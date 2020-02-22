Картофель, лук и много жира. Готовим идеальные драники

Драники, теруны, деруны, латкес... Как только не называют оладьи из тертого картофеля. Шкворчащие, хрустящие, жирные. Драники — блюдо для завтрака, обеда или ужина. Они всегда будут уместны.
Приготовить драники очень легко: достаточно пары картофелин, яйца, муки и большого количества растительного масла для жарки. Подавать их можно со сметаной, мясной подливой, красной икрой, жареным луком — драники дают огромный простор для фантазии.
Что важно, так это отжать натертый картофель перед замешиванием теста. Иначе он выделит слишком много влаги и драники получатся не хрустящими, а скорее склизкими. А это совсем не то. Еще один важный момент: тертый картофель очень быстро темнеет, поэтому тесто для драников нужно замешивать очень быстро и сразу же жарить. Чтобы уберечь картофель от потемнения, можно вместе с картофелем натирать еще и сырой лук. Луковый сок не даст картошке темнеть, и драники останутся светлыми и красивыми.
Драники с мачанкой
Рецепт Влада Пискунова, бренд-шефа ресторана «Матрёшка»
Мачанка — по-белорусски означает такую «съедобность», в которую можно макать драники. По большому счету не только драники, а вообще все что угодно. Наиболее популярны мясные и молочные мачанки: сметана, например, тоже мачанка.
Для драников:
- 700 г картофеля
- 1 небольшая луковица
- 1 яйцо
- 1 ст. л. муки
- Растительное масло
- Свежемолотый черный перец
- Соль
Для мачанки:
- 25 г свиного жира
- 250 г куриного мяса
- 150 г копченой свиной грудинки
- 1 луковица
- 500 мл красного кваса
- 1 ст. л. ржаной муки
- 100 мл сметаны
- Свежемолотый черный перец
- Соль
Шаг 1. В глубокой сковороде растапливаем жир.
Шаг 2. По очереди обжариваем и достаем шумовкой мелко нарезанные грудинку, курятину.
Шаг 3. Складываем все обжаренное в отдельную миску.
Шаг 4. В оставшийся на сковороде жир кладем мелко нарезанный лук и пассеруем до золотистого цвета.
Шаг 5. Возвращаем в сковороду грудинку и курятину. Заливаем 300 мл кваса.
Шаг 6. Солим и перчим. Тушим на слабом огне до тех пор, пока курятина и грудинка не станут мягкими. При необходимости можно добавить немного воды.
Шаг 7. Добавляем 200 мл кваса с разведенной в нем ржаной мукой. Тушим до загущения подливы.
Шаг 8. Готовую мачанку заправляем сметаной и едва доводим до кипения.
Шаг 9. Картофель натираем на самой мелкой «колючей» терке. На этой же терке натираем лук. Солим, перчим. Добавляем муку и яйцо. Перемешиваем.
Шаг 10. Разогреваем большую плоскую сковороду, льем на нее масло и выкладываем большой ложкой картофельное тесто (на один драник одну ложку).
Шаг 11. Обжариваем с двух сторон. Подаем горячими с мачанкой.
Драник с яйцом-пашот
Рецепт Сергея Балашова, шеф-повара ресторана 800 Contemporary Steak
- 70 г картофеля
- 2 яйца
- 1 г петрушки
- Соль и перец
- 30 г сметаны
- 50 г свежесоленого лосося
- 10 мл оливкового масла
Шаг 1. Натереть сырой картофель на крупной терке. Отжать картофель, чтобы удалить лишнюю жидкость. Добавить яйцо, соль, перец и тщательно перемешать.
Шаг 2. Добавить мелко порубленную петрушку, перемешать.
Шаг 3. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
Шаг 4. Переложить в духовку и довести до полной готовности.
Шаг 5. Приготовить яйцо пашот.
Шаг 6. Выложить сметану в центр драника. Выложить лосось на драник, сверху положить яйцо пашот. Посыпать все это паприкой и сбрызнуть растительным рафинированным маслом.
Зеленый драник
Автор рецепта Шамсиддин Камалов, бренд-шеф ресторана Чайхона № 1 Тимура Ланского
- 200 г картофеля
- ½ авокадо
- Острый молотый перец
- 1 помидор
- 50 г кабачков
- Растительное масло
- Соль
Шаг 1. Натираем на тёрке картофель и кабачок в отдельные ёмкости.
Шаг 2. Натёртый картофель отжимаем от лишней воды, затем перемешиваем с кабачком, добавляем соль и перец по вкусу.
Шаг 3. Берем сковороду, наливаем растительное масло, разогреваем.
Шаг 4. Формируем ложкой драники и кладём их на сковороду, обжариваем по 3-4 минуты с каждой из сторон, пока драник не покроется корочкой.
Шаг 5. Выкладываем готовые драники на тарелку и украшаем дольками узбекского помидора и пастой из авокадо.
Драники с вешенками
Рецепт Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»
- 150 г картофеля
- 30 г брокколи
- 10 г муки
- 70 г сливок
- 5 г укропа
- 10 г икры лосося
- Соль и перец
- 20 мл растительного масла
- 60 г вешенок
- 50 г слабосоленых помидоров
- 50 г лука
Шаг 1. Картофель и брокколи натереть на крупной терке. Добавить к ним муку и специи — замесить все в однородную массу.
Шаг 2. Делим получившуюся массу на 3 равные части. Делаем 3 лепешки.
Шаг 3. Берем лепешки и обжариваем их на растительном масле на раскаленной сковороде.
Шаг 4. Выпекать драники 15-18 минут в духовке до полного приготовления при температуре 180 градусов.
Шаг 5. Обжариваем вешенки с мелко нарезанным луком на растительном масле.
Шаг 6. На тарелку вкладываем драники, сверху выкладываем жареные грибы с луком.