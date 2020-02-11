Анонимная и бесплатная «Школа трезвости» для зависимых от алкоголя работает в Пинске каждый четверг

Источник материала: Полесская правда



Для тех, кто хочет бросить пить и их родственников в наркологическом диспансере работает «Школа трезвости». Участие в занятиях анонимное и бесплатное. Такую информацию корреспонденту pinsknews.by сообщили в Межрайонном наркологическом диспансере.

Занятия проводятся в актовом зале наркологического диспансера по адресу: ул. Рокоссовского , 8 еженедельно, каждый четверг в 18.00.

Телефоны для справок: 33-64-20, 33-61-32 (с 8.00 до 19.00).