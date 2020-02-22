Завтрак на 23 февраля. Жарим яйца, запекаем сосиски

Источник материала: Аргументы и факты

Завтрак в выходные – это всегда неторопливые беседы и предвкушение долгого приятного дня. Тем более в День защитника Отечества. Тут уж действительно нужно приготовить что-то особенное и сытное, чтобы порадовать мужчин и замечательно начать праздничный день. Предлагаем интересные и очень калорийные варианты. Такие завтраки зарядят энергией, с ними долго не проголодаешься.

Большой завтрак

Рецепт Евгения Александрова, шеф-повара кафе «Печорин»

1 бриошь (60 г)

2 свиные колбаски

50 г шампиньонов

60 г томатов

70 г белой фасоли

30 г сыра халуми

2 яйца

Лук-сибулет

Черный перец

20 г бекона

Кинза

Для шампиньонов (50 г на 1 порцию):

150 г сырых шампиньонов

10 г лука-шалота

5 г сливочного масла

Веточка тимьяна

Томаты (60 г на 1 порцию):

200 г помидоров

5 г чеснока

Оливковое масло

2 г тимьяна

4 г сахара

Белая фасоль (70 г на 1 порцию):

200 г консервированной фасоли в томатном соусе

10 г петрушки

Пара капель соуса табаско

Соль и сахар

Шаг 1. Шампиньоны разрезать на 4 части. Обжарить на сливочном масле нарезанный мелким кубиком лук-шалот, добавить тимьян и шампиньоны, обжарить до золотистого цвета, затем запечь в духовке при 200 градусах в течение 5 минут.

Шаг 2. Помидоры ошпарить (можно обжечь горелкой, если она есть), снять кожу и разрезать на 6 частей. Чеснок мелко нарезать, переложить на томаты, добавить соль, сахар, тимьян и оливковое масло. Запекать в духовке при 200 градусах в течение 10 минут.

Шаг 3. Фасоль, петрушку, табаско тушить на среднем огне в течение 10 минут, добавить соль и сахар.

Шаг 4. Обжарить бекон на растительном масле.

Шаг 5. Обжарить колбаски до золотистой корочки.

Шаг 6. Отварить яйца пашот.

Шаг 7. Обжарить сыр. Прогреть томаты и шампиньоны.

Шаг 8. Все выложить на подогретую тарелку.

Грузинский завтрак. Квари с мацони

Автор рецепта — Хатуна Шеданиа, повар ресторана «Тифлисский дворик»

Для теста (40 г теста на 1 квари):

1 кг муки

800 мл воды

5 г соли

Для начинки:

30 г сулугуни

30 г имеретинского сыра

100 г мацони

Шаг 1. Замесить тесто, смешать муку, воду, добавить соль. Вымесить до гладкости, дать тесту постоять под пленкой в течение 40 минут в холодильнике.

Шаг 2. Сыры натереть на крупной терке.

Шаг 3. Готовое тесто разделить на шарики и раскатать каждый в большой (диаметром до 20 см) круг.

Шаг 4. Внутрь каждого круга положить 60 г сырной начинки.

Шаг 5. Собрать края к центру, защипить и перевернуть. Получится аккуратный наполненный сыром круглый квари, похожий на огромный вареник.

Шаг 6. Варить в подсоленной кипящей воде 7 минут. Подавать со свежим мацони.

Домашние сосиски и жареный сыр

Рецепт Тараса Кириенко, шеф-повара бара Touche

2 хорошие качественные сосиски

2 яйца

100 г сыра халуми (можно заменить сулугуни)

100 г помидоров

50 г микса салатов

30 мл оливкового масла

Лимонный фреш

Соль и перец

Шаг 1. Пожарить сосиски на гриле или сковороде.

Шаг 2. На сковородке приготовить из яиц две глазуньи.

Шаг 3. Порезать помидоры, полить их оливковым маслом (15 мл), поперчить и посолить.

Шаг 4. Микс салатных листьев выложить в миску, заправить оставшимся оливковым маслом и лимонным соком.

Шаг 5. Поджарить сыр халуми (делим кусок на две или три части) с двух сторон до появления золотистой корочки. В случае отсутствия халуми можно использовать сулугуни.

Шаг 6. На тарелку выкладываем помидоры и микс салатных листьев, рядом — сосиски, халуми и глазуньи.

Шакшука с томатами, перцем и хрустящими тостами

Рецепт Алексея Беседина, шеф-повара ресторана il FORNO

3 яйца

150 г помидоров

40 г лука

50 г болгарского перца

10 г перца чили

1 зуб. чеснока

Молотая зира

2 г паприки

2 г куркумы

20 мл оливкового масла

30 г брынзы

Петрушка

Соль и перец

2 ломтика белого хлеба без корочки

Шаг 1. Перец, чеснок и лук порезать тонкими ломтиками и обжарить на оливковом масле.

Шаг 2. Добавить в сковороду специи и томаты, протушить 3-5 минут.

Шаг 3. Добавить яйца и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 8 минут.

Шаг 4. Достать, посыпать брынзой и петрушкой, подавать с поджаренными на оливковом масле ломтиками хлеба.

Круассан с огурцом и красной икрой

Рецепт Ивана и Сергея Березуцких, шеф-поваров ресторана Wine & Crab

60 г слоеного дрожжевого теста

35 г огурца

15 г сливочного масла

30 г икры форели

Соль по вкусу

Оливковое масло

Вода

Шаг 1. Готовое дрожжевое слоеное тесто раскатать до толщины 3-4 мм и нарезать треугольниками.

Шаг 2. Скрутить получившиеся фигуры со стороны двух углов к острому углу. Оставить на 20-30 минут при комнатной температуре.

Шаг 3. Разогреть духовку до 175 градусов и отправить в нее противень с круассанами на 20 минут. Для хрустящей глянцевой корочки уже почти готовый круассан при помощи кондитерской кисточки можно смазать взбитым яйцом или водой.

Шаг 4. Свежий огурец очистить от кожи и срезать края. Нарезать слайсами толщиной 2 мм и выложить внахлест друг на друга. Для одного круассана понадобится 7-8 слайсов.

Шаг 5. Сбрызнуть огуречные слайсы оливковым маслом extra virgin и посыпать солью и укропом.

Шаг 6. Вынуть круассаны из духовки, дать остыть 5-10 минут. Разрезать вдоль и смазать сливочным маслом.

Шаг 7. Выложить слайсы огурца, сверху распределить икру.

Шакшука с пореем и сметаной

Рецепт Алены Андреасян, концепт-шефа кафе «Без рецепта»

200 г томатов

15 г болгарского перца

1 зуб. чеснока

2 яйца

20 г лука-порея

20 г сметаны фермерской

Оливковое масло (по желанию)

Кинза

Соль и смесь перцев

Шаг 1. Сковороду смазать маслом. Обжарить раздавленный зубчик чеснока, порей, перец и томаты, нарезанные кубом, пока они не образуют густой томатный соус. Приправить по вкусу.

Шаг 2. В полученную смесь добавить 2 яйца. Готовить на среднем огне 7-8 минут.

Шаг 3. Добавить ложку сметаны и кинзу. Приправить свежемолотым перцем и добавить немного оливкового масла.