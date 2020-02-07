Минздрав: в Беларуси проверены пробы более 500 человек, коронавирус не выявлен

Источник материала: Вороновская газета





По данным на 7 февраля в Беларуси за время проведения мероприятий в связи со вспышкой заболеваемости пневмонией нового типа в Китае проверили пробы у более чем 500 человек, которые ранее находились в КНР. Коронавирус не выявлен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как проинформировали в Минздраве, у более чем 100 из этих 500 человек были обнаружены симптомы острой респираторной инфекции. «Все люди госпитализированы в инфекционные стационары, им оказана необходимая медицинская помощь, проведены дополнительные лабораторные исследования», — рассказали в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что в Беларуси проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения инфекции , вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. В пунктах пропуска на государственной границе усилен санитарно-карантинный контроль людей, прибывающих на территорию страны, в том числе с использованием тепловизионного оборудования. В Национальном аэропорту Минск обеспечено проведение двойного контроля. Кроме того, в 23 пунктах пропуска через государственную границу организован забор материала для лабораторного обследования граждан, приезжающих из КНР.

Медики призывают людей, которые посещали Китай и другие страны, где распространен коронавирус, незамедлительно вызвать скорую, если у них в течение 14 дней после возвращения повысилась температура, появились кашель, одышка и т.д. Во время вызова необходимо сообщить о симптомах заболевания и дате прибытия из Китая.

https://www.belta.by/