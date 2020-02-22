Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство вишни

Выносливость организма можно повысить, если регулярно употреблять в пищу вишню.
Таким образом, ягода полезна для спортсменов и других людей, деятельность которых связана с физической нагрузкой.
К такому выводу пришли учёные из университета Саскачевана в Канаде, сообщают научные издания.
Человек может получить пользу от вишни при её употреблении в любом виде.
Речь идёт о свежей ягоде, соке и экстракте вишни. Полезно будет даже употребление продукта в виде порошка.
Выводы о пользе ягоды специалисты сделали после изучения десятка научных работ.
Учёными были проанализированы результаты исследований, в которых приняли участие около 150 добровольцев-спортсменов.
В течение нескольких дней участники эксперимента употребляли вишню в виде свежей ягоды, сока и порошка. Приём пищи приходился на период перед тренировкой.
Результаты исследования показали, что вишня увеличивает выносливость спортсменов, которые начинают лучше справляться с поставленными задачами.
Серьёзное улучшение показателей было зафиксировано у новичков. Опытным спортсменам продукт также помог повысить выносливость, однако в меньшей степени.
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