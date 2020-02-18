В Ухане от коронавируса умер главный врач больницы

Главврач больницы «Учан» в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) умер от нового типа коронавируса.

По данным Центрального телевидения Китая , 50-летний Лю Чжимин скончался рано утром во вторник.

Он стал первым руководителем медучреждения в КНР, умершим от коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе сообщалось о смерти от коронавируса 59-летней медсестры больницы «Учан».



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По данным на 14 февраля, число случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников в Китае превысило 1,7 тысячи человек и постоянно растет.

Между тем число инфицированных в провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек. За последние сутки были зафиксированы 93 смерти от заболевания. Общее число жертв коронавируса в регионе приблизилось к цифре 1790.