Дела сердечные. Как правильно готовить куриный и говяжий субпродукт

Источник материала: Аргументы и факты

Сердце — один из самых выгодных субпродуктов. Это мышца, хоть и со специфическим вкусом. Стоит сердце гораздо дешевле, чем мякоть говядины, к примеру. Хотя есть и отходы, например, артерии, кровяные сгустки, жир. Но их не так много по сравнению с мякотью на кости, к примеру. Сердце получается очень вкусным, если его правильно приготовить. Рассказываем, как это сделать.

Как выбрать

В магазинах вы можете встретить сердца разных животных, чаще всего говяжьи, свиные, куриные, индюшачьи, встречаются также утиные сердечки. Все они очень вкусны и полезны. Денис Соболев, шеф-повар ресторана Aviator, рекомендует покупать птичье сердце в охлажденном виде, а вот свиному и говяжьему заморозка не страшна. «Главное, чтобы продукт был не вымороженный, смотрите, чтобы на нем не было толстого слоя льда и инея, это как раз говорит о многократной заморозке или нарушении правил хранения», — предупреждает эксперт.

Перед приготовлением

«Сердце нужно хорошо промыть, срезать верхушку и артерии, — советует Павел Поцелуев, шеф-повар ресторана «Жажда крови». — Куриное или индюшачье сердце замачивать не нужно, а вот говяжье после обработки неплохо положить в воду на пару часов, это уберет из него остатки крови».

Как готовить

Павел Поцелуев:

«Сердце надо нарезать на кубики и хорошо промыть. Посолить, поперчить, обжарить на сковороде с разогретым маслом и мелко нарезанным луком. После этого обсыпать мукой и обжаривать еще несколько минут. Жареные кусочки сердца сложить в кастрюлю, залить горячей водой так, чтобы мясо было полностью покрыто, положить томат-пюре, лавровый лист, накрыть крышкой и тушить на слабом огне несколько минут до мягкости. На гарнир подать жареный или отварной картофель».

Денис Соболев:

«Куриное сердце я обрабатываю, разрезаю и потом обсушиваю бумажным полотенцем. Обжариваю с луком, тархуном и зеленью в течение 10 минут.

Индюшачье сердце хорошо перед приготовлением замариновать со свежим луком, кинзой, оливковым маслом. Оставить в таком маринаде на пару часов, после чего разрезать сердечки на 4 части и поджарить на сковороде с луком. Недолго, в течение 10-15 минут. Если есть мангал или гриль, можно поджарить там. Или можно разрезать сердца пополам, нанизать на шампур и поджарить на углях. Очень вкусный шашлык получится.

Говяжье и свиное сердце после замачивания нужно сварить. Варить нужно долго, часа два (это для говяжьего сердца), до мягкости. Просто проверяйте спицей или шпажкой. Если входит в сердце легко, значит, сварилось. В бульон можно добавить лук, лавровый лист, черный перец горошком.

Потом из сваренного сердца можно приготовить рагу с картофелем и овощами, просто нарезать на кусочки и обжарить с луком. Можно залить сливками и сделать нечто вроде бефстроганова. Или же выложить кусочки сердца в форму для запекания, залить сливками, посыпать сыром и запечь в течение 10 минут».

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Теплые куриные сердца на ржаном тосте

Рецепт Тараса Кириенко, шеф-повара винного бара Touche

100 г куриного сердца

10 мл растительного масла

20 мл демигласа

80 мл куриного бульона

30 г корнишонов

20 г карамелизированного лука (обжаренного на медленном огне)

50 г ржаного хлеба

10 г маринованных маленьких луковиц

Шаг 1. Куриные сердца зачистить от крови, вен, жестких частей и замочить в соляном растворе на час (500 мл воды + 20 г соли).

Шаг 2. Сердца завакуумировать вместе с демигласом и бульоном (как вариант — сложить все в зип-пакет, максимально удалить воздух и закрыть).

Шаг 3. Варить при температуре 60 градусов или просто на самом маленьком огне в течение 3 часов.

Шаг 4. Тем временем нужно подготовить карамелизированный лук, он понадобится позже. Для этого 100 г репчатого лука поджарить на сливочном масле, затем добавить 1 звездочку бадьяна и продолжать тушить, добавляя немного куриного бульона, чтобы не подгорело, добавить сахар и соль по вкусу. Тушить до готовности. Лук должен приобрести красивый янтарный цвет.

Шаг 5. Далее разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, начинаем обжаривать куриные сердца, добавляем к ним карамелизированный лук.

Шаг 6. Как только куриные сердца немного поджарились, можно добавить куриный бульон, демиглас (с которыми сердца варились) и корнишоны.

Шаг 7. Ждать, помешивая, пока соус загустеет, а сердца будут готовы.

Шаг 8. В сковороду с готовыми куриными сердцами положить предварительно подсушенный хлеб, смочить его в соусе. На тарелку выкладываем промоченный тост, на него — куриные сердца в соусе, поверх — маринованный лук. Украсить зеленью.

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Салат «Дикое сердце»

Рецепт Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»

70 г говяжьего сердца

70 г свежего яблока

50 г корня сельдерея

15 г лука

35 г майонеза

4 г горчицы

5 г брусники свежемороженой

Крем-бальзамик

Шаг 1. Отвариваем сердце говяжье. Нарезаем соломкой.

Шаг 2. Нарезаем соломкой яблоко, корень сельдерея.

Шаг 3. Обжариваем мелко нарезанный лук.

Шаг 4. Перемешиваем жареный лук, сердце, яблоки и сельдерей, заправляем смесью горчицы, майонеза и чеснока.

Шаг 5. Сверху выкладываем брусникой. Украшаем крем-бальзамиком.

Тартар из утиного сердца с яйцом

Рецепт Александра Райляна, шеф-повара ресторана Birds

120 г утиного сердца

4 г соуса ворчестер

1 яйцо

10 г растительного масла копченого

5 г лука-шалота

Соль и черный перец

Кресс-салат

Для кетчупа из черной смородины (25 г на 1 порцию):

250 г черной смородины

200 мл томатного сока

100 мл воды

1 лавровый лист

5 мл белого винного уксуса

100 мл растительного масла

Для маринада:

1 л воды

80 г сахара

Веточка тимьяна

5 г сухого чеснока

Шаг 1. Делаем соус: смешиваем все ингредиенты и варим на маленьком огне в течение 2 часов. Солим и перчим по вкусу, пробиваем в блендере до однородной массы, в процессе взбивания медленно вливаем растительное масло.

Шаг 2. Процеживаем соус через сито.

Шаг 3. С сердец срезаем жесткие части, венки, удаляем кровь, если есть.

Шаг 4. Для маринада смешиваем все ингредиенты, доводим до кипения, остужаем и заливаем сердца. Оставляем на 4 часа.

Шаг 5. Сердце упаковываем в вакуумный пакет (или в плотный зип-пакет), варим в су-виде на 64 градусах в течение 3 часов (или же просто в воде на самом маленьком огне так, чтобы не кипело).

Шаг 6. Вытаскиваем вареное сердце и нарезаем мелким кубиком, как тартар. Тартар смешиваем с луком, растительным маслом, солью, перцем и соусом вотчестер.

Шаг 7. Куриное яйцо варим 4 минуты, быстро остужаем. Чистим.

Шаг 8. Панируем в сухарях. Жарим во фритюре минуту при температуре 180 градусов.

Шаг 9. Выкладываем на тарелку тартар, сверху — жареное яйцо. Украшаем кетчупом из черной смородины и кресс-салатом.