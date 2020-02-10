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Напоить почки. От чего возникает мочекаменная болезнь?

10.02.2020 11:47 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Напоить почки. От чего возникает мочекаменная болезнь?
shutterstock.com

Чтобы поддержать здоровье почек, каждый час нужно выпивать по стакану воды.

Это одно из важных правил профилактики мочекаменной болезни.

Ещё не так давно классические учебники по урологии утверждали: мужчины страдают от камней в почках в 3 раза чаще женщин. В последние годы соотношение практически сравнялось. Это связано с тем, что выросло число женщин с избыточной массой тела. А лишний вес косвенно способствует развитию заболевания. Самая частая причина возникновения проблемы — неправильное питание. Например, фастфудом. 

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Рискуют малопьющие

«Вырастить» камень в почке не так уж сложно. Стоит поменьше пить воды, есть побольше жирного, мясного и солёного, мало двигаться, не лечить инфекции мочевыводящих путей и без разбору принимать витамины и добавки с кальцием. Конечно, помимо образа жизни на развитие болезни могут влиять наследственные факторы — повышенная кислотность в организме, особенности строения почек и мочевыводящих путей (когда моча застаивается), заболевания щитовидной железы, а также условия жизни — жаркий климат, химический состав почвы и воды.

Всё перечисленное приводит к тому, что моча, которая призвана выводить из организма ненужные соли, становится более концентрированной. Солевые осадки образуют кристаллы, они оседают на стенках почечной лоханки. Из этих кристаллов и растут камни.

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98% обладателей камней знакомы с почечной коликой. Это острые резкие боли в поясничной области или подреберье, которые отдают вниз по передней поверхности живота в пах. Что важно: боль не проходит при перемене положения тела. Если при большинстве заболеваний, протекающих с похожим болевым синдромом (аппендицит, панкреатит, люмбалгия и др.), пациент успокаивается при смене позы, допустим, поджав ноги, то для почечной колики такое нехарактерно. К приступу колики может присоединиться тошнота и рвота, повышение артериального давления.

Ещё один симптом — кровь в моче. Она появляется из-за того, что нарушенный отток мочи из почки приводит к растяжению слизистой и её микронадрывам. В этом случае нужно сразу идти к урологу. В 25% случаев этот симптом — признак мочекаменной болезни. А в 4–9% случаев это может говорить о наличии онкологических заболеваний, особенно у пациентов старше 50 лет.

Точно установить, есть ли камни в почках, поможет обследование — УЗИ, компьютерная томография («золотой» стандарт, выявляющий камни в 94–100% случаев), рентген, лабораторные анализы.


Напоить почки. От чего возникает мочекаменная болезнь?
Нажимите для увеличения

Камни, на выход!

Вариантов много, выбор зависит от расположения, величины, состава и плотности камней. Например, если камушек небольшой и находится в мочеточнике, врач может назначить препараты, расширяющие мочеточник и облегчающие самостоятельное отхождение камня. Ещё одна опция, о которой мечтают почти все пациенты с мочекаменной болезнью, — растворить камни. Все хотят попить каких-нибудь волшебных пилюль, чтобы всё рассосалось. Это возможно только в случае уратных камней, образовавшихся из мочевой кислоты. Таких пациентов примерно 15%. Предположить наличие уратных камней позволяет повышенный уровень мочевой кислоты в анализах крови, повышенная масса тела у пациента, склонность к жирной и мясной пище. Характерно, что уратные камни не видны на рентгене.

Дистанционная литотрипсия — второе любимое после растворения лечение у пациентов с мочекаменной болезнью. Не нужно залезать в организм, прислонили аппарат к пояснице, навели на камень с помощью ультразвука или рентгена и ударной волной раздробили его. Такое лечение возможно, если камни не слишком плотные и большие.

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Но основной метод сегодня — эндоскопические вмешательства через естественный мочеиспускательный канал либо через прокол в поясничной области диаметром не больше стержня шариковой ручки. Вводятся гибкие тонкие инструменты, оснащённые видеокамерой. После этого камень дробится на месте в песок и выводится из организма.

Если камень находится в почке, размером не больше 5 мм и не беспокоит, его можно просто наблюдать. Из мочеточника 4-мм конкременты в 85% случаев отходят самостоятельно. Однако, если у пациента с мочекаменной болезнью на фоне почечной колики повысилась температура, нужно вызывать скорую и отправляться в стационар. Температура может свидетельствовать о начавшемся воспалении в почке, а это уже жизнеугрожающее состояние.

У 40% людей в течение 5 лет после лечения камни появляются вновь. Поэтому удалённый или самостоятельно отошедший камень нужно постараться отдать на анализ. Специалисты выяснят его химический состав и на основании этого дадут рекомендации по диете или приёму препаратов, например изменяющих кислотность мочи. А вот, скажем, фосфатные камни говорят о наличии инфекции мочевыводящих путей. В этом случае назначают препараты, убивающие патогенные бактерии.

 
 
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Мочекаменная болезнь чаще всего возникает от неправильного образа жизни.
 
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