот у психологов ответ имеется.

Всё так неудачно совпало

Специалисты не сомневаются, что рак – это психосоматическое заболевание. Однако сразу же предупреждают об опасности примитивных трактовок. Чтобы причислить болезнь к психосоматозам, у пациента должны сойтись вместе все три условия (так называ­емая психосоматическая триада):

определённые особенности личности. У разных болезней – свои психосоматические профили. Есть такой профиль у гипертоника и язвенника, есть он и у пациента с онкологией. Но речь не столько о чертах характера, сколько о стиле поведения, реагирования в конкретной ситуации;

стресс. Большинство пациентов признаются, что незадолго до по­становки диагноза пережили тяжёлое потрясение. Вообще-то стресс – это нормальная реакция организма на опасность, но если его воздействие было или слишком долгим, или чересчур сильным, то оно быстро становится разрушительным (дистресс). И тогда внутренние ресурсы организма истощаются, что может по­влечь болезнь;

«слабое» место в организме. Где тонко, там и рвётся, это не секрет. Но и тут физиология тесно связана с психикой. Ведь даже орган, поражённый раком, имеет для психолога значение.

Жить без стресса невозможно, укрепить все слабые места организма тоже проблематично, а вот поработать над личностными особенностями можно. Так, с помощью психолога вполне реально уменьшить свой собственный риск столкнуться со страшным диагнозом.

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Самому не справиться

В США и некоторых странах Европы онколог, сообщающий неутешительный диагноз, сразу же даёт пациенту направление к онкопсихологу. У нас пока такого нет. Хотя этот специалист нужен на всех этапах лечения, начиная с момента постановки диагноза.

Психолог помогает пациенту (и его родным) легче и быстрее пройти все стадии осознания болезни, начиная от шока, гнева и отрицания, перехода к депрессии и заканчивая принятием диагноза. Тут нет никаких норм, каждый двигается своими темпами. Например, у кого-то шок занимает секунды, у кого-то – неделю. Остальные же фазы вообще могут длиться месяцами и годами, чередуясь и хаотично сменяя друг друга. Застревание на том или ином этапе ухудшает прогноз выздоровления.

Онкопсихолог может облегчить и само лечение. Собственно, с этого полвека назад всё и началось.

Американские психиатры ещё в 70‑х годах прошлого века заметили, что пациентам, проходящим химиотерапию, улучшить физическое состояние хорошо помогает психотерапия. В частности, методы визуализации (управляемой медитации), при которых ведущий произносит определённый текст, а пациент представляет себе то, о чём говорит врач. Визуализация помогает выровнять гормональный фон, что в свою очередь приводит к нормализации иммунного фона организма. Работа происходит как очно, так и дистанционно. Например, пациент может слушать в наушниках заранее записанный для него курс медитаций, которые помогают не только легче перенести капельницы, но и быстрее восстановиться после них.

Но даже когда лечение будет позади, помощь онкопсихолога всё ещё может понадобиться. Например, чтобы справиться с канцерофобией и страхом рецидива, который через 3–6 месяцев после лечения «накрывает» примерно 70% пациентов, вышедших в ремиссию. Сам по себе этот страх не проходит и может годами отравлять жизнь.

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Где искать помощи?

В мире есть лишь 2 места, где можно получить магистерский диплом онкопсихолога, – это Канада и Испания. В остальных странах эту работу выполняет клинический психолог, прошедший дополнительную подготовку в онкологической клинике. Поэтому обязательно убедитесь в наличии у выбранного вами специалиста диплома именно клинического психолога.

В отличие от просто психолога онкопсихолог должен обладать определёнными медицинскими знаниями. Например, ему следует понимать, когда можно и нужно, а когда нельзя назначать пациенту антидепрессанты. Так, они необходимы при клиниче­ской депрессии, но ни в коем случае не при депрессивном синдроме, который лечится исключительно психотерапией, а не лекарствами. Для неспециалиста оба эти состояния выглядят практически одинаково, и лишь профессионал, зная нюансы, не спутает одно с другим.

Найти онкопсихолога в России можно в онкодиспансерах или обычных психоневрологических диспансерах. Но окончательные выводы о том, хороший попался специалист или так себе, можно сделать, только уже начав с ним работать. Стоит насторожиться, если он не просит представить медицинские документы, не интересуется, на каком этапе лечения находится пациент; даёт готовые решения, всё решает за больного. Задача психолога – помочь человеку самому дойти до важных решений и включить своего собственного «внутреннего лекаря», чтобы более активно взяться за лечение.

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Важно

Как понять, что без помощи психолога не обойтись:

у больного отсутствуют эмоции (когда человек плачет, узнав о диагнозе, это нормально, когда молчит с каменным лицом – плохо, так как эмоции должны выплёскиваться наружу);

появились нарушения сна (бессонница, проблемы с засыпанием, ранние пробуждения) или аппетита (вплоть до отказа от еды);

у больного исчезли значимые для него в прошлом интересы.

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