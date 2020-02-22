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Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники

22.02.2020 13:06 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники
shutterstock.com

Драники, теруны, деруны, латкес... Как только не называют оладьи из тертого картофеля. Шкворчащие, хрустящие, жирные. Драники — блюдо для завтрака, обеда или ужина. Они всегда будут уместны. 

Приготовить драники очень легко: достаточно пары картофелин, яйца, муки и большого количества растительного масла для жарки. Подавать их можно со сметаной, мясной подливой, красной икрой, жареным луком — драники дают огромный простор для фантазии. 

Что важно, так это отжать натертый картофель перед замешиванием теста. Иначе он выделит слишком много влаги и драники получатся не хрустящими, а скорее склизкими. А это совсем не то. Еще один важный момент: тертый картофель очень быстро темнеет, поэтому тесто для драников нужно замешивать очень быстро и сразу же жарить. Чтобы уберечь картофель от потемнения, можно вместе с картофелем натирать еще и сырой лук. Луковый сок не даст картошке темнеть, и драники останутся светлыми и красивыми.

Драники с мачанкой

Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники
Фото: Ресторан "Матрешка"

Рецепт Влада Пискунова, бренд-шефа ресторана «Матрёшка»

Мачанка — по-белорусски означает такую «съедобность», в которую можно макать драники. По большому счету не только драники, а вообще все что угодно. Наиболее популярны мясные и молочные мачанки: сметана, например, тоже мачанка. 

Для драников:

  • 700 г картофеля
  • 1 небольшая луковица 
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. муки
  • Растительное масло
  • Свежемолотый черный перец 
  • Соль

Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники Какой картофель лучше покупать: мытый или в земле?

Для мачанки:

  • 25 г свиного жира 
  • 250 г куриного мяса
  • 150 г копченой свиной грудинки 
  • 1 луковица
  • 500 мл красного кваса
  • 1 ст. л. ржаной муки
  • 100 мл сметаны 
  • Свежемолотый черный перец 
  • Соль

Шаг 1. В глубокой сковороде растапливаем жир.

Шаг 2. По очереди обжариваем и достаем шумовкой мелко нарезанные грудинку, курятину.

Шаг 3. Складываем все обжаренное в отдельную миску.

Шаг 4. В оставшийся на сковороде жир кладем мелко нарезанный лук и пассеруем до золотистого цвета.

Шаг 5. Возвращаем в сковороду грудинку и курятину. Заливаем 300 мл кваса.

Шаг 6. Солим и перчим. Тушим на слабом огне до тех пор, пока курятина и грудинка не станут мягкими. При необходимости можно добавить немного воды.

Шаг 7. Добавляем 200 мл кваса с разведенной в нем ржаной мукой. Тушим до загущения подливы.

Шаг 8. Готовую мачанку заправляем сметаной и едва доводим до кипения.

Шаг 9. Картофель натираем на самой мелкой «колючей» терке. На этой же терке натираем лук. Солим, перчим. Добавляем муку и яйцо. Перемешиваем.

Шаг 10. Разогреваем большую плоскую сковороду, льем на нее масло и выкладываем большой ложкой картофельное тесто (на один драник одну ложку).

Шаг 11. Обжариваем с двух сторон. Подаем горячими с мачанкой.

Драник с яйцом-пашот

Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники
Фото: Ресторан 800С Contemporary Steak

Рецепт Сергея Балашова, шеф-повара ресторана 800 Contemporary Steak

  • 70 г картофеля
  • 2 яйца
  • 1 г петрушки
  • Соль и перец
  • 30 г сметаны
  • 50 г свежесоленого лосося
  • 10 мл оливкового масла

Шаг 1. Натереть сырой картофель на крупной терке. Отжать картофель, чтобы удалить лишнюю жидкость. Добавить яйцо, соль, перец и тщательно перемешать.

Шаг 2. Добавить мелко порубленную петрушку, перемешать.

Шаг 3. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки. 

Шаг 4. Переложить в духовку и довести до полной готовности.

Шаг 5. Приготовить яйцо пашот.

Шаг 6. Выложить сметану в центр драника. Выложить лосось на драник, сверху положить яйцо пашот. Посыпать все это паприкой и сбрызнуть растительным рафинированным маслом.

Зеленый драник

Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники
Фото: Сеть ресторанов Чайхона №1 Тимура Ланского

Автор рецепта Шамсиддин Камалов, бренд-шеф ресторана Чайхона № 1 Тимура Ланского

  • 200 г картофеля
  • ½ авокадо
  • Острый молотый перец
  • 1 помидор
  • 50 г кабачков
  • Растительное масло
  • Соль

Шаг 1. Натираем на тёрке картофель и кабачок в отдельные ёмкости.

Шаг 2. Натёртый картофель отжимаем от лишней воды, затем перемешиваем с кабачком, добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 3. Берем сковороду, наливаем растительное масло, разогреваем.

Шаг 4. Формируем ложкой драники и кладём их на сковороду, обжариваем по 3-4 минуты с каждой из сторон, пока драник не покроется корочкой.

Шаг 5. Выкладываем готовые драники на тарелку и украшаем дольками узбекского помидора и пастой из авокадо.

Драники с вешенками

Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники
Фото: ресторан «Шотландская клетка»

Рецепт Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»

  • 150 г картофеля
  • 30 г брокколи
  • 10 г муки
  • 70 г сливок
  • 5 г укропа
  • 10 г икры лосося
  • Соль и перец
  • 20 мл растительного масла
  • 60 г вешенок
  • 50 г слабосоленых помидоров
  • 50 г лука

Шаг 1. Картофель и брокколи натереть на крупной терке. Добавить к ним муку и специи — замесить все в однородную массу.

Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники Правильные драники. Какой рецепт этого блюда можно считать «самым-самым»?

Шаг 2. Делим получившуюся массу на 3 равные части. Делаем 3 лепешки.

Шаг 3. Берем лепешки и обжариваем их на растительном масле на раскаленной сковороде.

Шаг 4. Выпекать драники 15-18 минут в духовке до полного приготовления при температуре 180 градусов.

Шаг 5. Обжариваем вешенки с мелко нарезанным луком на растительном масле.

Шаг 6. На тарелку вкладываем драники, сверху выкладываем жареные грибы с луком.

 
 
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Делимся отличными рецептами драников. В тесто можно добавить кабачок или даже брокколи.
 
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