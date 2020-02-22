Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски

Завтрак в выходные – это всегда неторопливые беседы и предвкушение долгого приятного дня. Тем более в День защитника Отечества. Тут уж действительно нужно приготовить что-то особенное и сытное, чтобы порадовать мужчин и замечательно начать праздничный день. Предлагаем интересные и очень калорийные варианты. Такие завтраки зарядят энергией, с ними долго не проголодаешься.
Большой завтрак
Рецепт Евгения Александрова, шеф-повара кафе «Печорин»
- 1 бриошь (60 г)
- 2 свиные колбаски
- 50 г шампиньонов
- 60 г томатов
- 70 г белой фасоли
- 30 г сыра халуми
- 2 яйца
- Лук-сибулет
- Черный перец
- 20 г бекона
- Кинза
Для шампиньонов (50 г на 1 порцию):
- 150 г сырых шампиньонов
- 10 г лука-шалота
- 5 г сливочного масла
- Веточка тимьяна
Томаты (60 г на 1 порцию):
- 200 г помидоров
- 5 г чеснока
- Оливковое масло
- 2 г тимьяна
- 4 г сахара
Белая фасоль (70 г на 1 порцию):
- 200 г консервированной фасоли в томатном соусе
- 10 г петрушки
- Пара капель соуса табаско
- Соль и сахар
Шаг 1. Шампиньоны разрезать на 4 части. Обжарить на сливочном масле нарезанный мелким кубиком лук-шалот, добавить тимьян и шампиньоны, обжарить до золотистого цвета, затем запечь в духовке при 200 градусах в течение 5 минут.
Шаг 2. Помидоры ошпарить (можно обжечь горелкой, если она есть), снять кожу и разрезать на 6 частей. Чеснок мелко нарезать, переложить на томаты, добавить соль, сахар, тимьян и оливковое масло. Запекать в духовке при 200 градусах в течение 10 минут.
Шаг 3. Фасоль, петрушку, табаско тушить на среднем огне в течение 10 минут, добавить соль и сахар.
Шаг 4. Обжарить бекон на растительном масле.
Шаг 5. Обжарить колбаски до золотистой корочки.
Шаг 6. Отварить яйца пашот.
Шаг 7. Обжарить сыр. Прогреть томаты и шампиньоны.
Шаг 8. Все выложить на подогретую тарелку.
Грузинский завтрак. Квари с мацони
Автор рецепта — Хатуна Шеданиа, повар ресторана «Тифлисский дворик»
Для теста (40 г теста на 1 квари):
- 1 кг муки
- 800 мл воды
- 5 г соли
Для начинки:
- 30 г сулугуни
- 30 г имеретинского сыра
- 100 г мацони
Шаг 1. Замесить тесто, смешать муку, воду, добавить соль. Вымесить до гладкости, дать тесту постоять под пленкой в течение 40 минут в холодильнике.
Шаг 2. Сыры натереть на крупной терке.
Шаг 3. Готовое тесто разделить на шарики и раскатать каждый в большой (диаметром до 20 см) круг.
Шаг 4. Внутрь каждого круга положить 60 г сырной начинки.
Шаг 5. Собрать края к центру, защипить и перевернуть. Получится аккуратный наполненный сыром круглый квари, похожий на огромный вареник.
Шаг 6. Варить в подсоленной кипящей воде 7 минут. Подавать со свежим мацони.
Домашние сосиски и жареный сыр
Рецепт Тараса Кириенко, шеф-повара бара Touche
- 2 хорошие качественные сосиски
- 2 яйца
- 100 г сыра халуми (можно заменить сулугуни)
- 100 г помидоров
- 50 г микса салатов
- 30 мл оливкового масла
- Лимонный фреш
- Соль и перец
Шаг 1. Пожарить сосиски на гриле или сковороде.
Шаг 2. На сковородке приготовить из яиц две глазуньи.
Шаг 3. Порезать помидоры, полить их оливковым маслом (15 мл), поперчить и посолить.
Шаг 4. Микс салатных листьев выложить в миску, заправить оставшимся оливковым маслом и лимонным соком.
Шаг 5. Поджарить сыр халуми (делим кусок на две или три части) с двух сторон до появления золотистой корочки. В случае отсутствия халуми можно использовать сулугуни.
Шаг 6. На тарелку выкладываем помидоры и микс салатных листьев, рядом — сосиски, халуми и глазуньи.
Шакшука с томатами, перцем и хрустящими тостами
Рецепт Алексея Беседина, шеф-повара ресторана il FORNO
- 3 яйца
- 150 г помидоров
- 40 г лука
- 50 г болгарского перца
- 10 г перца чили
- 1 зуб. чеснока
- Молотая зира
- 2 г паприки
- 2 г куркумы
- 20 мл оливкового масла
- 30 г брынзы
- Петрушка
- Соль и перец
- 2 ломтика белого хлеба без корочки
Шаг 1. Перец, чеснок и лук порезать тонкими ломтиками и обжарить на оливковом масле.
Шаг 2. Добавить в сковороду специи и томаты, протушить 3-5 минут.
Шаг 3. Добавить яйца и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 8 минут.
Шаг 4. Достать, посыпать брынзой и петрушкой, подавать с поджаренными на оливковом масле ломтиками хлеба.
Круассан с огурцом и красной икрой
Рецепт Ивана и Сергея Березуцких, шеф-поваров ресторана Wine & Crab
- 60 г слоеного дрожжевого теста
- 35 г огурца
- 15 г сливочного масла
- 30 г икры форели
- Соль по вкусу
- Оливковое масло
- Вода
Шаг 1. Готовое дрожжевое слоеное тесто раскатать до толщины 3-4 мм и нарезать треугольниками.
Шаг 2. Скрутить получившиеся фигуры со стороны двух углов к острому углу. Оставить на 20-30 минут при комнатной температуре.
Шаг 3. Разогреть духовку до 175 градусов и отправить в нее противень с круассанами на 20 минут. Для хрустящей глянцевой корочки уже почти готовый круассан при помощи кондитерской кисточки можно смазать взбитым яйцом или водой.
Шаг 4. Свежий огурец очистить от кожи и срезать края. Нарезать слайсами толщиной 2 мм и выложить внахлест друг на друга. Для одного круассана понадобится 7-8 слайсов.
Шаг 5. Сбрызнуть огуречные слайсы оливковым маслом extra virgin и посыпать солью и укропом.
Шаг 6. Вынуть круассаны из духовки, дать остыть 5-10 минут. Разрезать вдоль и смазать сливочным маслом.
Шаг 7. Выложить слайсы огурца, сверху распределить икру.
Шакшука с пореем и сметаной
Рецепт Алены Андреасян, концепт-шефа кафе «Без рецепта»
- 200 г томатов
- 15 г болгарского перца
- 1 зуб. чеснока
- 2 яйца
- 20 г лука-порея
- 20 г сметаны фермерской
- Оливковое масло (по желанию)
- Кинза
- Соль и смесь перцев
Шаг 1. Сковороду смазать маслом. Обжарить раздавленный зубчик чеснока, порей, перец и томаты, нарезанные кубом, пока они не образуют густой томатный соус. Приправить по вкусу.
Шаг 2. В полученную смесь добавить 2 яйца. Готовить на среднем огне 7-8 минут.
Шаг 3. Добавить ложку сметаны и кинзу. Приправить свежемолотым перцем и добавить немного оливкового масла.