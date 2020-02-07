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Минздрав: в Беларуси проверены пробы более 500 человек, коронавирус не выявлен
07.02.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По данным на 7 февраля в Беларуси за время проведения мероприятий в связи со вспышкой заболеваемости пневмонией нового типа в Китае проверили пробы у более чем 500 человек, которые ранее находились в КНР. Коронавирус не выявлен, сообщили
Как проинформировали в Минздраве, у более чем 100 из этих 500 человек были обнаружены симптомы острой респираторной инфекции. «Все люди госпитализированы в инфекционные стационары, им оказана необходимая медицинская помощь, проведены дополнительные лабораторные исследования», — рассказали в пресс-службе.
В Минздраве подчеркнули, что в Беларуси проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения
Медики призывают людей, которые посещали Китай и другие страны, где распространен коронавирус, незамедлительно вызвать скорую, если у них в течение 14 дней после возвращения повысилась температура, появились кашель, одышка и т.д. Во время вызова необходимо сообщить о симптомах заболевания и дате прибытия из Китая.
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По данным на 7 февраля в Беларуси за время проведения мероприятий в связи со вспышкой заболеваемости пневмонией нового типа в Китае проверили пробы у более чем 500...
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