Бокс для врача. Какой вид спорта выбрать людям разных профессий?

Источник материала: Аргументы и факты

Вид упражнений в спортзале нужно выбирать исходя из своих повседневных нагрузок на работе. ©

О том, какими видами спорта рекомендуется заниматься людям разных профессий, – в материале «АиФ». Наш эксперт – персональный тренер по фитнесу Иван ТЕРЕХОВ.

ОФИСНЫЙ ОТДЕЛ

Одни из самых распространенных видов работ – офисная, а также те, где сотрудники большую часть времени проводят в сидячем положении. Это бухгалтеры, секретари, программисты, кассиры, банковские работники, часть врачей. Казалось бы, постоянно сидишь, не надрываешься, какие могут быть проблемы со здоровьем? Но уже через несколько месяцев такой работы могут появиться боли в спине, шее, ногах, происходит застой крови в области малого таза.

«Когда ко мне на занятия приходит новичок, один из первых моих вопросов – о том, чем человек занимается в повседневной жизни. Это помогает правильно построить тренировочный процесс, чтобы человек после занятий чувствовал прилив сил, а не оказался «выжатым». Например, людям сидячих профессий я рекомендую уделять больше внимания спинному, грудному и поясничному отделам, а также проработке мышечного корсета», – отмечает тренер.

В спортзале офисным работникам рекомендуется прокачивать спину, выбирать йогу, аэробику, танцы живота. Тренировки можно начать с обычной ходьбы, плавания или пилатеса.

Работникам сферы обслуживания и тем, кому часто приходится общаться с людьми, стоит выбрать бокс или какой-либо вид единоборства – карате, дзюдо. Ведь эти виды позволят не только получить физическую нагрузку, но и выплеснуть накопившиеся негативные эмоции. Эмоциональный баланс не менее важен, чем укрепленное тело.

Получить эмоциональную разрядку помогут и силовые тренировки: пауэрлифтинг, тяжелая атлетика. Поднять штангу над головой – достаточно высокое эмоциональное напряжение. После него приходят расслабление и вброс в кровь эндорфинов.

Интересный вид спорта – гребля. Часто его выбирают люди творческих профессий или те, кто хочет быть не таким, как все. «Сегодня в фитнес-индустрии это новый тренд. Конечно, речь идет не об агрегате, на котором тренируются профессиональные гребцы, а о тренажере. У него есть несколько преимуществ: это один из самых безопасных видов кардиооборудования, во время выполнения упражнений работают практически все группы мышц, а при интенсивной работе теряется достаточно большое количество калорий», – утверждает тренер.



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НА НОГАХ

Парикмахеры, официанты, продавцы-консультанты, повара, учителя и люди других профессий, которые практически весь день на ногах, часто жалуются на боли в спине и ногах. Таким работникам рекомендуется в течение рабочего времени почаще подниматься на носки и переступать с ноги на ногу, а также выбирать удобную обувь или стельки, что позволит улучшить кровообращение.

«Для людей «стоячих» профессий лучше всего подойдут ходьба, бег, лыжи, велосипедные занятия, аэробика. Облегчить отток крови от ног помогут и различные перевернутые асаны йоги», – говорит Иван Терехов.

А вот тем, кто и так целый день, можно сказать, бегает, лучше выбрать другие упражнения. У курьеров, почтальонов, журналистов, которые много ходят, из-за неравномерной нагрузки страдают ноги, позвоночник, мышцы шеи и плечи, особенно устают икроножные мышцы.

Людям этих профессий рекомендуется дать ногам отдохнуть и выбирать направления, в которых основную массу движений нужно выполнять сидя или лежа на полу, – йога, пилатес, шейпинг. А вот от интенсивных танцев или аэробики лучше отказаться.

ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД

Неравномерную нагрузку получают люди профессий, связанных с тяжелым физическим трудом, – строители, грузчики, горнорабочие. Без регулярной компенсации мышечный дисбаланс может привести к нарушениям осанки и неправильному положению таза. Поэтому в спортзале нужно прокачивать те группы мышц, которые не задействованы во время работы.

Расслабить уставшую спину и пресс поможет плавание. Укрепить остальные мышцы позволят пилатес, йога, калланетика (комплекс гимнастических и аэробных упражнений). А вот от видов спорта, где активнее задействованы одна рука или нога, лучше отказаться, чтобы не чувствовать себя еще более уставшим. Не стоит активно заниматься футболом, боксом, теннисом, бадминтоном.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Для людей пожилого возраста подойдут умеренные физические упражнения. Они способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, укреплению иммунитета и нормализации сна.

Среди пенсионеров особой популярностью пользуются плавание, лыжные прогулки, скандинавская ходьба, настольный теннис. Подойдет и обычная утренняя зарядка – наклоны, вращения головой, сгибания и разгибания пальцев, вращения кистью, сгибания и разгибания рук в локтевом суставе, вращения предплечьями, махи и вращения руками, вращения стопами, упражнения «ножницы» и «велосипед».

Иван Терехов советует тем, кто никогда не занимался никаким видом спорта, а также пожилым людям, не пожалеть денег и в целях безопасности здоровья провести несколько тренировок под присмотром профессионального тренера. Он поможет выбрать правильные упражнения и рассчитать нагрузку именно для вас. Затем по желанию можно перейти уже к самостоятельным тренировкам.

Главное – слушать свое тело. При малейших признаках недомогания нужно прекратить тренировку и обратиться к врачу.