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В Ухане от коронавируса умер главный врач больницы
18.02.2020 11:56 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Главврач больницы «Учан» в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) умер от нового типа коронавируса.
По данным
Он стал первым руководителем медучреждения в КНР, умершим от коронавирусной инфекции.
На прошлой неделе сообщалось о смерти от коронавируса 59-летней медсестры больницы «Учан».
По данным на 14 февраля, число случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников в Китае превысило 1,7 тысячи человек и постоянно растет.
Между тем число инфицированных в провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек. За последние сутки были зафиксированы 93 смерти от заболевания. Общее число жертв коронавируса в регионе приблизилось к цифре 1790.
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pixabay.com Главврач больницы «Учан» в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) умер от нового типа...
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