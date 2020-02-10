Напоить почки. От чего возникает мочекаменная болезнь?

Источник материала: Аргументы и факты

Чтобы поддержать здоровье почек, каждый час нужно выпивать по стакану воды.

Это одно из важных правил профилактики мочекаменной болезни.

Ещё не так давно классические учебники по урологии утверждали: мужчины страдают от камней в почках в 3 раза чаще женщин. В последние годы соотношение практически сравнялось. Это связано с тем, что выросло число женщин с избыточной массой тела. А лишний вес косвенно способствует развитию заболевания. Самая частая причина возникновения проблемы — неправильное питание. Например, фастфудом.

У кого образуются камни и как с ними бороться, рассказал кандидат медицинских наук Сергей Беломытцев.

Рискуют малопьющие

«Вырастить» камень в почке не так уж сложно. Стоит поменьше пить воды, есть побольше жирного, мясного и солёного, мало двигаться, не лечить инфекции мочевыводящих путей и без разбору принимать витамины и добавки с кальцием. Конечно, помимо образа жизни на развитие болезни могут влиять наследственные факторы — повышенная кислотность в организме, особенности строения почек и мочевыводящих путей (когда моча застаивается), заболевания щитовидной железы, а также условия жизни — жаркий климат, химический состав почвы и воды.

Всё перечисленное приводит к тому, что моча, которая призвана выводить из организма ненужные соли, становится более концентрированной. Солевые осадки образуют кристаллы, они оседают на стенках почечной лоханки. Из этих кристаллов и растут камни.

98% обладателей камней знакомы с почечной коликой. Это острые резкие боли в поясничной области или подреберье, которые отдают вниз по передней поверхности живота в пах. Что важно: боль не проходит при перемене положения тела. Если при большинстве заболеваний, протекающих с похожим болевым синдромом (аппендицит, панкреатит, люмбалгия и др.), пациент успокаивается при смене позы, допустим, поджав ноги, то для почечной колики такое нехарактерно. К приступу колики может присоединиться тошнота и рвота, повышение артериального давления.

Ещё один симптом — кровь в моче. Она появляется из-за того, что нарушенный отток мочи из почки приводит к растяжению слизистой и её микронадрывам. В этом случае нужно сразу идти к урологу. В 25% случаев этот симптом — признак мочекаменной болезни. А в 4–9% случаев это может говорить о наличии онкологических заболеваний, особенно у пациентов старше 50 лет.

Точно установить, есть ли камни в почках, поможет обследование — УЗИ, компьютерная томография («золотой» стандарт, выявляющий камни в 94–100% случаев), рентген, лабораторные анализы.





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Камни, на выход!

Вариантов много, выбор зависит от расположения, величины, состава и плотности камней. Например, если камушек небольшой и находится в мочеточнике, врач может назначить препараты, расширяющие мочеточник и облегчающие самостоятельное отхождение камня. Ещё одна опция, о которой мечтают почти все пациенты с мочекаменной болезнью, — растворить камни. Все хотят попить каких-нибудь волшебных пилюль, чтобы всё рассосалось. Это возможно только в случае уратных камней, образовавшихся из мочевой кислоты. Таких пациентов примерно 15%. Предположить наличие уратных камней позволяет повышенный уровень мочевой кислоты в анализах крови, повышенная масса тела у пациента, склонность к жирной и мясной пище. Характерно, что уратные камни не видны на рентгене.

Дистанционная литотрипсия — второе любимое после растворения лечение у пациентов с мочекаменной болезнью. Не нужно залезать в организм, прислонили аппарат к пояснице, навели на камень с помощью ультразвука или рентгена и ударной волной раздробили его. Такое лечение возможно, если камни не слишком плотные и большие.

Но основной метод сегодня — эндоскопические вмешательства через естественный мочеиспускательный канал либо через прокол в поясничной области диаметром не больше стержня шариковой ручки. Вводятся гибкие тонкие инструменты, оснащённые видеокамерой. После этого камень дробится на месте в песок и выводится из организма.

Если камень находится в почке, размером не больше 5 мм и не беспокоит, его можно просто наблюдать. Из мочеточника 4-мм конкременты в 85% случаев отходят самостоятельно. Однако, если у пациента с мочекаменной болезнью на фоне почечной колики повысилась температура, нужно вызывать скорую и отправляться в стационар. Температура может свидетельствовать о начавшемся воспалении в почке, а это уже жизнеугрожающее состояние.

У 40% людей в течение 5 лет после лечения камни появляются вновь. Поэтому удалённый или самостоятельно отошедший камень нужно постараться отдать на анализ. Специалисты выяснят его химический состав и на основании этого дадут рекомендации по диете или приёму препаратов, например изменяющих кислотность мочи. А вот, скажем, фосфатные камни говорят о наличии инфекции мочевыводящих путей. В этом случае назначают препараты, убивающие патогенные бактерии.