Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники

Источник материала: Аргументы и факты

Драники, теруны, деруны, латкес... Как только не называют оладьи из тертого картофеля. Шкворчащие, хрустящие, жирные. Драники — блюдо для завтрака, обеда или ужина. Они всегда будут уместны.

Приготовить драники очень легко: достаточно пары картофелин, яйца, муки и большого количества растительного масла для жарки. Подавать их можно со сметаной, мясной подливой, красной икрой, жареным луком — драники дают огромный простор для фантазии.

Что важно, так это отжать натертый картофель перед замешиванием теста. Иначе он выделит слишком много влаги и драники получатся не хрустящими, а скорее склизкими. А это совсем не то. Еще один важный момент: тертый картофель очень быстро темнеет, поэтому тесто для драников нужно замешивать очень быстро и сразу же жарить. Чтобы уберечь картофель от потемнения, можно вместе с картофелем натирать еще и сырой лук. Луковый сок не даст картошке темнеть, и драники останутся светлыми и красивыми.

Драники с мачанкой

Рецепт Влада Пискунова, бренд-шефа ресторана «Матрёшка»

Мачанка — по-белорусски означает такую «съедобность», в которую можно макать драники. По большому счету не только драники, а вообще все что угодно. Наиболее популярны мясные и молочные мачанки: сметана, например, тоже мачанка.

Для драников:

700 г картофеля

1 небольшая луковица

1 яйцо

1 ст. л. муки

Растительное масло

Свежемолотый черный перец

Соль

Для мачанки:

25 г свиного жира

250 г куриного мяса

150 г копченой свиной грудинки

1 луковица

500 мл красного кваса

1 ст. л. ржаной муки

100 мл сметаны

Свежемолотый черный перец

Соль

Шаг 1. В глубокой сковороде растапливаем жир.

Шаг 2. По очереди обжариваем и достаем шумовкой мелко нарезанные грудинку, курятину.

Шаг 3. Складываем все обжаренное в отдельную миску.

Шаг 4. В оставшийся на сковороде жир кладем мелко нарезанный лук и пассеруем до золотистого цвета.

Шаг 5. Возвращаем в сковороду грудинку и курятину. Заливаем 300 мл кваса.

Шаг 6. Солим и перчим. Тушим на слабом огне до тех пор, пока курятина и грудинка не станут мягкими. При необходимости можно добавить немного воды.

Шаг 7. Добавляем 200 мл кваса с разведенной в нем ржаной мукой. Тушим до загущения подливы.

Шаг 8. Готовую мачанку заправляем сметаной и едва доводим до кипения.

Шаг 9. Картофель натираем на самой мелкой «колючей» терке. На этой же терке натираем лук. Солим, перчим. Добавляем муку и яйцо. Перемешиваем.

Шаг 10. Разогреваем большую плоскую сковороду, льем на нее масло и выкладываем большой ложкой картофельное тесто (на один драник одну ложку).

Шаг 11. Обжариваем с двух сторон. Подаем горячими с мачанкой.

Драник с яйцом-пашот

Рецепт Сергея Балашова, шеф-повара ресторана 800 Contemporary Steak

70 г картофеля

2 яйца

1 г петрушки

Соль и перец

30 г сметаны

50 г свежесоленого лосося

10 мл оливкового масла

Шаг 1. Натереть сырой картофель на крупной терке. Отжать картофель, чтобы удалить лишнюю жидкость. Добавить яйцо, соль, перец и тщательно перемешать.

Шаг 2. Добавить мелко порубленную петрушку, перемешать.

Шаг 3. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Шаг 4. Переложить в духовку и довести до полной готовности.

Шаг 5. Приготовить яйцо пашот.

Шаг 6. Выложить сметану в центр драника. Выложить лосось на драник, сверху положить яйцо пашот. Посыпать все это паприкой и сбрызнуть растительным рафинированным маслом.

Зеленый драник

Автор рецепта Шамсиддин Камалов, бренд-шеф ресторана Чайхона № 1 Тимура Ланского

200 г картофеля

½ авокадо

Острый молотый перец

1 помидор

50 г кабачков

Растительное масло

Соль

Шаг 1. Натираем на тёрке картофель и кабачок в отдельные ёмкости.

Шаг 2. Натёртый картофель отжимаем от лишней воды, затем перемешиваем с кабачком, добавляем соль и перец по вкусу.

Шаг 3. Берем сковороду, наливаем растительное масло, разогреваем.

Шаг 4. Формируем ложкой драники и кладём их на сковороду, обжариваем по 3-4 минуты с каждой из сторон, пока драник не покроется корочкой.

Шаг 5. Выкладываем готовые драники на тарелку и украшаем дольками узбекского помидора и пастой из авокадо.

Драники с вешенками

Рецепт Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»

150 г картофеля

30 г брокколи

10 г муки

70 г сливок

5 г укропа

10 г икры лосося

Соль и перец

20 мл растительного масла

60 г вешенок

50 г слабосоленых помидоров

50 г лука

Шаг 1. Картофель и брокколи натереть на крупной терке. Добавить к ним муку и специи — замесить все в однородную массу.

Шаг 2. Делим получившуюся массу на 3 равные части. Делаем 3 лепешки.

Шаг 3. Берем лепешки и обжариваем их на растительном масле на раскаленной сковороде.

Шаг 4. Выпекать драники 15-18 минут в духовке до полного приготовления при температуре 180 градусов.

Шаг 5. Обжариваем вешенки с мелко нарезанным луком на растительном масле.

Шаг 6. На тарелку вкладываем драники, сверху выкладываем жареные грибы с луком.