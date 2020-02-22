Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство вишни

Источник материала: Газета Авангард

Выносливость организма можно повысить, если регулярно употреблять в пищу вишню.

Таким образом, ягода полезна для спортсменов и других людей, деятельность которых связана с физической нагрузкой.





К такому выводу пришли учёные из университета Саскачевана в Канаде, сообщают научные издания.

Человек может получить пользу от вишни при её употреблении в любом виде.

Речь идёт о свежей ягоде, соке и экстракте вишни. Полезно будет даже употребление продукта в виде порошка.

Выводы о пользе ягоды специалисты сделали после изучения десятка научных работ.

Учёными были проанализированы результаты исследований, в которых приняли участие около 150 добровольцев-спортсменов.

В течение нескольких дней участники эксперимента употребляли вишню в виде свежей ягоды, сока и порошка. Приём пищи приходился на период перед тренировкой.

Результаты исследования показали, что вишня увеличивает выносливость спортсменов, которые начинают лучше справляться с поставленными задачами.

Серьёзное улучшение показателей было зафиксировано у новичков. Опытным спортсменам продукт также помог повысить выносливость, однако в меньшей степени.