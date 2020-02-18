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В Ухане от коронавируса умер главный врач больницы

18.02.2020 11:56 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ухане от коронавируса умер главный врач больницы
pixabay.com

Главврач больницы «Учан» в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) умер от нового типа коронавируса. 

По данным Центрального телевидения Китая, 50-летний Лю Чжимин скончался рано утром во вторник. 

Он стал первым руководителем медучреждения в КНР, умершим от коронавирусной инфекции. 

На прошлой неделе сообщалось о смерти от коронавируса 59-летней медсестры больницы «Учан». 

В Ухане от коронавируса умер главный врач больницы
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По данным на 14 февраля, число случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников в Китае превысило 1,7 тысячи человек и постоянно растет. 

Между тем число инфицированных в провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек. За последние сутки были зафиксированы 93 смерти от заболевания. Общее число жертв коронавируса в регионе приблизилось к цифре 1790. 

 
 
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pixabay.com Главврач больницы «Учан» в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) умер от нового типа...
 
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