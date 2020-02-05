Министерство спорта и туризма Беларуси рекомендует временно воздержаться от поездок в КНР

Источник материала: Клiч Радзiмы

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Китайской Народной Республике, вызванной вспышкой коронавируса, а также в целях предупреждения заражения данным вирусом Министерство спорта и туризма и Министерство здравоохранения рекомендуют гражданам Республики Беларусь воздержаться от туристических поездок в Китайскую Народную Республику в ближайшее время.

Тем туристам, которые уже приобрели туры и имеют намерение отказаться от них, сообщаем, что они вправе обратиться в туристическую компанию, с которой заключен соответствующий договор, с требованием об изменении программы туристического путешествия на более поздние даты или иные страны, не представляющие угрозу жизни или здоровью туристов, либо за его расторжением.

Обращаем внимание на то, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в Китайской Народной Республике, расторжение договора оказания туристических услуг происходит на общих основаниях.

Это означает, что при одностороннем отказе туристов от тура туристу возвращается стоимость за вычетом фактически понесенных расходов (при их документальном подтверждении).

Информация о фактически понесенных расходах относится к сведениям, рассчитанным на потребителя, в связи с чем исполнители не вправе отказать в представлении соответствующих документов.

При неподтверждении фактически понесенных расходов стоимость тура должна быть возвращена в полном объеме.

В свою очередь туристам, выезжающим в Китайскую Народную Республику, рекомендуется:

требовать от туристической компании проведения в установленном порядке надлежащего инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста, экскурсанта, который предполагает предоставление информации о странах (местах), посещение которых в данное время представляет угрозу их безопасности; санитарно-эпидемиологической обстановке в таких странах (местах); контактах дипломатических представительств и консульских учреждений в стране временного пребывания, куда можно обратиться за защитой своих прав и законных интересов;

избегать посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм, а также контактов с животными, птицами;

избегать тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций;

находиться в постоянном контакте с представителями туристической компании и выполнять их инструкции при возникновении непредвиденных случаев.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует в течение 14 дней после прибытия по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья.

В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие) следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения, минимизировав контакты с окружающими (вызвать скорую помощь), рассказать медицинским работникам о симптомах заболевания и факте прибытия из страны, в которой зарегистрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Пресс-служба Министерства спорта и туризма