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Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски

22.02.2020 13:13 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски
shutterstock.com

Завтрак в выходные – это всегда неторопливые беседы и предвкушение долгого приятного дня. Тем более в День защитника Отечества. Тут уж действительно нужно приготовить что-то особенное и сытное, чтобы порадовать мужчин и замечательно начать праздничный день. Предлагаем интересные и очень калорийные варианты. Такие завтраки зарядят энергией, с ними долго не проголодаешься.

Большой завтрак

Рецепт Евгения Александрова, шеф-повара кафе «Печорин»

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски
Фото: кафе «Печорин»
  • 1 бриошь (60 г)
  • 2 свиные колбаски
  • 50 г шампиньонов
  • 60 г томатов
  • 70 г белой фасоли
  • 30 г сыра халуми
  • 2 яйца
  • Лук-сибулет
  • Черный перец
  • 20 г бекона
  • Кинза

Для шампиньонов (50 г на 1 порцию):

  • 150 г сырых шампиньонов
  • 10 г лука-шалота
  • 5 г сливочного масла
  • Веточка тимьяна

Томаты (60 г на 1 порцию):

  • 200 г помидоров
  • 5 г чеснока
  • Оливковое масло
  • 2 г тимьяна
  • 4 г сахара

Белая фасоль (70 г на 1 порцию):

  • 200 г консервированной фасоли в томатном соусе
  • 10 г петрушки
  • Пара капель соуса табаско
  • Соль и сахар

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски Болтунья, шакшука или омлет. Готовим завтрак из яиц

Шаг 1. Шампиньоны разрезать на 4 части. Обжарить на сливочном масле нарезанный мелким кубиком лук-шалот, добавить тимьян и шампиньоны, обжарить до золотистого цвета, затем запечь в духовке при 200 градусах в течение 5 минут.

Шаг 2. Помидоры ошпарить (можно обжечь горелкой, если она есть), снять кожу и разрезать на 6 частей. Чеснок мелко нарезать, переложить на томаты, добавить соль, сахар, тимьян и оливковое масло. Запекать в духовке при 200 градусах в течение 10 минут.

Шаг 3. Фасоль, петрушку, табаско тушить на среднем огне в течение 10 минут, добавить соль и сахар.

Шаг 4. Обжарить бекон на растительном масле.

Шаг 5. Обжарить колбаски до золотистой корочки.

Шаг 6. Отварить яйца пашот.

Шаг 7. Обжарить сыр. Прогреть томаты и шампиньоны.

Шаг 8. Все выложить на подогретую тарелку.

Грузинский завтрак. Квари с мацони

Автор рецепта — Хатуна Шеданиа, повар ресторана «Тифлисский дворик»

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски
Фото: Ресторан «Тифлисский дворик»

Для теста (40 г теста на 1 квари):

  • 1 кг муки
  • 800 мл воды
  • 5 г соли

Для начинки:

  • 30 г сулугуни
  • 30 г имеретинского сыра
  • 100 г мацони

Шаг 1. Замесить тесто, смешать муку, воду, добавить соль. Вымесить до гладкости, дать тесту постоять под пленкой в течение 40 минут в холодильнике.

Шаг 2. Сыры натереть на крупной терке.

Шаг 3. Готовое тесто разделить на шарики и раскатать каждый в большой (диаметром до 20 см) круг.

Шаг 4. Внутрь каждого круга положить 60 г сырной начинки.

Шаг 5. Собрать края к центру, защипить и перевернуть. Получится аккуратный наполненный сыром круглый квари, похожий на огромный вареник.

Шаг 6. Варить в подсоленной кипящей воде 7 минут. Подавать со свежим мацони.

Домашние сосиски и жареный сыр

Рецепт Тараса Кириенко, шеф-повара бара Touche

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски
Фото: Ресторан Touche
  • 2 хорошие качественные сосиски
  • 2 яйца
  • 100 г сыра халуми (можно заменить сулугуни)
  • 100 г помидоров
  • 50 г микса салатов
  • 30 мл оливкового масла
  • Лимонный фреш
  • Соль и перец

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски Проявите твёрдость. От каких макарон толстеют, а от каких нет?

Шаг 1. Пожарить сосиски на гриле или сковороде.

Шаг 2. На сковородке приготовить из яиц две глазуньи.

Шаг 3. Порезать помидоры, полить их оливковым маслом (15 мл), поперчить и посолить.

Шаг 4. Микс салатных листьев выложить в миску, заправить оставшимся оливковым маслом и лимонным соком.

Шаг 5. Поджарить сыр халуми (делим кусок на две или три части) с двух сторон до появления золотистой корочки. В случае отсутствия халуми можно использовать сулугуни.

Шаг 6. На тарелку выкладываем помидоры и микс салатных листьев, рядом — сосиски, халуми и глазуньи.

Шакшука с томатами, перцем и хрустящими тостами

Рецепт Алексея Беседина, шеф-повара ресторана il FORNO

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски
Фото: Ресторан il FORNO
  • 3 яйца
  • 150 г помидоров
  • 40 г лука
  • 50 г болгарского перца
  • 10 г перца чили
  • 1 зуб. чеснока
  • Молотая зира
  • 2 г паприки
  • 2 г куркумы
  • 20 мл оливкового масла
  • 30 г брынзы
  • Петрушка
  • Соль и перец
  • 2 ломтика белого хлеба без корочки

Шаг 1. Перец, чеснок и лук порезать тонкими ломтиками и обжарить на оливковом масле.

Шаг 2. Добавить в сковороду специи и томаты, протушить 3-5 минут.

Шаг 3. Добавить яйца и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 8 минут.

Шаг 4. Достать, посыпать брынзой и петрушкой, подавать с поджаренными на оливковом масле ломтиками хлеба. 

Круассан с огурцом и красной икрой

Рецепт Ивана и Сергея Березуцких, шеф-поваров ресторана Wine & Crab

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски
Фото: Ресторан Wine & Crab
  • 60 г слоеного дрожжевого теста
  • 35 г огурца
  • 15 г сливочного масла
  • 30 г икры форели
  • Соль по вкусу
  • Оливковое масло
  • Вода

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски С мясом - на десерт. В чем секрет традиционных осетинских пирогов?

Шаг 1. Готовое дрожжевое слоеное тесто раскатать до толщины 3-4 мм и нарезать треугольниками.

Шаг 2. Скрутить получившиеся фигуры со стороны двух углов к острому углу. Оставить на 20-30 минут при комнатной температуре.

Шаг 3. Разогреть духовку до 175 градусов и отправить в нее противень с круассанами на 20 минут. Для хрустящей глянцевой корочки уже почти готовый круассан при помощи кондитерской кисточки можно смазать взбитым яйцом или водой.

Шаг 4. Свежий огурец очистить от кожи и срезать края. Нарезать слайсами толщиной 2 мм и выложить внахлест друг на друга. Для одного круассана понадобится 7-8 слайсов.

Шаг 5. Сбрызнуть огуречные слайсы оливковым маслом extra virgin и посыпать солью и укропом.

Шаг 6. Вынуть круассаны из духовки, дать остыть 5-10 минут. Разрезать вдоль и смазать сливочным маслом.

Шаг 7. Выложить слайсы огурца, сверху распределить икру.

Шакшука с пореем и сметаной

Рецепт Алены Андреасян, концепт-шефа кафе «Без рецепта»

Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски
Фото: Кафе «Без рецепта»
  • 200 г томатов
  • 15 г болгарского перца
  • 1 зуб. чеснока
  • 2 яйца
  • 20 г лука-порея
  • 20 г сметаны фермерской
  • Оливковое масло (по желанию)
  • Кинза
  • Соль и смесь перцев

Шаг 1. Сковороду смазать маслом. Обжарить раздавленный зубчик чеснока, порей, перец и томаты, нарезанные кубом, пока они не образуют густой томатный соус. Приправить по вкусу.

Шаг 2. В полученную смесь добавить 2 яйца. Готовить на среднем огне 7-8 минут.

Шаг 3. Добавить ложку сметаны и кинзу. Приправить свежемолотым перцем и добавить немного оливкового масла.

 
 
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Делимся рецептами очень сытных «мужских» блюд для завтрака в февральские выходные.
 
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